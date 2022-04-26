О чем говорит потливость ладоней? Рассказала врач

Врач-кардиолог, ревматолог Виктория Львовская сообщила, что потливость и увеличение ладоней может говорить о нарушениях в работе щитовидной железы и гипофизе.

При регулярной потливости ладоней стоит обратиться к эндокринологу. Не стоит затягивать с визитом к специалисту, так как заболевания щитовидки влияют на весь организм.

«У людей с этим симптомом вырабатывается много гормонов в крови, которые ускоряют обменные процессы. Увеличение ладоней может указывать на наличие опухолей гипофиза (нижнего мозгового придатка). Он вырабатывает гормоны, влияющие на рост, обмен веществ и репродуктивную функцию», — приводит слова врача Пятый канал.

Обратиться к врачу стоит и при онемении пальцев рук и пожелтении кожи. Эти признаки могут говорить о сбоях в работе печени и желчного пузыря.