Как определить онкологию на ранней стадии? Советы экспертов

В борьбе с онкологией время играет определяющую роль.

Как своевременно распознать злокачественное новообразование, знают врач-онколог, хирург высшей квалификационной категории, профессор кафедры факультетской хирургии № 1 МГМСУ, доктор медицинских наук Владислав Геннадьевич Ширинский и врач-онколог, маммолог Расул Магомедович Ахмаев.

Почему важно определить онкологию на начальном этапе?

В прошлом году 3,7 миллиона россиян узнали, что у них имеется онкология, 556 тысячам из них диагноз был поставлен впервые. По официальным данным Министерства здравоохранения, 86 процентов пациентов с последней, четвертой, стадией рака спасти невозможно.

Если же онкологическое заболевание выявлено на ранней стадии, то 88-92 процента заболевших его побеждают. Именно поэтому так важно обнаружить проблему в зачатке.

Анализ крови. Фото Global Look Press

Общий анализ крови

Не стоит возлагать надежды на то, что общий анализ крови сможет явно указать на появление онкологии. Любые изменения могут свидетельствовать об ином заболевании, никак не связанном с раковыми опухолями.

При обнаружении подозрительных отклонений лечащий врач может назначить более тщательное обследование. К примеру, если:

повышена скорость оседания эритроцитов (СОЭ);

резко снижен или повышен гемоглобин, лейкоциты;

снижены тромбоциты и т.д.

Это лишь ряд показателей, которые могут указывать как на онкологическое заболевание, так и на другое. В любом случае на них важно обратить внимание.

Биохимический анализ крови

Показатели биохимического анализа крови также не могут на все 100 процентов выявить именно онкологию. Однако злокачественные новообразования провоцируют:

завышенные показатели С-реактивного белка;

снижение или повышение общего белка;

изменения в уровне глюкозы;

рост билирубина, аспартатаминотрансферазы, аланинаминотрансферазы;

повышенную активность щелочной фосфатазы;

увеличение уровня креатинина, мочевины и пр.

На данные показатели следует обратить особое внимание, их изменения свидетельствуют об изменениях и в вашем здоровье. Лучше пройти полноценное обследование под руководством специалиста.

Анализ крови. Фото Global Look Press

Исследование крови на онкомаркеры

Раковые клетки вырабатывают специфические вещества, которые называют онкомаркерами. Однако они не являются универсальными. Каждый из онкомаркеров «отвечает» за определенный орган, к примеру:

СА 15-3 — рак груди (не исключен при доброкачественной опухоли);

ПСА — рак предстательной железы;

АФП — рак печени.

Именно онкомаркеры помогают выявить не только сам факт онкологии, но и предрасположенность к ней.

Маркеры опухолей основных локализаций Локализация Онкомаркеры Рак предстательной железы (рак простаты) ПСА общ., ПСА св/ПСА общ. Опухоли яичников СА 125 Бетта-ХГЧ, АФП Ингибин В Опухоли яичек Бетта-ХГЧ, АФП Рак легкого НСЕ, АКТГ, proGRP CYFRA 21-1, SCC Cyfra 21-1 CYFRA 21-1, SCC Гепатоцеллюлярный рак АФП Рак щитовидной железы Тиреоглобулин, ТТГ Кальцитонин, РЭА Рак молочной железы CA 15-3, РЭА Рак шейки матки SCC, TPS Рак желудка CA 72-4, CA 19-9, РЭА Рак толстой кишки РЭА, СА 19-9, СА 72-4, Tu M2-PK Рак поджелудочной железы CA 19-9, CA 242, Tu M2-PK Рак мочевого пузыря UBC, BTA, SCC Рак почки Tu M2-PK, SCC Меланома S-100



Первичные признаки онкологии

Организм не воспринимает опухоль как нечто чужеродное, потому что она состоит из клеток органов и тканей. До того, как она обнаружится, могут пройти месяцы и даже годы. Злокачественное новообразование умело «подражает» типичным заболеваниям тех самых органов, в которых оно базируется.

Но есть ряд признаков, указывающих на то, что в организме происходит нечто неладное:

частые простуды или непроходящий кашель в случае, когда аллергии и заболевания дыхательных путей исключены;

постоянная чрезмерная утомляемость, слабость и апатия из-за выделяемых опухолью токсинов;

нарушения в работе желудочно-кишечного тракта, частое чувство дискомфорта в животе;

ухудшение аппетита на фоне токсинов, выделяемых разрастающейся опухолью;

резкая потеря веса при прежнем питании из-за того, что еда просто не может усваиваться (к примеру, при раке поджелудочной железы организм не получает необходимых ферментов);

чрезмерная потливость (свойственна при лимфоме);

появление необычных родинок или пятнышек, покраснение, жжение, сыпь, зуд вокруг них.

На сегодняшний день учеными установлено до 17 тысяч уникальных онкологических процессов. Распознать их на первых этапах крайне трудно.

Обращайте внимание на любые изменения в своем организме и поведении, а также у ваших близких. Регулярный чекап здоровья и плановая диспансеризация помогут обнаружить любые возможные заболевания вовремя.