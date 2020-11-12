В каких продуктах содержится белок. Мнение нутрициологов
Каждый человек, интересующийся правильным питанием, слышал о важности белка в рационе. В меню здорового человека должно быть не менее 30% этого нутриента, а так же 30% жиров и 40% углеводов.
Употребление продуктов богатых белком способствует похудению, набору мышечной массы, обеспечивает защитные функции организма и играет важную роль в пищеварении.
По рекомендациям нутрициологов, суточная норма белка для женщин равна 1 г на 1 кг веса. То есть, если девушка весит 60 кг, ей необходимо около 60 г белка. В случае активного образа жизни (посещения тренажерного зала, занятия фитнесом) стоит повысить количество употребляемого белка до 1,2 г на 1 кг веса.
Для мужчин норма белка выше. Если не заниматься спортом, достаточно 1,2 г на 1 кг веса, а если же активно посещать тренажерный зал, то необходимо увеличить до 1,5-1,8 г белка на 1 кг веса.
Чтобы поддерживать необходимый баланс белка в организме, важно знать, в каких продуктах и в каких количествах он содержится. Самым высокобелковым продуктом животного происхождения считается красная икра (в 100 г около 30 г), тунец так же богат важным нутриентом (в 100 г около 22-23 г). Но нужно понимать, что съесть 100-150 г красной икры достаточно сложно, как минимум из-за большого количества соли, переизбыток которой приведет к негативным последствиям (задержке жидкости и отекам). А вот употребить 100-150 г тунца вполне реально.
Важно не забывать, что белок содержится не только в мясе и рыбе, но так же в орехах, бобах и даже овощах. Соответственно, при составлении сбалансированного рациона питания необходимо чередовать продукты животного и растительного происхождения, чтобы получать все необходимые микроэлементы, крайне важные для здоровья.
Таблица продуктов с высоким содержанием белка
|
Продукт
|
Кол-во белка (г) на 100 г
|
Животного происхождения
|
Красная икра
|
36
|
Креветка дальневосточная
|
28,7
|
Сыр голландский
|
26,8
|
Тунец
|
22,7
|
Индейка
|
21,6
|
Семга
|
20,8
|
Курица
|
20,8
|
Кролик
|
20,7
|
Телятина
|
19,7
|
Говядина
|
18,9
|
Творог нежирный
|
18
|
Брынза из коровьего молока
|
17,9
|
Свинина нежирная
|
16,4
|
Молоко
|
2,8
|
Растительного происхождения
|
Соевое мясо
|
52
|
Арахис
|
26,3
|
Горох цельный
|
23
|
Фасоль
|
22,3
|
Миндаль
|
18,6
|
Фундук
|
16,1
|
Гречневая ядрица
|
12,6
|
Овсяная крупа
|
11,9
|
Брюссельская капуста
|
4
|
Брокколи
|
3