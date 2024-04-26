Многосерийный триллер «Я знаю, кто тебя убил» выйдет 1 мая

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1 мая на платформе Wink пройдет премьера сериала «Я знаю, кто тебя убил». Режиссером выступила Софья Райзман («Веселый понедельник»), сценарий триллера написал Денис Уточкин («Неверные»), а в числе продюсеров проекта — Федор Бондарчук.

По сюжету сериала похититель трехлетней девочки не требует от ее родителей выкуп. Преступник хочет отомстить, заставив их страдать так, как раньше пришлось ему самому.

В проекте снялись Александр Яценко, Юлия Снигирь, Евгения Симонова, Михаил Тройник, Ольга Озоллапиня, Александр Ильин мл., Мария Смольникова, Елизавета Запорожец, Мария Карпова и Агния Кузнецова.

Премьера первых четырех эпизодов сериала пройдет 1 мая, а вторая половина триллера «Я знаю, кто тебя убил» выйдет 8 мая.