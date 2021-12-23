Гипотермия (переохлаждение): симптомы и первая помощь
Зима в нашей стране зачастую бывает сурова. В этом году циклоны принесли морозы и в центральную часть России. Тяжелые погодные условия несут ряд проблем со здоровьем, одна из них — гипотермия, которая может привести к смерти. Расскажем, как избежать переохлаждения и как оказать первую помощь пострадавшему, если оно все-таки произошло.
Гипотермия
Переохлаждение — это критическое переохлаждение, при котором температура тела падает до 35 °С или ниже. Гипотермия, как правило, наступает незаметно, а зачастую и при движении человека. Основная причина — это потеря тепла через кожу и дыхание, так как включается защитный механизм терморегуляции. Организму необходимо спасти главные органы, жертвуя кожными покровами.
В большей степени гипотермии подвержены дети, пожилые люди, граждане в состоянии алкогольного опьянения, худые люди, люди в бессознательном состоянии или обездвиженные.
Основные симптомы:
· дрожь;
· озноб;
· онемение;
· потеря координации;
· низкая температура тела;
· сонливость;
· нарушение ориентации во времени и пространстве;
· апатия;
· проблемы с дыханием;
· тахикардия.
Гипотермия бывает 3 видов:
· Легкая. Температура тела падает до 35-34 °С. Признаки: дрожь, бледная кожа, заторможенность, апатия, страдает критическое мышление. У человека начинают проявляться проблемы с памятью, он не может вспомнить, куда и зачем идет. Увеличивается возможность получить обморожение.
· Средняя. Температура тела понижается до 30 °С. Признаки: слабый пульс, холодная, бескровная кожа, конечности плохо сгибаются, нарушение обмена веществ, сильная сонливость, нарушения речи, возможны галлюцинации.
· Тяжелая. Температура тела падает до 27 °С и ниже. Признаки: потеря сознания, конечности коченеют, сильное обморожение, слабый пульс, прерывистое дыхание, зрачки не реагируют на свет. Данная стадия может привести к остановке сердца.
На состояние человека при переохлаждении негативно влияют следующие факторы:
· голод;
· переутомление;
· неудобная обувь;
· мокрая одежда;
· слабый иммунитет;
· болезни сосудов;
· механические повреждения тела;
· кровотечения;
· алкогольное опьянение.
Профилактика гипотермии
Если вы знаете, что вас ожидает долгое пребывание на холоде, то важно соблюдать следующие правила:
· обязательно наденьте головной убор и одежду из шерсти или меха;
· основательно спрячьте пальцы рук, ног, уши и нос;
· не надевайте металлические украшения и предметы в виде цепочек, браслетов и колец;
· запаситесь обильным теплым питьем, стоит отказаться от кофе, чая и спиртных напитков, они препятствуют выработке тепла;
· при первых признаках озноба незамедлительно зайдите в теплое место;
· не допускайте влажности одежды;
· совершайте активные движения;
· производите растирание конечностей ладонями;
· строго запрещено засыпать.
Также МЧС рекомендует использовать специальный защитный крем на лицо, так как на холод сперва реагирует кожа, расположенная на щеках и кончике носа. Рекомендуемое время пребывания на морозе должно составлять не более 1,5-2 часов с последующим обогревом в теплом помещении не менее 15 минут. Перед выходом на улицу обязательно плотно поешьте, так как пища обогатит организм энергией. Лучше всего, если это будет горячая еда.
Первая помощь при гипотермии
В первую очередь вызовите скорую помощь. И только потом приступите к оказанию первой медицинской помощи. Отогревать пострадавшего нужно постепенно, в противном случае резкой прилив крови к рукам и ногам приведет к прекращению подачи кислорода в головной мозг.
Основные рекомендации при общем обморожении:
· По возможности переместите человека в теплое помещение, машину.
· Если такой возможности нет, то укройте тело (кроме головы) теплым одеялом, курткой, металлизированной пленкой (серебристой стороной к телу больного).
· Если одежда мокрая, то переоденьте в сухую, предварительно убрав с тела лед и снег.
· К грудной клетке приложите грелку или бутылку с теплой водой (не горячей!).
· Переверните пострадавшего на бок на случай возникновения рвоты.
· Все обмороженные участки тела изолируйте стерильными повязками.
· Если человек находится без сознания или у него отсутствует пульс, необходимо сделать непрямой массаж сердца с искусственным дыханием.
· Если у пострадавшего есть судороги, то нужно вставить между зубов валик из ткани.
· Если пострадавший в сознании, необходимо обеспечить его теплым питьем, исключив добавление алкоголя.
Важно знать, что при гипотермии строго запрещено энергично двигаться и принимать горячую ванну. Не стоит утолять жажду снегом, льдом или холодной водой. Запрещено также курить на морозе, так как табак нарушает циркуляцию крови.
МЧС рассказал, к чему может привести гипотермия:
· к развитию лицевой невралгии, а также к воспалению тройничного нерва;
· слизистые оболочки носа, слуховые проходы и глоточные миндалины расположены рядом, из-за чего при воспалении одного инфекция захватывает все остальные. В результате — острый отит, насморк, ангина, фронтит или гайморит;
· при гипотермии головы возможно спазмирование сосудов мозга, после чего возникают перепады артериального давления и головные боли и увеличивается риск развития менингита;
· к межреберной невралгии, бронхиту, миозиту;
· к миокардиту и пневмонии;
· чаще всего приводит к воспалению органов мочеполовой системы: к нефриту, циститу или простатиту.
Берегите себя и по возможности сократите пребывание на холодном воздухе без необходимости!
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