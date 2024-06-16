Где смотреть 2 сезон «Дома Дракона»

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Сегодня, 16 июня на платформе HBO состоялась премьера второго сезона «Дома Дракона». Приквел «Игры престолов» рассказывает о беспощадной войне за Железный трон.

Во второй сезон войдет восемь эпизодов, первый из которых получил название «Сын за сына».

В «Доме Дракона» снялись Мэтт Смит, Эмма Д'Арси, Оливия Кук, Ив Бэст, Стив Туссен и Соноя Мидзуно.

Все эпизоды «Дома Дракона» выйдут на HBO.