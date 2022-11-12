Как повысить гемоглобин самостоятельно в домашних условиях
Гемоглобин — это белок, который содержится в эритроцитах, красных кровяных тельцах. Они обеспечивают доставку кислорода во все органы и ткани. В процессе дыхания высвобождается углекислый газ. Он также переносится из клеток в легкие при помощи гемоглобина. Снижение его количества может существенно ухудшить дыхательные функции.
Разбираемся вместе с врачом Еленой Титаренко, как повысить уровень гемоглобина самостоятельно в домашних условиях.
Каким должен быть уровень гемоглобина
Чтобы определить уровень гемоглобина в крови, необходимо провести лабораторное исследование. Как правило, достаточно общего анализа крови. Но в некоторых случаях врачи рекомендуют проверять и венозную кровь для более точной диагностики.
Норма содержания гемоглобина:
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мужчины — 135-175 г/л;
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женщины — 120-155 г/л.
Какие симптомы пониженного гемоглобина
К признакам пониженного уровня гемоглобина в крови относятся:
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аритмия;
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бледность кожи;
-
повышенная утомляемость и чувство постоянной усталости;
-
появление частых кровоподтеков;
-
частые головные боли;
-
выпадение волос.
Почему может быть понижен гемоглобин
В медицине состояние, вызванное низким уровнем гемоглобина, называется анемией. Ее причинами могут быть:
-
недостаток железа, вызванный строгими диетами;
-
нехватка витамина В12;
-
дефицит фолиевой кислоты;
-
значительная кровопотеря;
-
заболевания почек и печени;
-
генетические нарушения;
-
ожоги;
-
экстремальные физические нагрузки;
-
онкологические заболевания.
Как самостоятельно повысить гемоглобин
Разумеется, лучше всего обратиться к врачу, пройти обследование и выявить первопричину анемии. Если уровень гемоглобина снижен незначительно, терапевт может порекомендовать коррекцию питания. Для этого не потребуется специфических лекарств и процедур.
Увеличить потребление железа
За счет железа стимулируется выработка гемоглобина, который в свою очередь способствует образованию эритроцитов.
К продуктам, богатым железом, относятся:
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мясо (особенно говядина);
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печень;
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рыба;
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соевые продукты;
-
яйца;
-
финики;
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капуста;
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шпинат;
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зеленая фасоль
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орехи и семена.
Увеличить потребление фолиевой кислоты
В выработке гемоглобина важную роль играет фолиевая кислота. Если ее недостаточно, нарушается процесс формирования эритроцитов. Это может вызвать анемию и падение гемоглобина.
Фолиевой кислотой богаты:
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говядина;
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рис;
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арахис;
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бобовые;
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авокадо;
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листья салата.
Что делать, если диета не помогает
Если уровень гемоглобина значительно снижается, врач может назначить пищевые добавки. Специалист подберет препарат, определит длительность приема и дозировку.
Важно отметить, что на состояние организма негативно влияет как дефицит железа, так и его избыток. Последний может привести к заболеваниям печени и побочным эффектам, среди которых тошнота, рвота, нарушения стула.
Не следует заниматься самолечением. За квалифицированной медицинской помощью лучше обратиться к специалисту.