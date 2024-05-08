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Исследование: Женщины живут дольше мужчин, но качество их жизни хуже
Здоровье

Сегодня, 12:30

1 мин.

Исследование: Женщины живут дольше мужчин, но качество их жизни хуже

Мария Маковей
Автор
Молодая пара
Фото VioletaStoimenova/istockphoto.com
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Согласно последним исследованиям, опубликованным в журнале Lancet Public Health, у женщин чаще встречаются хронические заболевания, а мужчины имеют патологии, которые приводят к преждевременной смерти.

Так, эксперты проанализировали 20 главных причин заболеваний в мире и пришли к выводу, что у женщин часто бывают проблемы опорно-двигательного аппарата, психические расстройства и головные боли. У мужчин же часто встречаются сердечно-сосудистые, респираторные заболевания, а также случаются различные травмы. При этом с возрастом гендерные различия в состоянии здоровья только увеличиваются.

Поэтому ученые сделали вывод, что женщины больше подвержены высокому риску заболеваний и инвалидности на протяжении всей жизни, так как живут дольше мужчин.

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