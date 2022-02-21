Врач перечислила частые ошибки при лечении кашля

Врач-терапевт Александра Кожевникова рассказала, какие ошибки совершают больные при лечении кашля.

Специалист отмечает, что кашель не всегда сопровождается инфекцией дыхательных путей, именно поэтому принимать отхаркивающие препараты не стоит. Это может оказать негативное влияние на здоровье. Именно поэтому важно установить причину кашля.

«Также опасно злоупотреблять антибиотиками, которые по-разному влияют на организм каждого отдельного пациента. Обычный человек покупает тот антибиотик, который у всех на слуху. Он может просто не подействовать на вас или дать побочные эффекты», — приводит слова Кожевниковой Sputnik.

При этом специалист рекомендует не заниматься самолечением при кашле, а обратиться к врачу.