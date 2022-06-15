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Онколог назвал признаки рака, которые видны на лице

Галина Глазко
Читать «СЭ» в
Краснота кожи может сигнализировать о раке.
Фото zud-zhzhenie.ru

Врач-онколог Андрей Воробьев назвал признаки рака на лице, которые часто игнорируют. По его словам, пациенты с раком легких отмечают у себя отечность, припухлость или покраснение лица.

«Изменения происходят именно на тех участках лица, которые чаще всего подвергаются воздействию солнца. Одутловатым лицо становится из-за того, что опухоль давит на вену, ведущую от головы к сердцу. Эта обструкция замедляет поток блока к голове и от нее, вызывая отек вокруг шеи и лица», — приводит слова специалиста «МедикФорум».

Часто эти симптомы остаются без внимания. Однако подобные изменения могут указывать на карциному легкого (нейроэндокринные образования, которые растут в одноименных клетках). Когда клетки поражаются раком, проявляются такие симптомы, как жар, покраснение лица, диарея и хрипы.

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Источник: https://www.medikforum.ru/health/136373-rak-dva-preduprezhdayuschih-znaka-kotorye-kak-izvestno-poyavlyayutsya-na-lice-ih-veroyatno-proignoriruyut.html
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