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Дом Дракона 2 сезон: расписание серий — дата выхода эпизодов
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Сегодня, 08:00

1 мин.

Стартовал 2 сезон сериала «Дом Дракона»: расписание релиза эпизодов

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Дом Дракона»
Фото Кадр из сериала «Дом Дракона»
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Сегодня, 16 июня на HBO состоялась премьера второго сезона сериала «Дом Дракона». Продолжение приквела «Игры престолов» сосредоточено на Вестеросе, который находится на пороге гражданской войны.

В проекте снялись Мэтт Смит, Оливия Кук, Эмма Д'Арси, Рис Иванс, Стив Туссен, Ив Бест и Соноя Мидзуно.

Критики положительно оценили второй сезон «Дома Дракона», правда, признают и то, что на фоне первого сезона проект стал ненамного лучше.

Расписание выхода серий 2 сезона сериала «Дом Дракона».

Серия 1 16 июня 2024
Серия 2 23 июня 2024
Серия 3 30 июня 2024
Серия 4 7 июля 2024
Серия 5 14 июля 2024
Серия 6 21 июля 2024
Серия 7 28 июля 2024
Серия 8 4 августа 2024
Дом Дракона, 2 сезон. Глава HBO рассказал, что понадобилось для создания 2 сезона «Дома Дракона»
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