ЗОЖ
Статьи
Новости Фото Так здорово
Р§Рњ 2022
Главная
ЗОЖ

16 декабря, 16:00

Как приучить ребенка к здоровой еде без психологического давления? 7 советов от диетолога

Ольга Стрельникова
Артем Тужиков
Фитнес-тренер, диетолог
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Фото ru.freepik.com
Слишком жесткий подход может спровоцировать травму и проблемы уже во взрослом возрасте.

Как привить ребенку нормы пищевого поведения и избавить его от возможных проблем в будущем, объяснил психолог, тренер, диетолог, член Российской ассоциации эндокринологов (РАЭ) Артем Тужиков.

Что не стоит делать, приучая ребенка к здоровой еде

В своем стремлении быть лучшими родителями многие в итоге допускают немало ошибок. Чаще всего родители склонны к двум крайностям: либо они вводят жесткие запреты и ограничения в еде, либо контроль за питанием ребенка отсутствует вовсе.

Запреты и ограничения различных продуктов и блюд повышают риски развития расстройства пищевого поведения (РПП).
Артем Тужиков
Фитнес-тренер, диетолог

Ограничения в питании, имеющие под собой благую цель, в конечном счете приводят к не меньшим проблемам, чем если бы ребенок все же ел те самые вредные и «опасные» продукты, — возникают расстройства пищевого поведения (РПП):

  • на фоне истощения может возникнуть анорексия — психическое заболевание, относящееся к РПП, для которого характерна болезненная тяга к похудению и страх перед ожирением (бывают летальные исходы);

  • на фоне РПП и из-за компульсивного переедания может возникнуть ожирение;

  • постоянные «очищающие ритуалы» могут стать причиной булимии — психического заболевания, для которого характерно обжорство с последующим избавлением от съеденного всеми возможными способами (мочегонные, рвота, слабительное, клизмы, изнуряющие тренировки и пр.);

  • конечной «точкой» становится орторексия — навязчивое стремление к «здоровому» питанию.

Важно прививать ребенку нормы пищевого поведения. Фото ru.freepik.com
ru.freepik.com

Отсутствие контроля за тем, что, в каком количестве и как часто ест ребенок, тоже ни к чему хорошему не приводит:

  • ребенок начинает набирать в весе, следовательно, увеличивается индекс массы тела (ИМТ, главный показатель нормы, нехватки веса или ожирения);

  • растет нагрузка на сердечно-сосудистую систему и опорно-двигательный аппарат;

  • повышаются показатели артериального давления и сахара в крови, а затем увеличивается и число так называемого плохого холестерина — липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), способствующих впоследствии образованию атеросклеротических бляшек в сосудах.

Брюссельская капуста. Что есть зимой: сезонные полезные продукты

В критическом варианте, если вовремя не обратить внимание, все это приведет к развитию диабета II типа, артериальной гипертензии и гиперхолестеринемии с последующим ухудшением здоровья.

Излишки пищи, особенно той, которая обладает высокой плотностью калорий, организм запасает в виде жира. Чем больше становится этого жира, тем хуже параметры здоровья ребенка.
Артем Тужиков
Фитнес-тренер, диетолог

Почему ребенок набирает лишний вес

Чем выше степень промышленной обработки продукта, тем выше в нем плотность калорий. Если основную часть рациона ребенка составляют продукты с высокой плотностью калорий, детский организм гораздо легче и быстрее накапливает жир, чем это могло бы происходить у взрослого человека. Подобный «эффект» связан с несколькими причинами:

  • повышенная тяга к продуктам с высокой плотностью калорий, если на них присутствует запрет взрослых;

  • такая еда дает более яркие вкусовые ощущения и связанные с этим приятные эмоции.

В результате происходит замещение полезных продуктов с низкой плотностью калорий на вредные, у которых плотность высокая. Ребенок больше не хочет есть овощи, фрукты и другую необходимую для правильного развития пищу.

Чем выше энергетическая плотность, тем проще съесть много килокалорий за малое время. На взрослых это работает точно так же.
Артем Тужиков
Фитнес-тренер, диетолог

Зависимость детского ожирения от рациона — это факт, доказанный десятью годами исследований. Прошлым летом результаты опубликовал международный медицинский научный еженедельник JAMA, издаваемый Американской медицинской ассоциацией (American Medical Association).

Нужно держать ребенка подальше от полуфабрикатов, чипсов и кондитерки. Фото ru.freepik.com
ru.freepik.com

Держать ребенка подальше от полуфабрикатов, чипсов, кондитерки, газировок, пакетированных соков и прочего — с одной стороны, правильный вывод. С другой, если в условиях ограничения ребенок почувствует себя обделенным и будет видеть, что члены семьи едят все подряд, а ему не разрешают, это станет устойчивым фундаментом для развития РПП.

