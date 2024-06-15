Завершились съемки сериала о группе «Комбинация» с Никитой Кологривым

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Онлайн-кинотеатр Wink сообщил, что съемки сериала о группе «Комбинация» завершены. Проект Никиты Власова («Лада Голд») расскажет о становлении музыкального коллектива и творческом пути его участниц Татьяны Ивановой, Алены Апиной, Ольги Ахуновой и Юлии Козюльковой.

В числе актерского состава сериала — Никита Кологривый, Елизавета Базыкина, Анастасия Уколова, Павел Прилучный, Даниил Воробьев, Аскар Ильясов, Дарья Руденок, Владимир Канухин, Полина Гухман и Татьяна Струженкова.

Кроме того, в проекте запланировано камео Алены Апиной и Татьяны Ивановой.

Премьера сериала о группе «Комбинация» пройдет в этом году, но точная дата его релиза пока неизвестна.