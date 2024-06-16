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Дом Дракона 2 сезон 2024: где смотреть все серии онлайн
Фильмы и сериалы

Сегодня, 09:30

0 мин.

Где смотреть 2 сезон «Дома Дракона»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Дом Дракона»
Фото Кадр из сериала «Дом Дракона»
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Сегодня, 16 июня на платформе HBO состоялась премьера второго сезона «Дома Дракона». Приквел «Игры престолов» рассказывает о беспощадной войне за Железный трон.

Во второй сезон войдет восемь эпизодов, первый из которых получил название «Сын за сына».

В «Доме Дракона» снялись Мэтт Смит, Эмма Д'Арси, Оливия Кук, Ив Бэст, Стив Туссен и Соноя Мидзуно.

Все эпизоды «Дома Дракона» выйдут на HBO.

Дом Дракона, 2 сезон. Стартовал 2 сезон сериала «Дом Дракона»: расписание релиза эпизодов

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