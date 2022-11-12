Как повысить гемоглобин самостоятельно в домашних условиях

Главное — не переусердствовать. Избыток не менее опасен, чем недостаток.

Гемоглобин — это белок, который содержится в эритроцитах, красных кровяных тельцах. Они обеспечивают доставку кислорода во все органы и ткани. В процессе дыхания высвобождается углекислый газ. Он также переносится из клеток в легкие при помощи гемоглобина. Снижение его количества может существенно ухудшить дыхательные функции.

Разбираемся вместе с врачом Еленой Титаренко, как повысить уровень гемоглобина самостоятельно в домашних условиях.

Каким должен быть уровень гемоглобина

Чтобы определить уровень гемоглобина в крови, необходимо провести лабораторное исследование. Как правило, достаточно общего анализа крови. Но в некоторых случаях врачи рекомендуют проверять и венозную кровь для более точной диагностики.

Норма содержания гемоглобина:

мужчины — 135-175 г/л;

женщины — 120-155 г/л.

Какие симптомы пониженного гемоглобина

К признакам пониженного уровня гемоглобина в крови относятся:

аритмия;

бледность кожи;

повышенная утомляемость и чувство постоянной усталости;

появление частых кровоподтеков;

частые головные боли;

выпадение волос.

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Почему может быть понижен гемоглобин

В медицине состояние, вызванное низким уровнем гемоглобина, называется анемией. Ее причинами могут быть:

недостаток железа, вызванный строгими диетами;

нехватка витамина В12;

дефицит фолиевой кислоты;

значительная кровопотеря;

заболевания почек и печени;

генетические нарушения;

ожоги;

экстремальные физические нагрузки;

онкологические заболевания.

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Как самостоятельно повысить гемоглобин

Разумеется, лучше всего обратиться к врачу, пройти обследование и выявить первопричину анемии. Если уровень гемоглобина снижен незначительно, терапевт может порекомендовать коррекцию питания. Для этого не потребуется специфических лекарств и процедур.

Увеличить потребление железа

За счет железа стимулируется выработка гемоглобина, который в свою очередь способствует образованию эритроцитов.

К продуктам, богатым железом, относятся:

мясо (особенно говядина);

печень;

рыба;

соевые продукты;

яйца;

финики;

капуста;

шпинат;

зеленая фасоль

орехи и семена.

Увеличить потребление фолиевой кислоты

В выработке гемоглобина важную роль играет фолиевая кислота. Если ее недостаточно, нарушается процесс формирования эритроцитов. Это может вызвать анемию и падение гемоглобина.

Фолиевой кислотой богаты:

говядина;

рис;

арахис;

бобовые;

авокадо;

листья салата.



Что делать, если диета не помогает

Если уровень гемоглобина значительно снижается, врач может назначить пищевые добавки. Специалист подберет препарат, определит длительность приема и дозировку.

Важно отметить, что на состояние организма негативно влияет как дефицит железа, так и его избыток. Последний может привести к заболеваниям печени и побочным эффектам, среди которых тошнота, рвота, нарушения стула.

Не следует заниматься самолечением. За квалифицированной медицинской помощью лучше обратиться к специалисту.