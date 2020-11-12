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В каких продуктах содержится белок. Мнение нутрициологов

19:20
В каких продуктах содержится белок.
В каких продуктах содержится белок.

Каждый человек, интересующийся правильным питанием, слышал о важности белка в рационе. В меню здорового человека должно быть не менее 30% этого нутриента, а так же 30% жиров и 40% углеводов.

Употребление продуктов богатых белком способствует похудению, набору мышечной массы, обеспечивает защитные функции организма и играет важную роль в пищеварении.

По рекомендациям нутрициологов, суточная норма белка для женщин равна 1 г на 1 кг веса. То есть, если девушка весит 60 кг, ей необходимо около 60 г белка. В случае активного образа жизни (посещения тренажерного зала, занятия фитнесом) стоит повысить количество употребляемого белка до 1,2 г на 1 кг веса.

Для мужчин норма белка выше. Если не заниматься спортом, достаточно 1,2 г на 1 кг веса, а если же активно посещать тренажерный зал, то необходимо увеличить до 1,5-1,8 г белка на 1 кг веса.

Чтобы поддерживать необходимый баланс белка в организме, важно знать, в каких продуктах и в каких количествах он содержится. Самым высокобелковым продуктом животного происхождения считается красная икра (в 100 г около 30 г), тунец так же богат важным нутриентом (в 100 г около 22-23 г). Но нужно понимать, что съесть 100-150 г красной икры достаточно сложно, как минимум из-за большого количества соли, переизбыток которой приведет к негативным последствиям (задержке жидкости и отекам). А вот употребить 100-150 г тунца вполне реально.

Важно не забывать, что белок содержится не только в мясе и рыбе, но так же в орехах, бобах и даже овощах. Соответственно, при составлении сбалансированного рациона питания необходимо чередовать продукты животного и растительного происхождения, чтобы получать все необходимые микроэлементы, крайне важные для здоровья.

Таблица продуктов с высоким содержанием белка

Продукт

Кол-во белка (г) на 100 г

Животного происхождения

Красная икра

36

Креветка дальневосточная

28,7

Сыр голландский

26,8

Тунец

22,7

Индейка

21,6

Семга

20,8

Курица

20,8

Кролик

20,7

Телятина

19,7

Говядина

18,9

Творог нежирный

18

Брынза из коровьего молока

17,9

Свинина нежирная

16,4

Молоко

2,8

Растительного происхождения

Соевое мясо

52

Арахис

26,3

Горох цельный

23

Фасоль

22,3

Миндаль

18,6

Фундук

16,1

Гречневая ядрица

12,6

Овсяная крупа

11,9

Брюссельская капуста

4

Брокколи

3

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