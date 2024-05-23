Стиль жизни
Смотреть
Фильмы Сериалы Мультфильмы Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Статьи
Фильмы, в которых актеры по-настоящему занимаются сексом в кадре, — список
Фильмы и сериалы

Сегодня, 19:00

11 мин.

Все ради искусства: 10 фильмов, где актеры действительно занимались сексом

Богдан Ларин
Автор
Кадр из фильма «Любовь»
Фото Кадр из фильма «Любовь»
Кадр из фильма «Нимфоманка»
Фото Кадр из фильма «Нимфоманка»
Кадр из фильма «Клуб «Shortbus»»
Фото Кадр из фильма «Клуб «Shortbus»»
Кадр из фильма «Романс Х»
Фото Кадр из фильма «Романс Х»
Кадр из фильма «Отголоски прошлого»
Фото Кадр из фильма «Отголоски прошлого»
Кадр из фильма «Калигула»
Фото Кадр из фильма «Калигула»
Кадр из фильма «Спи со мной»
Фото Кадр из фильма «Спи со мной»
Кадр из фильма «Любовь»
Фото Кадр из фильма «Любовь»
Кадр из фильма «Коричневый кролик»
Фото Кадр из фильма «Коричневый кролик»
Кадр из фильма «9 песен»
Фото Кадр из фильма «9 песен»
Кадр из фильма «Идиоты»
Фото Кадр из фильма «Идиоты»
1/11
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Постельные сцены в некоторых фильмах выглядят настолько реалистично и убедительно, что порой зрителям кажется, что происходящее на экране — правда. Зачастую такую достоверную картинку создатели получают благодаря компьютерной графике, дублерам и другим кинотрюкам. Однако существует еще один способ. Собрали десять фильмов, в которых актеры настолько глубоко вжились в своих персонажей, что занялись сексом со своими партнерами по-настоящему.

Мультфильмы которые нельзя показывать детям: лучшие мультфильмы для взрослых. 4 мультфильма, которые не стоит включать детям

Идиоты

Год: 1998.
Страна: Франция, Дания, Испания, Швеция, Нидерланды, Италия
Режиссер: Ларс фон Триер.
В главных ролях: Бодил Йоргенсон, Йенс Альбинус.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,1.
Рейтинг IMDb: 6,7.

Фото Кадр из фильма «Идиоты»

Такую подборку нельзя не начать с режиссера-провокатора Ларса фон Триера. Хоть он и не пионер в таком деле, как демонстрация реального секса в художественных фильмах, но точно один из ярчайших мейнстримных постановщиков, позволяющий себе такие вольности на экране. «Идиоты» — одна из самых известных его работ, снятая в соответствии с принципами движения «Догма 95» (авангардное кинематографическое движение. — Прим. ред.).

Фильм рассказывает о группе странных людей в Копенгагене, которые решают нарушить все социальные нормы. Они изображают умственно отсталых, провоцируют окружающих и одновременно пытаются раскрыть в себе, как выражается идеолог группы, «внутреннего идиота». В фильме есть сцена с групповым сексом. «Идиоты» получили высокую оценку за свой комический тон и нестандартный стиль. Как и большинство фильмов Ларса фон Триера, этот фильм вызывает противоречивые мнения у критиков и киноманов.

9 песен

Год: 2004.
Страна: Великобритания.
Режиссер: Майкл Уинтерботтом.
В главных ролях: Киран О'Брайан, Марго Стилли.
Рейтинг «Кинопоиска»: 5,3.
Рейтинг IMDb: 4,7.

Фото Кадр из фильма «9 песен»

В этом романтическом фильме актеры Киран О'Брайэн и Марго Стилли играют пару, чье знакомство на музыкальном концерте стремительно перерастает в страстный и бурный роман. Следующий час зрители во всех подробностях наблюдают за самыми сокровенными эпизодами жизни влюбленной пары. Это одна из самых эмоциональных картин о сексуальности в современном кинематографе. Фильм можно назвать и стилистически, и концептуально смелым.

