Онколог назвал признаки рака, которые видны на лице

Врач-онколог Андрей Воробьев назвал признаки рака на лице, которые часто игнорируют. По его словам, пациенты с раком легких отмечают у себя отечность, припухлость или покраснение лица.

«Изменения происходят именно на тех участках лица, которые чаще всего подвергаются воздействию солнца. Одутловатым лицо становится из-за того, что опухоль давит на вену, ведущую от головы к сердцу. Эта обструкция замедляет поток блока к голове и от нее, вызывая отек вокруг шеи и лица», — приводит слова специалиста «МедикФорум».

Часто эти симптомы остаются без внимания. Однако подобные изменения могут указывать на карциному легкого (нейроэндокринные образования, которые растут в одноименных клетках). Когда клетки поражаются раком, проявляются такие симптомы, как жар, покраснение лица, диарея и хрипы.