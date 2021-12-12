Панические атаки: что важно знать о современном недуге

В последнее время о панических атаках слышали многие.

Ими страдают герои современных фильмов и сериалов, многие звезды открыто признаются, что страдают данным недугом, например, Ксения Бородина, Анфиса Чехова, Иосиф Пригожин, Дженнифер Лопес, принц Гарри, Меган Фокс. Почему человек испытывает чувство паники и какие методы вылечат, помогал разбираться Артем Толоконин — кандидат медицинских наук, психотерапевт-психиатр.

Паническая атака: понятие и симптомы

Паническая атака — неконтролируемый приступ паники. С ним сталкиваются 5% населения от 25 до 64 лет. При этом женщины страдают от панических атак чаще мужчин. Артем Толоконин рассказал, что паническим атакам подвержены люди с большей чувствительностью. Они начинают ярко чувствовать свои эмоции, которые ранее не осознавали. Они не были готовы к такому восприятию себя, они начинают еще больше себя накручивать. Когда человек первый раз с этим состоянием встречается, он начинает бояться повторения.

При панической атаке происходит резкий выброс адреналина. Этот гормон, который подготавливает тело к реакции на потенциально опасную ситуацию, запускает механизм «бегства». Сердцебиение ускоряется, дыхание становится интенсивным, что ведет к гипервентиляции легких и снижает уровень оксида углерода в крови. Это как раз и вызывает головокружение, онемение конечностей, покалывание в пальцах, на коже головы.

Панические атаки. Фото kvant-clinic.ru

Симптомы панической атаки:

— страх, паника, тревожность;

— боль в груди;

— затруднение дыхания;

— учащенное сердцебиение;

— повышенный пульс;

— изменение давления;

— активное потоотделение;

— головокружение;

— бессонница;

— онемение конечностей;

— затуманенность сознания.

Зачастую это все сопровождается страхом умереть, потерять контроль над собой или сойти с ума. Паническая атака может продолжаться от нескольких минут до нескольких часов, но в среднем длится около 30 минут. Приступы могут повторяться как один-два раза в месяц, так и несколько раз в день.

Панические атаки.

Проявление симптомов может быть связано с определенными ситуациями, например, поездка в метро, пребывание в замкнутом пространстве, в толпе и т. д.

Причины панических атак

Артем Толоконин, основываясь на своем практическом опыте, объяснил причины возникновения панических атак: их очень много, потому что переживания у человека индивидуальны. Но в основе лежит длительное стрессовое расстройство, колоссальное психоэмоциональное напряжение, потрясение, которое человек испытывает. Он может считать, что паническая атака случилась без причины, на ровном месте. Но в психотерапии выясняется, что стресс был давно и он в данный момент начал проявляться подобным образом, выходить из бессознательного в сознание.

Методы лечения панических атак

Артем Толоконин выделил качественные методы лечения панических атак:

— рациональная психотерапия;

— регрессивный гипноз;

— телесно ориентированная терапия;

— психоанализ;

— холотропное дыхание.

Лучше выбрать специалиста, который работает конкретно с данным вопросом. Во-первых, психотерапия должна быть направлена на то, чтобы человеку помочь научиться не бояться панических атак и спокойно их переживать. Во-вторых, она должна быть направлена на разгребание всех накопившихся завалов в душе. В-третьих, на развитие личности. У людей с паническими атаками происходит точка роста, и паническое состояние является одним из мощных факторов их дальнейшего личностного развития. Люди из старой модели мира, где они были зажатые, боязливые, начинают вырываться наверх через панические атаки. Но когда они чувствуют свою личность глубже, раскрывают свое предназначение, то у них уходят панические атаки. Человек обретает уверенность в себе, чувство счастья и радости, тогда и проблема в виде панических атак уходит из жизни.

COVID-19 и панические атаки

Большинство переболевших новой коронавирусной инфекцией жалуются на появление панических атак. Артем Толоконин объяснил связь между COVID-19 и паническими атаками. Если человек подсознательно имеет страх смерти, если были какие-то мощные потрясения, связанные с некомфортной жизнью (предательства, подставы, обиды, напряженные отношения), если есть препятствия в жизни, то у таких людей во время COVID-19 и в постковидном состоянии часто возникают панические атаки. Это связано с накопившимся стрессом, который застревает в теле и потом на фоне заболевания начинает актуализироваться.

Упражнения при панической атаке

Справиться с панической атакой можно самостоятельно, если знать работающие техники.

Техника «Заземление»

Один из быстрых способов избавиться от панической атаки — перенаправить внимание с внутренних телесных процессов на осознавание окружающей действительности.

1. Найдите рядом с вами 5 предметов. Назовите их вслух.

2. Найдите рядом с вами 4 предмета, которые можно потрогать. Проговорите их название и дайте краткую характеристику (например, поручень: холодный, алюминиевый, гладкий).

3. Найдите рядом с вами 3 предмета, которые можно услышать. Назовите их и скажите, какие звуки издают эти предметы.

4. Найдите рядом с вами 2 предмета, которые можно понюхать. Скажите название и чем этот предмет пахнет.

5. Найдите рядом с вами 1 предмет, который можно попробовать. Назовите и опишите его вкус.

Если у человека нет никаких предметов рядом, то можно их придумать.

Техника «Дыхание»

Дыхание на счет 2-5-2-5. Делаем глубокий протяжный вдох, считая про себя «один, два, три, четыре, пять». Затем делаем двухсекундную задержку дыхания, считая про себя «раз, два», и выпускаем воздух из легких, снова высчитывая пять секунд. Повторяем двухсекундную задержку и делаем пятисекундный вдох, и так по кругу.

Техника «Квадрат 4х4»

1. Надо посмотреть вверх и направо, сделать медленный вдох. Посчитайте про себя до четырех.

2. Надо посмотреть влево и вверх, задержать дыхание. Посчитайте про себя до четырех.

3. Надо посмотреть вниз и влево, сделать медленный выдох. Посчитайте про себя до четырех.

4. Надо посмотреть вниз и направо, задержать дыхание. Посчитайте про себя до четырех.

Повторите упражнение несколько раз.

Благодаря этим упражнениям не только восстановится дыхание, но и сознание переключается со страха.