Актеры делают в кадре почти все, что только можно представить. Режиссер Майкл Уинтерботтом использует теплое освещение и простой монтаж, благодаря чему создается ощущение, будто ты случайно зашел не в ту дверь и теперь тебе неловко. Несмотря на обилие откровенных сцен, фильм не вызвал восторга ни у критиков, ни у зрителей. «Неэротические сцены быстро утомляют, а персонажам не хватает индивидуальности, чтобы вызвать сопереживание у зрителей», — гласит консенсус критиков с сайта Rotten Tomatoes.

Коричневый кролик

Год: 2003.
Страна: США, Япония, Франция.
Режиссер: Винсент Галло.
В главных ролях: Винсент Галло, Хлоя Севиньи.
Рейтинг «Кинопоиска»: 5,6.
Рейтинг IMDb: 4,9.

Фото Кадр из фильма «Коричневый кролик»

В 2003 году в Каннах состоялась премьера фильма «Коричневый кролик», который во всей красе представил зрителям актрису Хлою Севиньи. Помимо прекрасного драматического выступления девушка запомнилась многим зрителям сценой, которая шокировала и удивила публику. В ней она сделала своему коллеге Винсенту Галло (он же, кстати говоря, режиссер, сценарист и продюсер фильма) настоящий минет. Эпизод вызвал шок в индустрии. Увы, перформанс Севиньи не спас ленту от разгромной критики и провала.

Через семь лет актриса прокомментировала картину и отметила, что «все, что произошло с этим фильмом, очень сложно». Винсент Галло говорил, что был настолько одержим Хлоей, что не снял бы этот фильм, если бы ее в нем не было. Несмотря на весь трагизм, сопровождавший съемки и премьеру «Коричневого кролика», Севиньи до сих пор считает картину прекрасной и гордится своей игрой в ней.

Любовь

Год: 2015.
Страна: Франция, Бельгия.
Режиссер: Гаспар Ноэ.
В главных ролях: Аоми Муйок, Карл Глусман, Клара Кристин, Хуан Сааведра.
Рейтинг «Кинопоиска»: 6,4.
Рейтинг IMDb: 6,1.

Фото Кадр из фильма «Любовь»

Эта романтическая драма повествует о молодом человеке по имени Мерфи (Карл Глусман), который находится в отношениях со своей возлюбленной Электрой (Аоми Муйок). Но все меняется, когда они решают впустить в свою жизнь третьего человека. Большинство сексуальных сцен в этом фильме сняты по-настоящему. Да, актеры действительно занимались любовью друг с другом. Но что самое главное — в отличие от большинства подобных фильмов, сцены соития в «Любви» не вызывают отвращения, чувства неловкости или желания побыстрее забыть увиденное. Гаспар Ноэ снял чувственный и эстетический фильм, что нехарактерно даже для самого режиссера, известного своими мрачными и жестокими работами.

«Любовь» сразу начинается с главного: пара любовников Мерфи и Электра занимаются сексом с начинающей студенткой по обмену из Дании по имени Оми. Вскоре Мерфи и Оми начинают встречаться за спиной у Электры. Это приводит к беременности датчанки. Электра исчезает из жизни Мерфи, что медленно пожирает парня изнутри. Как и все фильмы Ноэ, «Любовь» предлагает уникальный кинематографический опыт и — внезапно — раскрывает нежную сторону франко-аргентинского постановщика.

Спи со мной

Год: 2005.
Страна: Франция, Бельгия.
Режиссер: Клемент Вирго.
В главных ролях: Лорен Ли Сми, Эрик Бальфур.
Рейтинг «Кинопоиска»: 5,7.
Рейтинг IMDb: 5,2.

Фото Кадр из фильма «Спи со мной»

В центре сюжета «Спи со мной» — Лейла, роль которой исполняет известная французская актриса Лорен Ли. Девушка сталкивается с трудностями в отношениях из-за страха эмоциональной близости. Ее отношения с Дэвидом, которого играет Эрик Бальфур, оказываются из-за этого под угрозой. Но влечение молодых людей друг к другу настолько сильно, что сексуальная интрижка перерастает в нечто большее.

Большинство сексуальных сцен в фильме были настоящими, о чем актеры признались не сразу. В интервью одному из изданий Лорен сказала: «Давайте будем честны: в какой-то момент карьеры каждому актеру приходится обнажаться — физически, эмоционально или мысленно. Этот фильм дал мне возможность сделать все это одновременно».