Сохранить ребенку здоровую психику и нормальное пищевое поведение, исключить возможность ожирения и всех вытекающих из этого последствий можно лишь при соблюдении ряда правил, на которых должны базироваться привычки и образ жизни всей семьи.
Артем Тужиков
Фитнес-тренер, диетолог

Как организовать питание, чтобы приучить ребенка к здоровой пище

В правилах пищевого поведения нет ничего страшного и сложного. Достаточно их раз ввести в семейный обиход и закрепить.

Объясните, что есть можно только за столом

Изначально необходимо сформировать у ребенка понимание, что есть нужно и можно только за столом. В противном случае границы сотрутся, и ребенок будет есть весь день, в любое время, где угодно и как угодно. Это породит постоянные перекусы, трапезу на диване перед телевизором, на ходу, когда захочется и т. д. Ребенок не будет контролировать чувство насыщения.

В правилах пищевого поведения нет ничего сложного. Фото ru.freepik.com
ru.freepik.com

Не торопите ребенка во время еды

Во время еды не торопите ребенка — если он будет есть не торопясь, тщательно пережевывая, это снизит риски переедания. Чувство насыщения приходит не сразу. Гормоны и нейромедиаторы, ответственные за насыщение, срабатывают не мгновенно. Снизить вероятность переедания в вечернее время поможет другая привычка — обязательный завтрак. Он должен стать и семейным ритуалом, и частью утреннего распорядка ребенка.

Еда. Что съесть, если ничего не хочется? Рассказывает нутрициолог

Замените соки и лимонады на воду

Учите ребенка запивать еду водой, а не калорийными соками. Давайте ему воду с собой, когда отпускаете играть на улицу — приучайте его к регулярному и приоритетному употреблению именно воды, а не ее заменителей.
Артем Тужиков
Фитнес-тренер, диетолог

Не наказывайте и не поощряйте с помощью еды

Еда не должна превращаться в поощрение или наказание. Если она ассоциируется с вознаграждением, это придает ей особое значение и делает ее более желанной, что есть первый шаг к РПП. Еда — это просто еда. Особое значение ей можно придать, если к ней принуждать или ею наказывать. Нельзя лишать ребенка еды за какие-то шалости или за то, что он не доел блюдо. Не стоит заставлять его есть то, что ему категорически не по вкусу.

Не рассказывайте детям о вредных продуктах, пока им сложно что-либо объяснить

Оградите ребенка от пищи, с которой не хотите его знакомить, до тех пор, пока ему сложно что-то объяснить (примерно до пяти лет).

Если ваше чадо уже знает о существовании вкусняшек и регулярно требует, готовьте их полезные варианты дома вместе. В этом случае вы будете контролировать все ингредиенты и сделаете десерт не таким калорийным, но не менее вкусным. При этом ребенок будет повышать свою пищевую грамотность.
Артем Тужиков
Фитнес-тренер, диетолог

Хвалите ребенка, когда он пробует новые продукты

Приучайте себя и своих детей к тому, что питание должно быть разнообразным. Хвалите ребенка всякий раз, когда он пробует новую еду, даже если в итоге есть ее не станет.

Чтобы распробовать и полюбить тот или иной продукт, ребенку, возможно, потребуется попробовать его раз двадцать. Не сдавайтесь и вырабатывайте терпение. Интересуйтесь, какой вкус он чувствует и с чем может сравнить его.
Артем Тужиков
Фитнес-тренер, диетолог

Покупайте продукты и готовьте вместе

Дети любят яркие цвета — научитесь этим пользоваться. Берите ребенка с собой в магазин и позволяйте выбирать новую еду, собирать ее по цветам, объясняя вкус и назначение продуктов. Сделайте из этого веселый и увлекательный квест.

Нужно учить детей пищевой грамотности. Фото ru.freepik.com
Фото ru.freepik.com

Продолжить приобретение пищевой грамотности и умения разбираться в продуктах поможет любовь и умение готовить. В этом примером могут и должны стать взрослые.

Постоянное питание покупной кулинарией — дурной пример, который повышает риски перебрать с калорийностью и порождает пищевую неграмотность.
Артем Тужиков
Фитнес-тренер, диетолог

Дети всегда копируют своих родителей. Их образ жизни, пищевое поведение напрямую определяют привычки подрастающего малыша. Поэтому старайтесь умеренно и разнообразно питаться, самостоятельно готовить, заниматься спортом, вести активный образ жизни и в целом подавать достойный пример.

У нас появился Дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Здоровье
Питание
2
Читайте также
Шведка Сильвстедт могла стать горнолыжницей, но предпочла съемки в мужских журналах
Норвежцы требуют не пускать наших лыжников на чемпионат мира. Довольны отсутствием конкуренции?
В Подмосковье умер впавший в кому на приеме у стоматолога ребенок
В ООН отреагировали на поставки ЗРК Patriot на Украину
Как атомная энергия влияет на климат: спецпроект «Известий»
Как сменить профессию
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Висцеральное ожирение может быть даже у худых. Почему так, рассказывает эндокринолог

Какая зелень полезнее всего? 3 вида, которые легко можно вырастить на подоконнике
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости