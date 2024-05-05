5 мая стартует новая версия популярного шоу «Суперниндзя. Дети»

5 мая в 19.30 по московскому времени на телеканале СТС начнется показ нового увлекательного шоу «Суперниндзя. Дети» — спин-оффа одноименного взрослого проекта, входящего в число самых популярных на российском ТВ.

Кастинги, проходившие в разных уголках страны, в упорной борьбе прошли 108 юных атлетов из 49 городов России и Белоруссии. Теперь они прибыли в знакомые всем поклонникам шоу Минеральные Воды, где их ждет созданная специально для детской версии «Суперниндзя» 86-метровая трасса в павильоне площадью 10 000 квадратных метров.

По сравнению со взрослой разновидностью шоу у «Суперниндзя. Дети» есть несколько важных отличий. Во-первых, участники разделены на возрастные категории: 9-10 лет, 11-12 лет и 13-14 лет. В каждой из категорий они будут бороться со сверстниками — отборочные трассы с разнообразным препятствиями адаптированы под возраст претендентов, и немного отличаются друг от друга.

Победитель в каждой категории получит 2 миллиона рублей. Таким образом, общий призовой фонд проекта составляет 6 миллионов рублей, что даже превышает главный приз взрослого «Суперниндзя». Напомним, что действующий победитель шоу Вадим Тимонов в декабре прошлого года стал обладателем 5 миллионов рублей.

Кроме того, формат соревнований в шоу «Суперниндзя. Дети» также отличается. Уже на отборочной трассе им предстоит состязаться в парах — по две дуэли на возрастную категорию в каждом эпизоде. Победители квалификации встречаются в полуфинале, также представляющем собой двойную полосу препятствий. И лучший проходит в финал. В воскресенье мы увидим первые четверки в трех возрастах, и узнаем имена трех финалистов.