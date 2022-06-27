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Какие продукты должны быть в рационе детей? Ответили эксперты

Названы доступные продукты, которые обязательны для детей
Галина Глазко
Читать «СЭ» в
Орехи нужно добавлять в рацион детей.
Фото Global Look Press

Издание Al Jazeera рассказало о самых полезных продуктах для детей. Отмечается, что на сегодняшний день практически все дети питаются неправильно. Однако не вся пища помогает обеспечить им рост и развитие организма.

Научные исследования доказывают, что при неполноценном питании у детей могут появиться проблемы с зубами и развиться хронические заболевания. Отмечается также, что в мире много подростков, которые страдают ожирением, имеют диабет, сердечно-сосудистые и почечные заболевания.

Чтобы ребенок рос здоровым, ему необходимо употреблять хлеб из цельнозерновой муки, но при этом дневная норма не должна превышать двух ломтиков. Стоит также включать в рацион фрукты, овощи, яйца, орехи, йогурт, брокколи, а также цветную и белокочанную капусту.

Необходимо также следить за количеством потребляемого сладкого.

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Здоровье
Питание
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