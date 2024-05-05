Нутрициолог объяснила, как выбрать арбуз без нитратов
Нутрициолог Ника Сергунина советует покупать арбузы в их сезон, а также обращать внимание на внешний вид ягоды. Так интенсивный ярко-красный цвет мякоти, фиолетовый оттенок или желтые волокна могут говорить о наличии нитратов в составе продукта.
«Нитраты опасны тем, что могут превращаться в нитриты, которые не дают гемоглобину переносить кислород. Это негативно влияет на работу сердечно-сосудистой системы и иммунитет», — подчеркнула эксперт в беседе с «СЭ».
Однако специалист отметила, что определить достоверно наличие нитратов в арбузе можно только с помощью лабораторных исследований.
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