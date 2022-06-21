10 интересных фактов о пиве

Подборка фактов, о которых вы точно не знали.

Пиво входит в тройку самых популярных напитков во всем мире, уступая лишь чаю и воде. А среди спиртных напитков ему нет равных, пенное обходит даже вино. В материале расскажем о 10 занимательных фактов о популярном алкогольном напитке.

Изготавливать пиво начали в Древнем Египте в эпоху неолита около 9500 лет до н. э. Но они не умели его фильтровать, поэтому пили через соломинку. Также среди египтян было популярно приветствие «Хлеб и пиво!». Даже выращивание зерновых культур началось ради пива, а не хлеба. А вот в Древнем Китае данный напиток производился из проросшего риса, в качестве добавки кидали фрукты.

Пиво было популярно в Древней Греции, Древнем Риме, Древней Армении. В основном его изготавливали в тех местах, где погодные условия не позволяли разводить виноград. Популярность пива не уменьшилась и в современном мире.

Топ-10 фактов о пиве

В Египте пиво было вместо воды

Во времена каменного века в Египте была глобальная проблема — сильное загрязнение Нила. Вода из реки не была пригодной к употреблению, поэтому жители вместо воды употребляли пиво. Им утоляли жажду даже рабочие, которые возводили пирамиды. На одного человека выдавалось три стакана в день. Также считалось, что пенное повышает выносливость и работоспособность.

Пиво сильно обезвоживает организм. Фото Global Look Press

Первыми пивоварами были женщины

От возникновения пенного напитка и до конца восьмого века пивоварение было женским занятием. Более того, к работе допускались только красивые женщины. Причем это касалось всех стран, где варилось пиво. Даже покровительницами напитка были богини: в Южной Месопотамии (ныне Ирак) была богиня Нинкаси, а в Египте — Менкет.

Самое необычное пиво

Гиннесс (Guinness) является эталоном темного пива и обладает оригинальным вкусом. Его главная уникальность — пузырьки не поднимаются, а остаются на дне бокала. Причина в газе, в данном сорте пива он не из углекислого газа, как у всех, а из азота. К слову, азот хуже растворяется в воде. Но его используют, чтобы светлые пузырьки были заметны в темном пиве. Есть определенные правила, как нужно разливать в бокалы данный сорт, для этого необходимо обладать специальным мастерством.

Чехия — лидер по употреблению пива

В Чехии употребляют пенное больше всех остальных стран. По статистике на одного представителя мужского пола страны приходится более 150 л в год. На втором месте — Ирландия с 131 л и замыкает тройку Германия со 115 л на человека.

Первая реклама пива была еще до нашей эры

Первая реклама хмельного напитка датируется 4000 лет до н.э. Объявление было в виде глиняной таблички среднего размера с изображением девушки с большим бюстом, которая держит в руках бокалы с пенным. Внизу таблички была выцарапана надпись: «Пейте пиво со львиным сердцем!»

Пиво бывает нескольких сортов. Фото Global Look Press

У пива есть 400 сортов

В мире насчитывается более 400 сортов пива, кстати, большинство из них варятся в Бельгии, где все виды они официально регистрируют. К пиву относят и традиционный эль, и лагеры. А вот вкусы могут быть совершенно разными: от пиццы до пончиков. Хмельной напиток может быть разбавлен молоком, бананом, арбузом и даже зернами кофе. Необычные виды пива можно попробовать в Бельгии, где проводятся специальные «пивные туры».

Пиво нельзя пить из бутылки

Оказывается, пить пиво из бутылки — вовсе не дурной тон, а просто-напросто не будет передаваться весь вкус пенного напитка. Его нужно употреблять исключительно из бокала, к которому также есть ряд требований. Каждый сорт пива требует отдельного сосуда. Бармены провели статистику, мужчины выпивают цилиндрическую кружку пива за 11 минут, а в расширяющемся кверху бокале — за семь минут.

Хмель относится к группе растений, что и марихуана

Хмель относится к роду вьющихся травянистых растений семейства коноплевых. Но, в отличие от марихуаны, не имеет наркотического эффекта. До 1927 года род хмель принадлежал к семейству тутовых, но ботаники, проведя ряд исследований, сделали вывод, что это ошибка, и хмель нужно переквалифицировать к семейству коноплевых.

Чтобы стать городом — нужно варить пиво

Удивительно, но в Средние века, если чешский поселок хотел повысить свой статус до города, ему выдвигались три условия. Первое — организовать таможню. Второе — иметь суд. И третье — построить пивоваренный завод.

От пива пьянеют муравьи

Натуралист Джон Лаббок решил провести эксперимент, в ходе которого он поил муравьев пивом. В результате он заметил, что данные насекомые, как и люди, пьянеют от хмельного напитка. Также он сделал интересное наблюдение, что те особи, которые не употребляли пиво, помогали выпившим, а именно затаскивали их обратно в нору.