Добрый медбрат, 2022. 10 лучших триллеров последних лет, которые стоит посмотреть

Калигула

Год: 1979.
Страна: Великобритания, США, Италия.
Режиссер: Тинто Брасс.
В главных ролях: Питер О'Тул, Малкольм Макдауэлл, Хеллен Миррен.
Рейтинг «Кинопоиска»: 6,0.
Рейтинг IMDb: 5,3.

Фото Кадр из фильма «Калигула»

Изначально эпический пеплум Тинто Брасса с Малкольмом Макдауэллом и Хеллен Миррен задумывался как простой, но все же откровенный взгляд на сексуальную жизнь Римской империи. В итоге «Калигула» оказался скандальным даже по меркам итальянского режиссера, известного своими вызывающими и даже порнографическими лентами. Дело в том, что после завершения съемок, когда режиссер и группа уже разъехались по домам, на съемочную площадку приехал продюсер фильма и известный издатель эротического журнала «Пентхаус» Боб Гуччионе. Вместе со своими моделями и без ведома Брасса он снял множество сцен оргий с настоящим, несимулированным сексом, которые добавил в финальную версию фильма. Это шокировало американского писателя и автора сценария Гора Видала, который потребовал снять его имя с титров.

Вышедший фильм стал настоящим хитом в итальянских кинотеатрах, но позже был конфискован властями из-за своей непристойности. В США картина заработала 23 миллиона долларов, что сделало его самым кассовым независимым фильмом на тот момент. Однако лента также столкнулась с многочисленными исками о непристойности.

Отголоски прошлого

Год: 2008.
Страна: Великобритания, Испания.
Режиссер: Пол Моррисон.
В главных ролях: Хавьер Бельтран, Роберт Паттинсон, Мэттью МакНалти, Марина Гатель.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,2.
Рейтинг IMDb: 6,3.

Фото Кадр из фильма «Отголоски прошлого»

В этой картине Роберт Паттинсон доставляет удовольствие не только зрителям своей прекрасной игрой, но и самому себе, в буквальном смысле. В испано-британской драме 2008 года «Отголоски прошлого» тогда еще малоизвестный Паттинсон воплотил на экране образ художника Сальвадора Дали. В ленте у известного деятеля искусства очень близкие отношения с поэтом и драматургом Федерико Гарсией Лоркой, которого играет Хавьер Бельтран.

В одной из сцен можно увидеть, как Паттинсон мастурбирует. После выхода картины актер в одном из интервью рассказал, что делал это по-настоящему. «Притворяться просто не получилось, поэтому я доставил себе удовольствие перед камерой. Мой оргазм теперь запечатлен в истории навсегда». После съемок актер переживал, что тем самым поставил крест на своей карьере, но оказался не прав — буквально через несколько дней после премьеры его утвердили на главную роль в «Сумерках».

Романс Х

Год: 1999.
Страна: Франция.
Режиссер: Катрин Брейя.
В главных ролях: Каролин Дюсе, Сагамор Стевенен, Франсуа Берлеан, Рокко Сиффреди.
Рейтинг «Кинопоиска»: 5,2.
Рейтинг IMDb: 5,2.

Фото Кадр из фильма «Романс Х»

Французский фильм 1999 года «Романс Х» сняла Катрин Брейя, известная своими провокационными и неоднозначными лентами и тем, что дебютировала как актриса в фильме Бертолуччи «Последнее танго в Париже».

Брейя стала одной из первых нормализировать ранее запретные темы в кино. В фильме «Романс Х» показываются откровенные сцены совокупления, а актеры по-настоящему занимаются оральным сексом и мастурбацией. Часто именно Брейи приписывают статус постановщицы, изменившей представление о непорнографическом изображении интима в художественном кино. «Романс Х» лишь одна из картин в ее длинном списке откровенных работ, но, безусловно, знаковая.

По сюжету школьная учительница Мари (ее играет Каролин Дюсе) вступает в романтические отношения с Полом, который зарабатывает на жизнь модельным бизнесом. Мари и Пол спят в одной постели, но парень отказывается заниматься сексом с девушкой, что толкает Мари на безрассудные похождения.

