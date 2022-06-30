Какие симптомы у рака молочной железы? Рассказал онколог

Онколог-маммолог Владимир Ивашков перечислил симптомы, которые могут указывать на наличие рака молочной железы.

«Главным симптомом этого вида рака считается визуальное изменение груди. Обращайте внимание на сыпь на молочных железах, ее уплотнение и покрытие этой части так называемой лимонной коркой. Все это уже поздние проявления болезни. Однако их можно предупредить при регулярном обследовании», — заявил врач в новом выпуске на YouTube-канале «Медси».

По словам Ивашкова, к симптомам относятся и регулярные кровянистые выделения из груди.

В первую очередь врач рекомендует проводить самообследование, также необходимо делать УЗИ молочных желез до 40 лет. Женщинам после 40-45 лет следует раз в год делать маммографию.

Отмечается, что рак молочной железы способен продолжительно развиваться без симптомов. И чем моложе человек, тем быстрее прогрессирует рак.