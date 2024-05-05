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Диетолог объяснил, сколько яиц можно съесть на Пасху
Питание и еда

Сегодня, 07:15

1 мин.

Диетолог объяснил, сколько яиц можно съесть на Пасху

Мария Маковей
Автор
Пасхальные яйца
Фото Madeleine_Steinbach/istockphoto.com
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Главный внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян считает, что на Пасху важно соблюдать умеренность в еде. Это не только позволит организму получить необходимое количество питательных веществ, но и облегчит переход от постного меню к мясному.

«Пары яиц будет достаточно. Если съесть 10 яиц, организм испытает сильную белковую и жировую нагрузку, что может привести к холециститу, диарее и другим весьма неприятным последствиям. Два яйца — это хорошая порция белка и желтка», — сказал врач в официальном Telegram-канале Минздрава РФ.

Также доктор не рекомендует красить яйца ненатуральными красителями. Они могут вызвать аллергические реакции. Для окрашивания одного из главных символов Пасхи диетолог советует использовать луковую шелуху, свеклу и краснокочанную капусту.

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