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26 апреля, 09:00

О чем говорит потливость ладоней? Рассказала врач

Кардиолог назвала причины потливости ладоней
Галина Глазко
Читать «СЭ» в
Потливость рук говорит о проблемах в организме.
Фото Global Look Press

Врач-кардиолог, ревматолог Виктория Львовская сообщила, что потливость и увеличение ладоней может говорить о нарушениях в работе щитовидной железы и гипофизе.

При регулярной потливости ладоней стоит обратиться к эндокринологу. Не стоит затягивать с визитом к специалисту, так как заболевания щитовидки влияют на весь организм.

«У людей с этим симптомом вырабатывается много гормонов в крови, которые ускоряют обменные процессы. Увеличение ладоней может указывать на наличие опухолей гипофиза (нижнего мозгового придатка). Он вырабатывает гормоны, влияющие на рост, обмен веществ и репродуктивную функцию», — приводит слова врача Пятый канал.

Обратиться к врачу стоит и при онемении пальцев рук и пожелтении кожи. Эти признаки могут говорить о сбоях в работе печени и желчного пузыря.

Болезни печени. Какие неочевидные симптомы говорят о проблемах с печенью

Источник: https://5-tv.ru/news/358328/vrac-rasskazala-kakie-bolezni-mozno-opredelit-poladoni-22e1/
Здоровье
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