Клуб «Shortbus»

Год: 2006.
Страна: США.
Режиссер: Джон Кэмерон Митчелл.
В главных ролях: Ли Суинь, Пол Доусон, Линдси Бимиш, Пи Джей Дебой, Рафаэль Баркер.
Рейтинг «Кинопоиска»: 6,1.
Рейтинг IMDb: 6,4.

Фото Кадр из фильма «Клуб «Shortbus»»

С одной стороны, картина Джона Кэмерона Митчелла — это романтическая комедия. С другой же, натуралистичная эротическая лента, которую все же нельзя назвать обыкновенной порнографией. Впервые фильм поразил зрителей своей откровенностью на Каннском кинофестивале в 2006 году. На смотре режиссер с гордостью заявил, что все оргазмы в его фильме настоящие.

В центре истории два героя — врач-сексолог Софи, которая никогда не испытывала оргазма, и парень по имени Джеймс, запутавшийся в отношениях. Вместе с другими персонажами они в поисках счастья собираются в полуподвальном секс-клубе. Как остроумно заметил критик The Guardian, «первые три эякуляции происходят еще до того, как вы успеваете прикоснуться к попкорну». А журнал Time назвал ленту Митчелла «первым порнофильмом среднего класса». Предупреждаем сразу — картина изобилует сценами разного секса.

Нимфоманка

Год: 2013.
Страна: Дания, Германия, Франция, Бельгия.
Режиссер: Ларс фон Триер.
В главных ролях: Шарлотта Генсбур, Стэйси Мартин, Стеллан Скарсгард, Шайа ЛаБаф, Кристиан Слейтер, Ума Турман, Уиллем Дефо.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,1.
Рейтинг IMDb: 6,9.

Фото Кадр из фильма «Нимфоманка»

Закончим подборку Ларсом фон Триером и его культовой лентой «Нимфоманка». Картина с таким названием от датского визионера просто обречена была стать скандальной, но стала в итоге классикой. Режиссер без купюр исследует физические, психологические и эмоциональные аспекты секса. А помогает ему в этом целая плеяда знаменитых актеров: Шарлотта Генсбур, Стеллан Скарсгорд, Шайа ЛаБаф, Кристиан Слейтер, Ума Турман, Уиллем Дефо и другие. Предвосхищая вопрос многих — нет, эти актеры на экране сексом не занимаются. Однако обойти стороной этот фильм нельзя.

Шайа ЛаБаф заявлял, что в порнографической драме Триера все взаправду. Однако актер немного слукавил — в действительности создатели пошли на хитрость. Продюсер фильма Луиза Вест в интервью изданию The Hollywood Reporter рассказывала, что актеры, изображавшие главных героев, на самом деле не занимались сексом. Эту работу на себя взяли дублеры. А все остальное, как говорится, уже дело качественного монтажа. Так получилось, что «выше талии — кинозвезда, а ниже — ее двойник». Так что, можно считать, что происходящее в кадре — правда, но только наполовину.

Мысль о&nbsp;тебе. Кинофанфик про Гарри Стайлза: рецензия на мелодраму «Мысль о тебе»
Фильмы
2
0
Новости холдинга
Главу управления департамента Минобороны задержали по подозрению во взятке
«Федоров тихо-спокойно ушел. По-английски». Ярослав Дыбленко – о перестройке в ЦСКА, клубных традициях и дочке-теннисистке
Путин разрешил использовать имущество США для компенсации нанесенного ущерба
В сгоревшем доме в Истре находился нелегальный хостел

Придумай мем

Последние новости
19:25
Комедия «Бывший в помощь» выйдет в российских кинотеатрах 27 июня
17:55
Спин-офф «Ванды/Вижна» про синтезоида Вижна выйдет в 2026 году
17:10
Картина «Мой любимый чемпион» выйдет в российский прокат 27 июня
12:55
Опубликованы официальный кадр и тизер нового сезона «Ведьмака» с Лиамом Хемсвортом
22 мая 20:05
Марк Руффало и Крис Хемсворт ведут переговоры о съемках в триллере «Преступление 101»