Стиль жизни
Смотреть
Фильмы Сериалы Мультфильмы Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Комбинация сериал 2024: что известно — съемки, дата выхода, Кологривый
Фильмы и сериалы

Сегодня, 19:45

1 мин.

Завершились съемки сериала о группе «Комбинация» с Никитой Кологривым

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Комбинация»
Фото Кадр из сериала «Комбинация»
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Онлайн-кинотеатр Wink сообщил, что съемки сериала о группе «Комбинация» завершены. Проект Никиты Власова («Лада Голд») расскажет о становлении музыкального коллектива и творческом пути его участниц Татьяны Ивановой, Алены Апиной, Ольги Ахуновой и Юлии Козюльковой.

В числе актерского состава сериала — Никита Кологривый, Елизавета Базыкина, Анастасия Уколова, Павел Прилучный, Даниил Воробьев, Аскар Ильясов, Дарья Руденок, Владимир Канухин, Полина Гухман и Татьяна Струженкова.

Кроме того, в проекте запланировано камео Алены Апиной и Татьяны Ивановой.

Премьера сериала о группе «Комбинация» пройдет в этом году, но точная дата его релиза пока неизвестна.

Король и&nbsp;Шут, Кинопоиск. Фильм «Король и Шут. Как в старой сказке» выйдет в 2025 году

Сериалы
5
1
Новости холдинга
В Москве при купании в пруду в районе Солнцево утонула 12-летняя девочка
Самый молодой гол, первое удаление за дикий фол и заявка бундестим на победу на Евро-2024. Что случилось в матче Германия – Шотландия
Визит кораблей РФ на Кубу стал народным зрелищем для жителей Гаваны
Туман и двоение в глазах. Инфекционист рассказал о первой помощи при ботулизме

Откройте глаза на свое будущее

Последние новости
14 июн 21:00
Спин-офф «Игры престолов» под названием «10 тысяч кораблей» снова в работе
14 июн 20:15
Аниме «Подземелье вкусностей» продлили на второй сезон
14 июн 17:50
Музыка из сериала «На автомате» со Славой Копейкиным: список треков
14 июн 17:05
Комедия «Водитель-олигарх» с Павлом Прилучным выйдет в прокат 18 июля
14 июн 14:20
«Культурная комедия» с Алексеем Чадовым выйдет в российский прокат 11 июля