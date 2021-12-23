Гипотермия (переохлаждение): симптомы и первая помощь

Переохлаждение: причины, симптомы, профилактика и первая помощь.

Зима в нашей стране зачастую бывает сурова. В этом году циклоны принесли морозы и в центральную часть России. Тяжелые погодные условия несут ряд проблем со здоровьем, одна из них — гипотермия, которая может привести к смерти. Расскажем, как избежать переохлаждения и как оказать первую помощь пострадавшему, если оно все-таки произошло.

Гипотермия

Переохлаждение — это критическое переохлаждение, при котором температура тела падает до 35 °С или ниже. Гипотермия, как правило, наступает незаметно, а зачастую и при движении человека. Основная причина — это потеря тепла через кожу и дыхание, так как включается защитный механизм терморегуляции. Организму необходимо спасти главные органы, жертвуя кожными покровами.

В большей степени гипотермии подвержены дети, пожилые люди, граждане в состоянии алкогольного опьянения, худые люди, люди в бессознательном состоянии или обездвиженные.

Основные симптомы:

· дрожь;

· озноб;

· онемение;

· потеря координации;

· низкая температура тела;

· сонливость;

· нарушение ориентации во времени и пространстве;

· апатия;

· проблемы с дыханием;

· тахикардия.

Гипотермия бывает 3 видов:

· Легкая. Температура тела падает до 35-34 °С. Признаки: дрожь, бледная кожа, заторможенность, апатия, страдает критическое мышление. У человека начинают проявляться проблемы с памятью, он не может вспомнить, куда и зачем идет. Увеличивается возможность получить обморожение.

· Средняя. Температура тела понижается до 30 °С. Признаки: слабый пульс, холодная, бескровная кожа, конечности плохо сгибаются, нарушение обмена веществ, сильная сонливость, нарушения речи, возможны галлюцинации.

· Тяжелая. Температура тела падает до 27 °С и ниже. Признаки: потеря сознания, конечности коченеют, сильное обморожение, слабый пульс, прерывистое дыхание, зрачки не реагируют на свет. Данная стадия может привести к остановке сердца.

Гипотермия. Фото abchealthonline.com

На состояние человека при переохлаждении негативно влияют следующие факторы:

· голод;

· переутомление;

· неудобная обувь;

· мокрая одежда;

· слабый иммунитет;

· болезни сосудов;

· механические повреждения тела;

· кровотечения;

· алкогольное опьянение.

Профилактика гипотермии

Если вы знаете, что вас ожидает долгое пребывание на холоде, то важно соблюдать следующие правила:

· обязательно наденьте головной убор и одежду из шерсти или меха;

· основательно спрячьте пальцы рук, ног, уши и нос;

· не надевайте металлические украшения и предметы в виде цепочек, браслетов и колец;

· запаситесь обильным теплым питьем, стоит отказаться от кофе, чая и спиртных напитков, они препятствуют выработке тепла;

· при первых признаках озноба незамедлительно зайдите в теплое место;

· не допускайте влажности одежды;

· совершайте активные движения;

· производите растирание конечностей ладонями;

· строго запрещено засыпать.

Также МЧС рекомендует использовать специальный защитный крем на лицо, так как на холод сперва реагирует кожа, расположенная на щеках и кончике носа. Рекомендуемое время пребывания на морозе должно составлять не более 1,5-2 часов с последующим обогревом в теплом помещении не менее 15 минут. Перед выходом на улицу обязательно плотно поешьте, так как пища обогатит организм энергией. Лучше всего, если это будет горячая еда.

Первая помощь при гипотермии

В первую очередь вызовите скорую помощь. И только потом приступите к оказанию первой медицинской помощи. Отогревать пострадавшего нужно постепенно, в противном случае резкой прилив крови к рукам и ногам приведет к прекращению подачи кислорода в головной мозг.

Основные рекомендации при общем обморожении:

· По возможности переместите человека в теплое помещение, машину.

· Если такой возможности нет, то укройте тело (кроме головы) теплым одеялом, курткой, металлизированной пленкой (серебристой стороной к телу больного).

· Если одежда мокрая, то переоденьте в сухую, предварительно убрав с тела лед и снег.

· К грудной клетке приложите грелку или бутылку с теплой водой (не горячей!).

· Переверните пострадавшего на бок на случай возникновения рвоты.

· Все обмороженные участки тела изолируйте стерильными повязками.

· Если человек находится без сознания или у него отсутствует пульс, необходимо сделать непрямой массаж сердца с искусственным дыханием.

· Если у пострадавшего есть судороги, то нужно вставить между зубов валик из ткани.

· Если пострадавший в сознании, необходимо обеспечить его теплым питьем, исключив добавление алкоголя.

Важно знать, что при гипотермии строго запрещено энергично двигаться и принимать горячую ванну. Не стоит утолять жажду снегом, льдом или холодной водой. Запрещено также курить на морозе, так как табак нарушает циркуляцию крови.

Симптомы, профилактика и первая помощь при гипотермии. Фото pmk-online.ru

МЧС рассказал, к чему может привести гипотермия:

· к развитию лицевой невралгии, а также к воспалению тройничного нерва;

· слизистые оболочки носа, слуховые проходы и глоточные миндалины расположены рядом, из-за чего при воспалении одного инфекция захватывает все остальные. В результате — острый отит, насморк, ангина, фронтит или гайморит;

· при гипотермии головы возможно спазмирование сосудов мозга, после чего возникают перепады артериального давления и головные боли и увеличивается риск развития менингита;

· к межреберной невралгии, бронхиту, миозиту;

· к миокардиту и пневмонии;

· чаще всего приводит к воспалению органов мочеполовой системы: к нефриту, циститу или простатиту.

Берегите себя и по возможности сократите пребывание на холодном воздухе без необходимости!