Диетолог объяснил, сколько яиц можно съесть на Пасху

Главный внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян считает, что на Пасху важно соблюдать умеренность в еде. Это не только позволит организму получить необходимое количество питательных веществ, но и облегчит переход от постного меню к мясному.

«Пары яиц будет достаточно. Если съесть 10 яиц, организм испытает сильную белковую и жировую нагрузку, что может привести к холециститу, диарее и другим весьма неприятным последствиям. Два яйца — это хорошая порция белка и желтка», — сказал врач в официальном Telegram-канале Минздрава РФ.

Также доктор не рекомендует красить яйца ненатуральными красителями. Они могут вызвать аллергические реакции. Для окрашивания одного из главных символов Пасхи диетолог советует использовать луковую шелуху, свеклу и краснокочанную капусту.