Можно ли похудеть при помощи голодания и опасно ли оно для здоровья. Отвечает диетолог

Рассказываем про виды, типы и опасности голодания.

Что такое голодание?

Само слово «голодание» говорит за себя — полный отказ от пищи. В наше время такой способ похудения становится все более популярным, хотя голодание ещё несколько тысяч лет назад в различных религиях было способом очищения и просветления.

Отказ от пищи многими воспринимается как самоистязание и тяжелый путь, для других же это обычный образ жизни. Традиционная медицина не считает голодание способом лечения, тогда как ряд методик нетрадиционной медицины говорит, что отказ от еды на непродолжительное время может избавить от различных заболеваний.

Человек употребляет пищу, в которой содержатся различные элементы для поддержания жизнедеятельности организма, один из них — глюкоза — основной источник энергии. Чувство голода — это сигнал, что запас энергии заканчивается и его нужно пополнить. В среднем при сбалансированном питании запасов глюкозы, поступающих из пищи, достаточно на 20 часов. Так как во время сна метаболизм замедляется, можно сказать, что запасов хватит на сутки. Соответственно суточное голодание способно пройти безопасно.

Голодание на воде

Похудение путем голодания имеет два вида. Первый из них — голодание на воде, когда человек отказывается на определенный срок от употребления пищи, оставив в рационе только воду. Безусловно, вода — главный источник жизни (про воду читайте тут), но в ней нет глюкозы и, соответственно, она не может считаться топливом для организма. Желудок обманывается мнимым насыщением, притупляется чувство голода.

Большинство диетологов допускает, что один день на воде в качестве разгрузки может быть полезен. Но не более.

Сухое голодание

Второй тип — это сухое голодание. Отказ не только от пищи, но и от любых жидкостей. Как известно, человек может прожить без воды от двух до семи дней. Но даже после суток без воды организм столкнется с первыми признаками обезвоживания. А неделя и вовсе грозит летальным исходом.

Этот тип похудения можно отнести к экстремальным. И диетологи, и врачи не рекомендуют его использовать.

Интервальное голодание

Набирающий популярность метод похудения для тех, кто не выдерживает жесткие диеты и многодневные голодовки.

Наиболее приемлемый вариант 16/8 — 16 часов голодания и 8 часов, когда можно принимать пищу. Соответственно, пропускается либо завтрак, либо ужин. Важно не переедать в отведенные для приема пищи часы, в противном случае эффекта не будет. Также полезно сочетать этот способ голодания с тренировками (как правильно тренироваться, читайте здесь).

18/6 — вариант с более продолжительным голодным периодом. Он тоже допустим. Более того, ряд японских ученых в своих исследованиях доказали, что за 18 часов голода начинается самопоедание клеток, как правило уничтожаются поврежденные клетки, что может быть полезно при различных воспалительных заболеваниях. Но в этом вопросе многое зависит от индивидуальных качеств организма.

24-часовое голодание

Такое голодание можно практиковать раз в неделю, не чаще. Важно поддерживать водный баланс и плавно выходить из голода. Начинать с соков, в идеале — свежевыжатых, разбавляя их водой, а также бульонов и овощных супов-пюре.

36-часовое голодание

Отказ от пищи на срок более суток может отрицательно повлиять на состояние здоровья. Врачи в целом не рекомендуют подобные испытания над организмом. Но если вы все же решились на них, то частить с ними нельзя — точно не чаще, чем раз в месяц.

Для комфортного проведения 36-часового голодания рекомендуется распределить время следующим способом:

1. Не ужинать в первый день.

2. Второй день — полный отказ от еды.

3. Завтрак на третий день.

Также рекомендуется больше спать (про сон читайте тут) и днем занимать себя различными интересными делами и активностями, чтобы не думать постоянно о еде.

Более продолжительное голодание способно привести к пагубным изменениям в организме. В целом уже на третий день голодания начнутся проблемы с желудком. С четвертого по седьмой дни станет разрушаться микрофлора кишечника, нарушится кислотно-щелочной баланс. После седьмого дня накопление кетонов достигнет критической отметки (в обычном состоянии их должно быть немного). Зачастую голодающие отмечают легкость и просветление — это называется кетоновой эйфорией. Такое состояние быстро приводит к отравлению кетонами и коме.

Подготовка и выход из голодания

Так как голодание — это стресс для организма, к нему требуется подготовка. Не стоит наедаться впрок, важно постепенно снизить объём потребляемой пищи, отказаться от мяса, рыбы и молочных продуктов, ввести в рацион больше зелени и овощей, а накануне сделать очистительную клизму.

Возвращаться с голодания также стоит плавно и постепенно. Начать лучше с соков, разведённых водой, затем добавить нежирные бульоны, пюре и каши на воде, далее уже вводить в рацион твёрдую пищу — фрукты, овощи и супы.

Противопоказания

Так как голод — это экстремальное условие для организма, у него имеются противопоказания.

Кому не подходит подобный метод похудения/очищения:

— детям и подросткам;

— пожилым людям;

— беременным и кормящим женщинам;

— людям с индексом массы тела ниже нормы;

— пациентам с заболеваниями эндокринной системы и циррозом печени.

Также стоит отказаться от голодания:

— при инфекционных заболеваниях;

— воспалительных процессах;

— проблемах с сердечным ритмом;

— нарушениях свертываемости крови.

В нетрадиционной медицине существует теория, что сухое голодание лечит рак. Но это весьма одиозное утверждение, нигде никак не доказанное. Напротив, онкобольным для поддержания организма необходимо питание.

Голодание и медицина

Традиционная медицина не одобряет голодание в формате, который используется для похудения. Но воздержание от пищи часто используется во врачебных целях. Например, несколько часов нельзя питаться перед операцией, чтобы не произошло попадание содержания желудка в дыхательные пути.

В классической медицине любое голодание должно проходить под наблюдением врача (или в стационаре). И это правильно. Потому что безграмотное голодание способно нанести серьезный ущерб здоровью.

Голодайте с умом!