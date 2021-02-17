Жиросжигание, укрепление мышц и хорошее настроение — рассказываем о пользе плавания.

Календарная зима подходит к концу. Скоро лето. Наступает пора приводить себя в форму. И самым эффективным способом сбросить лишние килограммы является плавание. Приводим 10 причин, почему стоит купить новый купальник и абонемент в бассейн.

1. Плавание — одна из лучших жиросжигающих тренировок. С точки зрения аэробной активности оно просто идеально, так как можно поддерживать в течение долгого времени пульс в рамках 120 ударов в минуту. Для достижения быстрых результатов рекомендуется интенсивно плавать быстрым брассом или кролем не менее 45-50 минут.

2. Плавание выигрывает по количеству сожженных калорий за одно занятие у эллипсоида, ходьбы и других низкоактивных тренировок. За час плавания человек с весом 70 кг сжигает в среднем 400 ккал, а при высокой интенсивности — до 700 ккал. Тогда как за тренировку на эллипсе — 350 ккал, а при ходьбе на беговой дорожке — всего 300.

3. Задействуется большинство мышц. При плавании различными стилями нагрузка ложится на разные группы мышц (кроль — руки, плечи, спина; брасс — ноги, ягодицы; баттерфляй — руки, корпус). В комплексе задействуются все мышцы тела, чего нельзя сказать о силовых тренировках, беге или простой ходьбе.

4. Тренирует легкие. При плавании глубокие вдохи и выдохи растягивают диафрагму, увеличивают объем легких. Астматикам очень полезно плавать, но нужно быть осторожными с хлорированной водой — вдыхание паров может негативно сказаться на здоровье, поэтому стоит проконсультироваться с врачом.

5. Подходит беременным. Вода намного плотнее воздуха, поэтому, находясь в бассейне, человек весит меньше. Во время плавания нет компрессии и ударной нагрузки — нет негативного воздействия на суставы и связки. Нет напряжения мышц кора, что нежелательно для беременных.

6. Улучшает сон. Любые аэробные упражнения улучшают сон, но плавание, будучи наименее травмоопасным видом спорта, отлично подходит пожилым людям, которые часто страдают бессонницей.

7. Реабилитация после травм. Людям после травм опорно-двигательного аппарата, с инвалидностью, артритом противопоказаны тренировки на суше. Но вода помогает избавиться от болевого синдрома и не дает ударной нагрузки на суставы.

8. Поднимает настроение и избавляет от стресса. Ряд научных исследований описывает эксперимент, в ходе которого выявилось положительное влияние плавания и упражнений в воде на избавление от стресса и депрессивных состояний.

9. Полезно детям. Так как плавание — один из самых безопасных видов спорта, который благотворно влияет на весь организм, он подходит людям всех возрастов, в частности детям с самого рождения.

10. Доступность. Необязательно покупать абонемент в дорогой фитнес-клуб. Существует большое количество муниципальных бассейнов с временем для свободного плавания. Амуниция состоит из купальника и шапочки, что стоит намного дешевле, например, модных кроссовок для бега.

Плавайте с пользой и удовольствием!