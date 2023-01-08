Кому нельзя делать массаж? Это может только навредить здоровью

Объясняют врач и массажист.

Массаж помогает организму оздоравливаться и омолаживаться. Но все-таки не во всех случаях может принести пользу.

Для чего нужен массаж

Массаж относится к мануальным техникам, направленным на лечебный и профилактический результат. Он может быть комплексным (общим) или рассчитанным на отдельные зоны (локальным). Воздействия механического и рефлекторного характера в виде давления, поглаживания, растирания, вибраций и похлопываний (всего более 300 вариаций) направлены на ткани и даже внутренние органы.

Массажные манипуляции специалист может осуществлять не только руками, но и с помощью предназначенных для этого инструментов и аппаратов, которые повышают эффективность процедуры и в какой-то степени упрощают процесс. Также применяются различные мази, гели и масла, с ароматом и без, в том числе гипоаллергенные.

Лечебный массаж можно считать пассивной формой физических упражнений. Он тесно взаимосвязан с лечебной физкультурой. Назначает его исключительно врач. Впрочем, для любого вида массажа необходимо помнить о наличии противопоказаний и индивидуальных ограничений (возраст, восприимчивость, хронические болезни и прочее), о которых настоящий специалист обязательно уточнит перед началом процедуры.

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Абсолютные противопоказания к массажу

Абсолютными противопоказаниями считают наличие патологий, при которых массаж невозможен в принципе, поскольку вреда он принесет в разы больше, чем пользы, и может повлечь за собой необратимые последствия. К ним специалисты относят:

общее тяжелое состояние;

онкологические заболевания любого рода — как злокачественные, так и доброкачественные, имеющие тенденцию к росту;

ВИЧ-инфекцию;

активную форму туберкулеза;

различные кровотечения, тяжелые патологии кровеносных сосудов, тромбофлебиты;

частые приступы стенокардии;

желчнокаменную и мочекаменную болезни, если камни превышают 1 см;

большое количество крупных, выступающих родинок, обойти которые при массаже невозможно.



Если на коже имеются повреждения, диагностировано кожное заболевание или наблюдается непереносимость механических воздействий, от массажа также придется отказаться. Обязательно сообщите массажисту о наличии таковых.

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Относительные противопоказания

Менее категоричны относительные противопоказания. Ими считают:

доброкачественные новообразования (на усмотрение лечащего специалиста) или ранее имевшуюся онкологию без рецидива в течение длительного времени, при этом специалист должен ознакомить клиента с имеющимися рисками;

беременность (в зависимости от самочувствия, периода, показаний или противопоказаний);

повышенную температуру, наличие в организме воспалительных процессов и инфекционных заболеваний;

острые боли в животе;

хронические кожные патологии, такие как псориаз и склеродермия, а также аллергическое или грибковое поражение;

нарушения работы различных органов и систем и сопутствующие им заболевания — сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, бронхиальная астма и прочие.

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Если они у вас есть, то перед тем как задуматься о массаже, проконсультируйтесь с лечащим врачом — он определит, насколько польза превосходит опасность, какой вид массажа и в какой период возможен.

Временные противопоказания к массажу

Некоторые противопоказания могут иметь временный характер. Но о них тоже следует помнить:

высокое или низкое артериальное давление;

повышенная температура, лихорадка, различные инфекционные заболевания;

внутренние воспалительные процессы, включая воспаления лимфатических узлов и сосудов;

кожные заболевания любого рода (грибковые, вирусные, бактериальные, аллергические, аутоиммунные), гнойные раны (фурункулез, гнойничковая сыпь);

острая сердечная недостаточность, гипертонический или гипотонический криз, инсульт, инфаркт;

церебральный криз;

острый болевой синдром неясной этиологии;

острая почечная или печеночная недостаточность;

пищевое отравление, тошнота, рвота, диарея;

прием опьяняющих и психотропных веществ.

Устранив эти проблемы, не имея строгих противопоказаний и получив разрешение врача, можно смело отправляться на массаж.

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Локальные противопоказания к массажу

Локальные противопоказания не запрещают массаж полностью, но предполагают, что воздействия на некоторые зоны специалисту придется избегать. К ним относятся:

различные повреждения кожи — ссадины, царапины, раны после операции или травмы, аллергические высыпания, свежие татуировки, проколы;

трофические язвы;

псориаз;

эндоартериит (запрещено массировать стопы, область ниже колена);

выступающие локальные родинки, невусы, бородавки;

период менструации (необходимо избегать зоны живота и поясницы);

мастопатия и другие заболевания молочных желез;

беременность, послеродовой период в течение первых двух месяцев или недавно перенесенный аборт исключают массаж в области живота;

пупочная грыжа у взрослых (у грудных детей же допустима коррекция с помощью массажа);

камни в желчном пузыре, печени и почках менее 1 см (запрещен массаж в области живота).

В разряд относительных противопоказаний попадают и доброкачественные опухоли. В случае получения разрешения от лечащего врача необходимо учитывать, что после удаления новообразования при массаже избегают области, где оно находилось. При раке аденомы простаты, миоме матки и кисте яичников нельзя массировать зону живота и поясницы.

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Противопоказания к косметическому массажу

В отдельный блок следует отнести противопоказания в косметическом массаже. В последнее время он весьма популярен и востребован, причем не только у женщин. Этот массаж предполагает локальное воздействие в области лица. Основная его цель — уход за нормальной кожей, профилактика старения и морщин, а также других косметических недостатков.

Косметический массаж бывает трех видов:

гигиенический, еще его называют профилактическим;

лечебный или медицинский;

пластический, он же скульптурно-моделирующий или буккальный.



Гигиенический массаж поддерживает молодость и здоровье кожи, ее свежесть, упругость и эластичность, а также предупреждает появление преждевременных морщин. Лечебный массаж лица направлен уже на решение определенных проблем — например, улучшает отток лимфы, снимает мышечное напряжение и так далее. Пластический массаж работает более глубоко, он скульптурирует лицо, создавая красивые линии, убирая отечность, лишние складки, морщины и объем, делая его визуально более привлекательным.

Фото Freepik/cookie_studio

Однако даже косметический массаж имеет свои противопоказания:

купероз;

открытые раны, повреждения кожи, ссадины;

недавние хирургические и инъекционные вмешательства в области лица, шеи и декольте;

аллергия на некоторые косметические средства.

В остальных случаях лучше проконсультироваться с лечащим врачом.

Противопоказания к массажу у детей

Массаж полезен не только взрослым, но и детям начиная с грудничкового возраста. Он помогает решить массу проблем, улучшая здоровье и способствуя гармоничному развитию ребенка. Несмотря на это, противопоказания существуют и для детского массажа.

Отменить сеанс стоит, если у ребенка:

повышена температура независимо от причин;

в целом плохое самочувствие;

возникло заболевание кожи или подкожной клетчатки (инфекционной или грибковой этимологии);

воспалились лимфоузлы;

имеются заболевания мышц или суставов, а также болезни, сопровождающиеся ломкостью костей;

обострились любые хронические заболевания;

имеются любые опухоли и новообразования.



Если противопоказаний такого характера у вас и у детей нет, выбирайте профессионального, грамотного специалиста и наслаждайтесь результатом его благотворного воздействия на организм.

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