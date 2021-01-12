Полезно ли купание в проруби в Крещение? Отвечает эксперт
19 января православные христиане празднуют великое событие — Крещение Господне, которое завершает рождественские праздники. Одним из важных атрибутов этого является купание в проруби. Батюшка опускает крест в воду, тем самым освящая ее, и прихожане, окунувшись три раза в прорубь, очищаются от грехов. В последнее время купание на Крещение набирает популярность не только с точки зрения духовности, но и в целях оздоровления путем закаливания.
Закаливание — это комплекс процедур, которые нацелены на укрепление иммунитета организма, подготовку его к неблагоприятным условиям. В результате закаливания организм учится быстрее справляться с заболеваниями и температурными перепадами. Стабилизируется нервная система, активизируется обмен веществ.
Но перед тем как лезть в прорубь или обливаться ледяной водой из ведра, нужно изучить все правила и рекомендации по закаливанию.
5 основ закаливания
1. Начинать закаливание можно только лишь в том случае, если вы полностью здоровы. Даже легкий насморк — противопоказание для процедур.
2. Важно подобрать ритуал, который комфортен именно вам: контрастный душ, обливание, ходьба босиком и т.д.
3. Время воздействия на организм должно нарастать постепенно — от нескольких секунд до часа (например, купание в холодной воде).
4. Процедуры закаливания должны иметь четкий график, а не носить спонтанный характер.
5. В идеале совмещать закаливание с активным образом жизни — играми на свежем воздухе и занятиями спортом.
Способы закаливания
Существует несколько способов закаливания.
1. Воздухом (аэротерапия) — самый простой способ: просто больше гуляйте на свежем воздухе.
2. Солнцем (гелиотерапия) — тут нужно соблюдать меру. Важно не переусердствовать — тепловые удары и ожоги крайне опасны.
3. Хождение босиком — попрощайтесь с удобными тапочками, а летом погуляйте утром по траве.
4. Закаливание водой (гидротерапия) включает в себя несколько видов:
— обтирание. Отлично для новичков. Просто смочите холодной водой полотенце и обтирайтесь;
— обливание. Быстро и просто — вылейте на себя ведро холодной воды и сразу же разотритесь сухим полотенцем;
— холодный душ. Встаньте под теплый душ и постепенно понижайте температуру. Постойте 2-3 минуты под холодной водой и разотритесь сухим полотенцем;
— контрастный душ. Важно резко понижать температуру от теплой до холодной, и постепенно в обратную сторону. Необходимо провести несколько повторов (в идеале 4-5);
— моржевание. Необязательно лезть в прорубь, достаточно купания весной или осенью. Но начинать такое закаливание можно только после консультации с врачом. И соблюдать все меры безопасности, ведь в это время спасатели не работают;
— баня или сауна. Отличный способ закаливания путем воздействия горячего пара. А наибольший эффект достигается, если чередовать баню с окунанием в холодный водоем.
Когда надо начинать закаливание
Начинать закаливание можно в любом возрасте, но лучше всего — прямо с рождения. Для малышей достаточно обливания после принятия ванны прохладной водой, проветривания комнаты и поддержания температурного режима не выше 22 градусов, также не стоит кутать ребенка в «сто одежек».
Взрослые могут использовать все виды закаливания, но стоит помнить, что нужно начинать с самого щадящего режима.
И немного о противопоказаниях
Безусловно, закаливание благотворно влияет на организм, но важно не забывать о противопоказаниях. Их много. Выделим основные:
— острые лихорадочные заболевания;
— острые психические расстройства;
— обширные поражения кожи;
— заболевания почек;
— любые кровотечения (внутренние, внешние, порезы и травмы);
— заболевания с поражениями выделительной и сердечно-сосудистой систем;
— при повышенном глазном давлении.
И самое главное — начинать процедуры нужно только после полного выздоровления и консультации с врачом.
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