Нутрициолог объяснила, как выбрать арбуз без нитратов

Нутрициолог Ника Сергунина советует покупать арбузы в их сезон, а также обращать внимание на внешний вид ягоды. Так интенсивный ярко-красный цвет мякоти, фиолетовый оттенок или желтые волокна могут говорить о наличии нитратов в составе продукта.

«Нитраты опасны тем, что могут превращаться в нитриты, которые не дают гемоглобину переносить кислород. Это негативно влияет на работу сердечно-сосудистой системы и иммунитет», — подчеркнула эксперт в беседе с «СЭ».

Однако специалист отметила, что определить достоверно наличие нитратов в арбузе можно только с помощью лабораторных исследований.