ЗОЖ
Новости
Статьи Фото Так здорово
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
ЗОЖ

Сегодня, 08:00

Врач перечислила частые ошибки при лечении кашля

Галина Глазко
Кашель.
Фото Global Look Press

Врач-терапевт Александра Кожевникова рассказала, какие ошибки совершают больные при лечении кашля.

Специалист отмечает, что кашель не всегда сопровождается инфекцией дыхательных путей, именно поэтому принимать отхаркивающие препараты не стоит. Это может оказать негативное влияние на здоровье. Именно поэтому важно установить причину кашля.

«Также опасно злоупотреблять антибиотиками, которые по-разному влияют на организм каждого отдельного пациента. Обычный человек покупает тот антибиотик, который у всех на слуху. Он может просто не подействовать на вас или дать побочные эффекты», — приводит слова Кожевниковой Sputnik.

При этом специалист рекомендует не заниматься самолечением при кашле, а обратиться к врачу.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/20220219/kashl-1773506239.html
Здоровье
0
Читайте также
Большунов, Щербакова и Иванова. Кто главные герои Олимпиады для России
Мы разучились выигрывать?! Россия - вторая по общему количеству медалей, лидер по «серебру» и «бронзе», но почему так мало «золота»
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Названы главные полезные свойства брокколи
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости