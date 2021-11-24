Как Баста похудел на 16 кг благодаря спорту

История популярного музыканта, который сбросил 16 кг с помощью спорта.

Рэп-исполнитель и продюсер Василий Вакуленко, наиболее известный как Баста, пару лет назад сбросил 16 кг, и его вес сохраняется до сих пор. Расскажем, как питается и тренируется популярный артист.

Баста в спорте был всегда, только если раньше в качестве болельщика (Василий является фанатом футбольного ЦСКА), то потом стал владельцем ростовского футбольного клуба СКА и открыл промоутерскую компанию по боксу. Помимо этого, он поддерживает детский спорт. Впоследствии он сам стал активным приверженцем здорового образа жизни. Именно это помогло ему со 122 кг сбросить вес до 106 кг.

По признанию певца, ему пришлось разрушить стереотипы: «Это стереотип, что рэперы про нездоровый образ жизни. Но каждый отвечает сам за себя. Я не могу сказать, что являюсь пропагандистом здорового образа жизни, но я просто показываю своим примером, что можно и так делать. Изначально не было цели похудеть, цель была начать боксировать на должном уровне, профессионально. Но понял, что спорт стал в кайф«.

В детстве Баста также любил спорт: «Ребенком я занимался дзюдо. Как это бывает у всех в детстве — идешь в какую-нибудь секцию и осваиваешь первичные навыки того или иного спорта. Естественно, ни о каком переходе в профессионалы разговоров не было. А еще дедушка учил меня в хоккей играть. Он сам учился в Москве, в военной академии, где занимался русским хоккеем. И вот в его личных коньках я и бегал. Зимой у нас в Ростове заливали стадион «Труд», и туда приходили все любители зимних видов спорта».

Питание Б асты

Один из главных секретов похудения — правильное питание.

«На первых порах убрал хлеб, макароны, сейчас употребляю, но в пределах разумного», — признается музыкант.

Питается артист два раза в день. Первый прием пищи — после тренировки примерно в 15.00. Второй прием пищи — в 22.00, и состоит он в основном из стейка рыбы или мяса и овощного салата. Такой режим вызван сложным гастрольным графиком артиста.

Рэпер полностью отказался от алкоголя. Алкогольные калории «пустые», когда они сгорают, то не приносят пользу организму человека. Наоборот, они останавливают обмен веществ. Алкоголь блокирует расщепление жиров и углеводов для получения калорий. Получается, что сперва надо сжечь алкогольные калории, тогда метаболизм вернется в норму, но еще нужно переваривать съеденную пищу.

Бокс

Боксом музыкант занимается уже очень много лет, но после наступления пандемии принял решение заняться профессионально. Тренер Басты по боксу отметил, что по техническому исполнению и физической кондиции артист находится на очень высоком уровне. Это уровень кандидата в мастера спорта.

К его тренировкам подключаются и известные друзья исполнителя, например, в пандемию его спарринг-партнером был популярный стендап-комик Нурлан Сабуров.

«Для меня бокс — невообразимая высота. Это очень тяжело. Когда смотрю бои профессионалов, то у меня волосы шевелятся. Только те, кто занимался боксом, поймут, сколько сил, энергии и самопожертвования нужно, чтобы выйти хотя бы на какой-то уровень. Я продолжаю считать бокс лучшим видом спорта после дзюдо и бильярда», — делится рэпер.

Василий Вакуленко. Фото Instagram

Любовь к данному виду спорта привела рэпера к идее открыть свою промоутерскую компанию Gazfight.

«Хочется заниматься молодыми боксерами. Вы не представляете, сколько в стране талантливых, гениальных, потенциально очень сильных спортсменов. Возможно, придется потратить силы, чтобы взять юных боксеров и довести до уровня, но у нас есть время и желание», — сказал он.

Данный вид спорта очень популярен среди мужчин, которые хотят скинуть лишние килограммы. Так, разминка 15-20 минут в виде бега, работы на скакалке и комплекса упражнений помогает израсходовать запасы углеводов и сжигать жир. Упражнения способствуют работе всех мышц тела, поэтому не только будут избавлять от лишнего веса, но и придадут мышцам упругости. В процессе тренировки вы столкнетесь с различными интенсивными нагрузками, одни из которых будут рассчитаны на взрывную работу организма, а другие станут способствовать укреплению общей выносливости. Работа с тренером на лапах или в паре заставляет мозг активно работать в стрессовой ситуации, а такая работа мозга сжигает 25% калорий.

Кардиотренировки

Из кардиотренировок Баста выбирает бег и упражнения на эллиптическом тренажере, который он установил дома. Когда Василий скидывал вес, то практиковал бег с ускорением на эллипсоиде, надевая теплые вещи, чтобы активно работало потоотделение и, как следствие, снижался вес.

С помощью тренировок на эллипсоиде можно укрепить дыхательную и сердечно-сосудистую систему, увеличить выносливость и избавиться от лишних килограммов. В процессе осуществляется нагрузка на все группы мышц, что дает прекрасную возможность воздействовать на все части тела.

Иногда Баста принимает участие в беговых марафонах, практикует скандинавскую ходьбу и катание на горном велосипеде.

Василий Вакуленко. Фото Instagram

Силовые тренировки

Большую часть занятий спортом у музыканта занимают силовые тренировки. Если заниматься только кардио, жир будет уходить, но не будет мышц — того, что важно для мужчин. Силовые тренировки бывают метаболические и тяжелые. Метаболическая предполагает большое количество повторений — четыре подхода по 15 повторений. «Тяжелая» тренировка имеет меньше повторений, от шести до 12, больший вес, более долгий отдых между подходами. Как раз тяжелые и практикует Баста. Например, он поднимает штанги весом по 50 кг, делая восемь повторений. И по 80 кг с тремя повторениями. Плюсы «тяжелых» силовых как раз в том, что они лучше поддерживают мышцы на диете, а это одна из главных целей. Не стоит забывать про разминку. Баста советует обязательно делать ее: «Благодаря качественным разминкам травм у меня не было никогда». После тренировки музыкант пьет микроэлементы и витамины группы В.

Артист регулярно у себя в Instagram в прямом эфире проводит тренировки, зачастую приглашая популярных спортсменов. Например, регбистов ЦСКА и сборной России Василия Артемьева и Кристину Середину. К трансляции присоединилось более 50 тысяч человек. За 50 минут Баста выполнил весь план универсальной тренировки, специально разработанной тренерами по физической подготовке армейцев. Она включала 11 упражнений, среди из которых комплекс берпи.

За последние 1,5 года Василий Вакуленко пропустил тренировку только пять раз. Например, когда после съемок клипа надышался дымом. Согласитесь, отличный пример для подражания и мотивации!