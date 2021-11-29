10 историй певиц, которые сильно похудели

Подборка звезд российской эстрады, которые смогли избавиться от лишних килограммов, порадовав своих поклонников.

Для популярных исполнительниц выглядеть в сногсшибательной форме — одна из главных составляющих успеха. Правильное питание, диеты, разгрузочные дни, изнурительные тренировки — то, что помогает поддерживать идеальные формы. Расскажем, как российские певицы худеют.

Полина Гагарина

Звезда Евровидения Полина Гагарина — яркий пример того, как похудение помогает возродить карьеру. Во время первой беременности Гагарина поправилась на 30 кг, но уже после рождения сына смогла скинуть 40 кг буквально за полгода. Девушка сидела на очень строгой диете. После вторых родов Полина набрала 25 кг. Как певица приходила в форму в этот раз, она делилась в своем инстаграме.

«После родов я встала на весы только через полторы недели — 64,5. Вес уходил медленно, я кормила грудью, гормональный фон, который проявляет себя в это время очень заметно, не отпускал мои килограммы и задерживал лишнюю воду. Спустя две недели после рождения Мии я начала выступать, поэтому пришлось взять себя в руки», — рассказывает Гагарина.

Певица завтракала долгими углеводами, обед состоял из белка с клетчаткой, вечером — чистый белок. Строго соблюдала интервалы между приемами пищи и не переедала (одна порция должна умещаться в ладошке). Она также регулярно занимается спортом, выбирая силовые тренировки с тренером.

Софья Таюрская

Софья Таюрская.

Солистка нашумевшей группы Little big Софья Таюрская всегда страдала из-за лишнего веса. Раньше она весила 70 кг, а сейчас — 55. Исполнительница признается, что не любит сидеть на диетах. Выбирает полезное питание небольшими порциями, но иногда позволяет себе съесть что-нибудь вредное. Главный секрет похудения — постоянные физические нагрузки. Артистка еще сжигает много калорий во время концертов и гастролей.

«Чтобы быть в форме, мне нужно постоянно себя контролировать. Я четко понимаю — что, сколько и когда ем. Контролирую свое питание, но ни в чем себе не отказываю. Могу расслабиться в отпуске и поднабрать пару килограммов, но слежу за собой. Я не диетолог, просто изучила свой организм путем проб и ошибок и знаю, как он работает. Это труд и вопрос выбора. В моей профессии очень важно хорошо выглядеть не потому, что есть какие-то стандарты, а в первую очередь для себя. Я гораздо лучше себя чувствую и намного продуктивнее, когда собой довольна», — призналась Софья.

Пелагея

Пелагея.

Наставница шоу «Голос» Пелагея склонна к полноте. Сейчас при росте 163 см певица весит 55 кг. В этом ей помогают тренировки и правильное питание. Но главный секрет похудения певицы — это разгрузочные дни на гречке.

«Самое главное — не доводить себя до чувства голода и поддерживать хорошую форму при помощи физических упражнений», — признается народная певица.

Диетолог помог Пелагее подобрать правильное питание. Полина (настоящее имя артистки) ест 5-6 раз в день небольшими порциями, периодически устраивая разгрузочные дни. Первый вариант: за сутки съедает 5 яичных белков и 5 грейпфрутов, чередуя их через час-полтора. Второй: 4 стакана кефира и 4 отварные картофелины. Также она выпивает 1,5 литра воды. Из физических упражнений девушка выбирает занятия пилатесом.

Ани Лорак

Ани Лорак.

Ани Лорак за беременность набрала около 20 кг. Чтобы вернуть былые формы, певице пришлось изменить питание и увеличить физическую нагрузку. Ани до сих пор каждый день делает 20-минутный комплекс упражнений, который включает растяжку, а также упражнения для спины, рук и ног. Репетиции, съемки клипов тоже помогают держать себя в форме.

В рационе исполнительницы поп-хитов всегда есть зеленые яблоки, минеральная вода без газа, сельдерей, морковь и зеленый чай. Она выработала для себя идеальную систему питания — это комплекс из дробной и интуитивной диеты, а также элементы интервального голодания. Главное правило — не считать калории, а не переедать.

«Если я съедаю что-то вредное, то стараюсь сделать это в первой половине дня, а после 15 часов вновь все под запретом. Для меня это правильнее, чем жесткие диеты, когда предполагаются серьезные ограничения в калориях или разрешено есть только один вид продуктов», — делится Ани Лорак.

Настя Каменских

Настя Каменских.

Настя Каменских известная по дуэту «Потап и Настя», сегодня выступает сольным проектом NK. Певица является главным пропагандистом здорового образа жизни из эстрадных исполнительниц, о чем она активно рассказывает в инстаграме и на ютубе. Спорт и правильное питание помогли ей сбросить 20 кг за полгода, ей пришлось сменить гардероб с 52-го на 46-й размер.

Настя питается пять раз в день в одно и то же время. Интервал между приемами пищи — три часа. Это положительно влияет на скорость обмена веществ. Завтрак состоит из овсяной каши с фруктами и орехами или несладкого йогурта с ягодами. Перекус — омлет с огурцом или авокадо, обед и ужин — мясо или рыба, приготовленные на пару или гриле, на гарнир — гречка, бурый рис или киноа. Каменских позволяет себе одну чашку черного чая без сахара, а в течение дня соблюдает питьевой режим, выпивая 1,5 литра воды.

