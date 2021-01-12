Полезно ли купание в проруби в Крещение? Отвечает эксперт

Рассказываем о пользе, основах и способах закаливания.

19 января православные христиане празднуют великое событие — Крещение Господне, которое завершает рождественские праздники. Одним из важных атрибутов этого является купание в проруби. Батюшка опускает крест в воду, тем самым освящая ее, и прихожане, окунувшись три раза в прорубь, очищаются от грехов. В последнее время купание на Крещение набирает популярность не только с точки зрения духовности, но и в целях оздоровления путем закаливания.

Закаливание — это комплекс процедур, которые нацелены на укрепление иммунитета организма, подготовку его к неблагоприятным условиям. В результате закаливания организм учится быстрее справляться с заболеваниями и температурными перепадами. Стабилизируется нервная система, активизируется обмен веществ.

Но перед тем как лезть в прорубь или обливаться ледяной водой из ведра, нужно изучить все правила и рекомендации по закаливанию.

5 основ закаливания

1. Начинать закаливание можно только лишь в том случае, если вы полностью здоровы. Даже легкий насморк — противопоказание для процедур.

2. Важно подобрать ритуал, который комфортен именно вам: контрастный душ, обливание, ходьба босиком и т.д.

3. Время воздействия на организм должно нарастать постепенно — от нескольких секунд до часа (например, купание в холодной воде).

4. Процедуры закаливания должны иметь четкий график, а не носить спонтанный характер.

5. В идеале совмещать закаливание с активным образом жизни — играми на свежем воздухе и занятиями спортом.

Способы закаливания

Существует несколько способов закаливания.

1. Воздухом (аэротерапия) — самый простой способ: просто больше гуляйте на свежем воздухе.

2. Солнцем (гелиотерапия) — тут нужно соблюдать меру. Важно не переусердствовать — тепловые удары и ожоги крайне опасны.

3. Хождение босиком — попрощайтесь с удобными тапочками, а летом погуляйте утром по траве.

4. Закаливание водой (гидротерапия) включает в себя несколько видов:

— обтирание. Отлично для новичков. Просто смочите холодной водой полотенце и обтирайтесь;

— обливание. Быстро и просто — вылейте на себя ведро холодной воды и сразу же разотритесь сухим полотенцем;

— холодный душ. Встаньте под теплый душ и постепенно понижайте температуру. Постойте 2-3 минуты под холодной водой и разотритесь сухим полотенцем;

— контрастный душ. Важно резко понижать температуру от теплой до холодной, и постепенно в обратную сторону. Необходимо провести несколько повторов (в идеале 4-5);

— моржевание. Необязательно лезть в прорубь, достаточно купания весной или осенью. Но начинать такое закаливание можно только после консультации с врачом. И соблюдать все меры безопасности, ведь в это время спасатели не работают;

— баня или сауна. Отличный способ закаливания путем воздействия горячего пара. А наибольший эффект достигается, если чередовать баню с окунанием в холодный водоем.

Когда надо начинать закаливание

Начинать закаливание можно в любом возрасте, но лучше всего — прямо с рождения. Для малышей достаточно обливания после принятия ванны прохладной водой, проветривания комнаты и поддержания температурного режима не выше 22 градусов, также не стоит кутать ребенка в «сто одежек».

Взрослые могут использовать все виды закаливания, но стоит помнить, что нужно начинать с самого щадящего режима.

И немного о противопоказаниях

Безусловно, закаливание благотворно влияет на организм, но важно не забывать о противопоказаниях. Их много. Выделим основные:

— острые лихорадочные заболевания;

— острые психические расстройства;

— обширные поражения кожи;

— заболевания почек;

— любые кровотечения (внутренние, внешние, порезы и травмы);

— заболевания с поражениями выделительной и сердечно-сосудистой систем;

— при повышенном глазном давлении.

И самое главное — начинать процедуры нужно только после полного выздоровления и консультации с врачом.