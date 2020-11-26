Бесплодие и рак легких. Чем опасно курение и как можно бросить

По тяжести наркотической зависимости табакокурение стоит на третьем месте после героина и кокаина.

История курения имеет древнейшие корни — аборигены выращивали табак на территории Центральной Америки еще за 6000 лет до нашей эры. В Европу «чума ХХ века» попала от испанцев, которые повсеместно разбивали плантации табака, завезённого Христофором Колумбом. Ошибочное убеждение, что это растение является целительным привело к тому, что оно стало популярным не только среди богатых, но и среди бедняков. Так же эта привычка приобрела имиджевый характер (вспомните Уинстона Черчилля).

После Второй мировой войны начались исследования, которые довольно быстро доказали вред употребления табака. Постепенно появились законы о запрете курения в общественных местах, рекламе табачной продукции, сигареты перестали продавать лицам до 18 лет.

Опасность курения

Наибольший удар от табака приходится на органы дыхания, сердечную мышцу и мозг. По результатам многочисленных врачебных исследований, они изнашиваются примерно на 20% быстрее, чем у некурящего человека.

Самое страшное, к чему приводят сигареты, — это рак легких. 90% смертей от этой болезни приходится на курильщиков. Более того, 75% смертельных случаев, связанных с бронхитом и энфиземой, — это тоже люди с табачной зависимостью. Есть теория, по которой активные курильщики (пачка сигарет в день) теряют около 10-15 лет жизни.

Отдельно стоит сказать про женский организм. 42% курящих женщин страдают бесплодием. Это очень большой показатель. Ведь по медицинским причинам не могут родить лишь 4%. Так же женщины ради сигарет жертвуют своей красотой. Тускнеет и преждевременно стареет кожа (курящая женщина чаще выглядит старше своего возраста), волосы и ногти приобретают блеклость, их рост серьезно замедляется, а зубы теряют белизну.

Зависимость от табака в большей степени психологическая

Вне зависимости от стажа и объема курения, отказ от табака довольно быстро запустит положительные процессы в организме. Восстановление начнётся тут же, после последней сигареты. Но чтобы полностью «очиститься» понадобиться очень много времени — около 8 лет.

Есть и еще неприятный момент, который можно назвать «ломкой». Наступает моральный дискомфорт — раздражительность, ухудшение сна, нарушение внимания. Это происходит из-за того, что зависимость от табака в большей степени психологическая. Держать в руке сигарету за чашкой кофе или во время стресса — отсутствие этого ритуала и вызывает дискомфорт. Но при положительном настрое все это пройдёт максимум через три недели.

Как меняется организм после отказа от сигарет

Вот что происходит с организмом после отказа от вредной привычки.

Кровь очищается от никотина наполовину через час (примерно в это время наступает сильнейшее желание закурить), а через 13 часов он полностью выводится. Кровь насыщается кислородом. При полном отказе от табака снижается риск тромбозов, нормализуется соотношение лейкоцитов и эритроцитов.

Стенки сосудов становятся крепче, нормализуется проходимость вен и артерий, приходят в норму показатели давления.

Сердечный ритм приходит в норму довольно быстро, снижается риск инфаркта.

Мозг лучше снабжается кислородом, снижается вероятность инсульта, ускоряются мыслительные процессы, возрастает концентрация внимания.

Эндокринная система нормализует уровень всех гормонов, оптимизируется обмен веществ.

Легкие очищаются от смолистых веществ, увеличивается объём вдоха, снижается риск развития астмы, устраняются хронические воспалительные процессы.

Половая система: у мужчин сперматозоиды полностью здоровы и готовы к зачатию уже через три месяца после отказа от сигарет. У женщин все сложнее — яйцеклетки не обновляются, поэтому лишь через год, когда организм восстановится, пропадают риски, связанные с процессом беременности и здоровьем будущего ребенка. Однако минимальная вероятность генных мутаций будет сохраняться всю жизнь.

ЖКТ (желудочно-кишечный тракт) — обостряется восприятие вкусов и запахов, очищаются и обновляются клетки печени, нормализуется работа кишечника.

Восстановление по дням и месяцам

Регенерация организма протекает достаточно быстро. Буквально за считанные дни можно будет увидеть положительный эффект.

Восстановление по дням:

* через день нормализуется скорость и сила сокращения сердечной мышцы;

* через два — обостряется чувствительность вкусовых рецепторов и усиливается обоняние;

* через три — может повысится потоотделение — это связано с детоксикацией организма;

* через неделю — лицо начинает приобретать здоровый цвет. Так же некоторые замечают улучшение запаха тела.

По месяцам:

* через месяц пропадает мокрый кашель, становится сильнее иммунитет;

* через два — происходит полное очищение сосудов и крови. Нормализуется обмен веществ — стабилизируется аппетит;

* через три — улучшается память, ускоряются мыслительные процессы. Мышцы быстрее восстанавливаются после физических нагрузок — становятся эластичнее. Тренеры не рекомендуют в период регенерации организма увлекаться активными физическими занятиями. В этот период предпочтение стоит отдавать долгим пешим прогулкам;

* через четыре — зубы значительно белеют, восстанавливается нормальный цвет ногтей, волосы меньше начинают выпадать, полностью приходит в норму гормональный фон;

* через полгода нормализуется деятельность жёлчного пузыря и заметно восстанавливаются клетки печени.

Основной процесс восстановления завершается через год после последней сигареты.

Простые и важные правила

Для полного оздоровления организма никаких дополнительных врачебных манипуляций не требуется. Но важно соблюсти несколько правил:

* пить больше жидкости;

* больше гулять на свежем воздухе;

* пересмотреть свой рацион в пользу правильного питания (ПП);

* найти увлечение-хобби, которое поможет забыть о вредной привычке;

* посещать баню/сауну (если нет противопоказаний);

* принимать отхаркивающие препараты и поливитамины (после консультации с врачом).

Любопытные факты

Ну и в конце несколько интересных фактов, связанных с табаком. Они тоже могут мотивировать на отказ от вредной привычки.

Есть миф, что курение уменьшает риск болезни Альцгеймера. Медики утверждают, что это не так — табак губительно действует на всю мозговую деятельность.

В Средневековье в Италии монахов, которые были замечены за курением табака, замуровывали заживо в стенах монастыря.

Кальян безопаснее сигарет — печальное заблуждение. На самом деле сеанс курения кальяна около 30 минут приравнивается к двум пачкам сигарет.

В Англии в конце XVI века за курение табака приговаривали к смертной казни, а отрубленные головы «злостных нарушителей» с трубкой во рту выставляли на площади.

Многие считают, что курение позволяет оставаться стройным и успокаивает нервы. Но это ложные убеждения. Более того, употребление табака тормозит некоторые участки нервной системы.

В России царь Михаил Романов в 1634 году запретил курение из-за участившихся пожаров. Наказанием за провинность в первый раз было 60 плетей, затем рецидивистам отрезали нос и уши.

Александра Эмм