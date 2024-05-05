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Умер сыгравший в «Титанике» и «Властелине колец» актер Бернард Хилл
Жизнь и общество

Сегодня, 18:25

1 мин.

Умер сыгравший в «Титанике» и «Властелине колец» актер Бернард Хилл

Мария Маковей
Автор
Актер Бернард Хилл.
Фото Кадр из фильма «Властелин колец»
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Британский актер Бернард Хилл, сыгравший капитана в фильме «Титаник» и короля Теодена в трилогии «Властелин колец», умер в возрасте 79 лет. Об этом сообщает The Daily Mail.

О причинах смерти артиста не сообщается. Отмечается, что Хилл жил в британской графстве Саффолке, у него остались жена Марианна и сын Габриэль.

Бернард Хилл родился в 1944 году в городе Манчестер, Англия. За свою тридцатилетнюю карьеру он снялся более чем в 100 фильмах и сериалах. Последнюю роль актер сыграл в сериале «Ночные вызовы», премьера второго сезона которого состоялась в день смерти Хилла.

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