Арбузы без семечек: польза и вред

Расскажем, как выбрать бессемянный арбуз.

На сегодняшний день на рынке представлен большой выбор арбузов. Однако наибольшую популярность начинают набирать не традиционные ягодные плоды, а арбузы без семян. При этом массово выращивать их в России стали достаточно недавно. Расскажем, чем они отличаются от традиционных сортов.

Сорта бессемянных арбузов

Бессемянные арбузы впервые вырастили в Японии в середине XX века благодаря усилиям генетика Хитоси Кихара. Технологию японских селекционеров подхватили в США и некоторых странах Европы. В России впервые их начали выращивать только в XXI веке.

На самом деле такие арбузы иногда содержат небольшие семена, но они маленькие и мягкие. И посадить эти семена не получится, они нежизнеспособные. Такие арбузы нуждаются в особых условиях выращивания, которые поддаются только опытным садоводам.

К самым популярным сортам бессемянных арбузов относят:

Червонный король F1;

Саги F1;

Бостон F1;

Регус F1;

Ортал F1;,

Червонный король;

Лунный.

Польза и вред

Арбузы с семечками и без практически одинаковы по составу. Однако сами косточки тоже богаты микроэлементами и витаминами, поэтому в бессемянных плодах витаминная норма будет меньше. Хотя многие люди не употребляют сами семечки, считая, что они способствуют развитию аппендицита. Хотя они достаточно полезны.

Все арбузы содержат большое количество витамина С, который помогает укрепить иммунитет, придать коже и сосудам эластичность. Содержится в нем и витамин А, отвечающий за состояние кожи и за работу зрения. Из минеральных веществ арбуз богат магнием, влияющим на работу мышц и укрепление нервной системы, а также он необходим для полноценного усваивания кальция в организме. В арбузе есть и фосфор, но его больше именно в семечках, а в мякоти не так много.

В составе имеются и каротиноиды, отвечающие за красный цвет мякоти. Они обладают высокой антиоксидантной активностью, помогая поддержать здоровье сердца, сосудов и зрения, а еще снижают уровень плохого холестерина в крови и предотвращают образование бляшек.

Арбузы с семечками и без практически одинаковы по составу. Фото Global Look Press

Арбуз принято считать низкокалорийной ягодой, ведь она в основном состоит из воды. При этом арбуз богат углеводами и сахарами, что дает ему высокий гликемический индекс (ГИ). Людям, следящим за своей фигурой, и пациентам с диабетом не рекомендуется употреблять его.

Не стоит есть в большом количестве эту ягоду людям с проблемами ЖКТ и мочекаменной болезнью. Возможна и индивидуальная непереносимость.

Чем арбуз без семян отличается от арбузов с семенами?

Внешне арбузы с семечками и без ничем не отличаются. Они также шарообразной или овальной формы, весят от 2 до 9 килограммов. Мякоть яркого красного цвета, а кожура — от светло-зеленого до темного цвета с полосками разного размера. А вот по вкусу различия имеются. Главный плюс бессемянных арбузов заключается в том, что такие плоды обладают ярким ароматом и сладостью. Это связано с тем, что у них три набора генов вместо двух. А они влияют на сладость, вкус и текстуру.

Все бессемянные арбузы являются гибридами, которые получают в результате генной мутации. Традиционным методом они не размножаются, а значит, с биологической точки зрения такие арбузы стерильны.

В традиционном арбузе содержится примерно 400 косточек, а бессемянных — не больше 40. И они мягкие.

Арбузы без семян имеют высокую урожайность, а еще они удобны в употреблении. Такие плоды отлично подходят для введения в рацион питания малышам и детям. С ними лучше готовить блюда и напитки (салаты, нарезки, коктейли и консервация), так как не нужно выбирать семечки, что значительно экономит время.

Не стоит покупать нарезанные арбузы. Фото Global Look Press

Как выбрать?

При выборе плода стоит знать несколько правил. В первую очередь обращайте внимание на плодоножку. У созревшего арбуза она будет сухой. Кожура должна быть плотной и без каких-либо повреждений (царапин, вмятин), а сбоку может быть пятно желтого или бежевого цвета.

Известный народный метод определения спелости для всех видов арбузов — это постукивание по плоду. Звук должен быть глухой. Можно немного сдавить его, если вы услышали небольшой хруст — покупайте смело. Помните, что арбузы без семян, в отличие от обычных, не могут достичь спелости после снятия с куста, поэтому важно покупать именно созревшие плоды.

Не стоит покупать уже нарезанные плоды. Нарезанные куски могут быть богаты микробами, которые попали через нож или контакт с воздухом.