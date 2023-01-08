7 типов фраз, которые психологи не рекомендуют говорить детям

Они становятся причиной психотравм.

Федор Тютчев когда-то писал: «Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется». Специалисты, которым приходится разбираться с последствиями детских психотравм, подтверждают правоту поэта. О том, какими словами неосознанно можно ранить детей, рассказали психологи Екатерина Тур и Валерий Гут.

Родители обязаны содержать детей, воспитывать, заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии. В семье формируются жизненные установки ребенка, усваиваются модели поведения.

Чтобы вырастить ментально здоровых взрослых, нужно разговаривать с детьми и выстраивать с ними доверительные отношения. Без доверия нет семьи. А доверие невозможно там, где на ребенка кричат или вымещают на нем негатив.

Систематические запугивания, запреты, сравнения и обвинения калечат психику.

Фразы-запугивания

— «Не будешь меня слушаться, отдам тебя той тете»;

— «Не будешь спать, серый волк тебя заберет»;

— «Если убежишь от меня, злой дядя тебя подхватит и унесет»;

— «А вот одна девочка ходила на улицу без мамы, и ее злые дяди унесли».

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Такие фразы разрушают доверие, поскольку ребенок перестает чувствовать себя в безопасности.

Фразы-манипуляции

— «Не будешь есть кашу — не вырастешь (будешь слабым, девочки не будут любить и т.д.)»;

— «Если будешь корчить рожи, навсегда останешься с таким лицом», — «Не коси глаза, а то так и будешь ходить всю жизнь».

Фразы, после которых ребенок вынужден есть, могут стать причиной расстройств пищевого поведения и неврозов.

Другие перечисленные фразы, направленные на коррекцию поведения, имеют лишь кратковременный эффект.

Фразы-оскорбления

— «Ну что ты такой неловкий, вечно все ломаешь»;

— «У тебя руки не из того места растут»;

— «Ты ни на что не годен!»

Такие фразы не стимулируют ребенка стать лучше, хотя именно к этому стремятся родители. Эффект получается обратным, поскольку критика родителей тоже разрушает доверие. Ребенок не чувствует поддержки и опускает руки.

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Фразы-сравнения

— «Ваня уже кашу съел, а ты еще копаешься»;

— «У всех нормальные дети, а ты всегда...»;

— «У тети Маши Петя учится на пятерки, а ты...»

Такие фразы негативно отражаются на самооценке ребенка и формируют в нем враждебность к миру.

Фразы-запреты

— «Гулять пойдешь, только если съешь суп!»;

— «Пока игрушки не соберешь, никаких мультиков!»

Эта группа запретов относится к манипуляциям. Родители, злоупотребляющие подобными фразами, не думают о том, что ребенок быстро скопирует эту модель поведения. И тогда уже он начнет манипулировать — например, мыть посуду за деньги.

— «Не плачь!»;

— «Не мешай мне! Сядь и сиди!»

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Такие фразы дестабилизируют ребенка, он не чувствует себя защищенным и важным родителям.

Фразы-обвинения

— «Зачем я вообще тебя родила»;

— «Лучше бы у нас была девочка/мальчик»;

— «Я из-за тебя не сделала карьеру»;

— «Если бы не ты, мы бы каждый год отдыхали на озере»;

— «Папка-то тебя бросил»;

— «Вылитый отец».

Обычно подобные высказывания не связаны с поведением ребенка. Но они формируют у него чувство вины и приводят к снижению самооценки.

Фразы-принуждения

— «Мне все равно, что ты там хочешь, делай, как я сказал»;

— «Кто тебя вообще спрашивает»;

— «Я так сказал — значит, так»;

— «Слушай меня внимательно!»

В процессе воспитания любые «токсичные» фразы можно изложить в более мягкой форме. Чтобы добиться понимания, нужно пытаться слышать ребенка, а не только требовать.