Настя просыпается каждый день в 6 утра, ложится спать в 9 вечера. Каждое утро начинается с комплекса упражнений на разные группы мышц. Тренировками она делится в трансляциях, мотивируя и своих подписчиков.

Алла Пугачева

Алла Пугачева.

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева на протяжении всей своей карьеры пыталась скинуть лишние килограммы разными способами. И только после 70 лет она нашла идеальное решение — бессолевая диета. Поддерживать себя в форме ей приходится до сих пор, так как она склонна к полноте.

Алла Борисовна также перестала есть на ночь и убрала из своего рациона хлеб. Добавила больше овощных супов, рыбу и гречку, которую готовит определенным образом. Гречку нужно с вечера замочить, добавить ложку растительного масла, немного сахара и соли, потом залить кипятком и укутать в полотенце. Также заслуженная артистка эстрады строго соблюдает режим дня. Она ложится спать до 23.00, за счет чего налаживается обмен веществ, а аппетит снижается.

Лариса Долина

Лариса Долина.

Лариса Долина в последнее время приятно удивила своих поклонников, скинув 21 кг. В этом ей помогло интервальное голодание. Певица использует классический вариант — «16/8», где на прием пищи отводится только 8 часов в сутки. Зачастую Долина увеличивает свое голодание до 18 часов.

«Я называю свою диету «длинное промежуточное голодание». Сама себя контролирую, я быстро этому научилась», — делится народная артистка.

Также Лариса Александровна обратилась за помощью к врачам, которые по ДНК определили запрещенные для нее продукты питания.

«Пошла в клинику по коррекции обмена веществ, сдала анализы. Мне дали список продуктов, которые мне категорически нельзя есть. Там очень много всего. Мне категорически нельзя никакие фрукты и никакие ягоды! Вообще! Во-первых, потому что там сахар. Во-вторых, наверное, другие вещества, которые мне вредны были».

Также она отказалась от хлебобулочных изделий, молочных продуктов, яиц. Зато добавила в рацион большое количество мяса, птицы, рыбу и овощи.

Лолита

Лолита.

Лолита Милявская после развода с последним мужем за короткий срок похудела на 20 килограммов. Певица не любит диеты, а изнуряющие тренировки ей противопоказаны по здоровью, поэтому она подошла к вопросу с медицинской точки зрения. В первую очередь она обратилась к эндокринологу, который помог ей восстановить работу гормонов и как следствие работу метаболизма. Во вторую очередь Лолита сдала анализ на ДНК, по результатам которого был скорректирован план питания и исключен ряд продуктов: бананы, виноград и алкогольные напитки. Артистка продолжает следить за своим здоровьем, сдает анализы раз в полгода, и врач выписывает витамины и корректирует питание.

Лолита считает: «Вес — дело наживное. Он приходит и уходит. Главное — самочувствие».

Также артистка часто бывает в Болгарии, где у нее есть собственный дом, она много гуляет, проводит время на свежем воздухе, что положительно сказывается на ее весе.

Ирина Дубцова

Ирина Дубцова.

Ирина Дубцова склонна к полноте и постоянно борется с лишним весом. Проблемы обострились и после беременности, когда она набрала больше 20 кг. Певица и автор песен обратилась за помощью к врачам. Невролог сделал заключение, что проблема набора веса связана со стрессом из-за работы, который артистка пытается заесть. Поэтому она уделяет отдельное время в своем расписании отдыху. Как правило, артистка уезжает к морю, где питается в основном рыбой и овощами. Также она отказалась от сладкого, картофеля, круп и алкоголя. Дубцова вообще не ест сахар: не добавляет в кофе, отказалась даже от фруктов.

Если Дубцова набирает лишнее, то она прибегает к своей секретной диете, которая позволяет сбросить лишние килограммы буквально за несколько дней. «Если надо быстро, то: три дня одни только огурцы, затем три дня вареная курица и еще три дня вареная курица плюс огурцы!»

Также Ирина выделяет время на занятия спортом, например, всю пандемию работала с тренером по строгой программе.

МакSим

МакSим.

Певица МакSим после ДТП проходила гормональное лечение и быстро набрала лишний вес.

«Я попала в серьезную аварию и пролежала в больнице два месяца. Лечилась за границей, потом в России. Были серьезные повреждения внутренних органов. Я поправилась на 15 килограммов. Мне нельзя было двигаться», — признается она.

После выздоровления она активно занялась своим здоровьем и внешним видом. Много тренировалась, избавилась от 10 кг и дополнительно приобрела красивый рельеф, которого не было ранее.

«Мой стандартный день начинается со скакалки, акробатики, художественной гимнастики, тенниса, бокса или конкура. Я могу заниматься спортом в парке при любой погоде. Выхожу, даже когда град, снег, дождь и жара. Если я заряжена энергией, то меня сложно остановить. Люблю наблюдать за тем, как распускаются цветы, набухают почки. Я каждый день вижу, как это происходит. Это так здорово», — говорит МакSим.

После трудно перенесенного коронавируса артистка занимается с тренером, разрабатывая легкие. После восстановления обещает себе вернуться к полноценным тренировкам.