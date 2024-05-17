4 мультфильма, которые не стоит включать детям

Сейчас так много анимационного контента, что при выборе очередного мультика для своего ребенка можно ненароком включить то, что не предназначено для детских глаз и ушей. Собрали несколько интересных анимационных лент и сериалов, которые стоит смотреть только взрослым. И только после того, как они уложили детей спать.

Марс Экспресс

Год: 2023.

Страна: Франция.

Режиссер: Жереми Перен.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,7.

Рейтинг IMDb: 7,5.

Фото Кадр из мультфильма «Марс Экспресс».

Французский полнометражный мультфильм рассказывает о мире будущего — в 2200 году вся элита человечества перебралась на Марс. В качестве рабочей силы сливки общества используют разумных и послушных роботов. Они почти неотличимы от людей. Все меняется, когда один из роботов отказывается подчиняться, нарушая второй закон робототехники. Частный детектив и ее напарник-андроид начинают поиски студентки-хакерши. Именно она, возможно, ответственна за это.

Анимационный сайфай-нуар «Марс Экспресс» дебютировал в Каннах в 2023 году и номинировался на премию «Сезар». Работу Жереми Перена тепло приняли как простые зрители, так и критики. Они высоко оценили реалистичность футуристического будущего и актуальность поднятых «взрослых» вопросов. Авторы сделали научную фантастику с ударением на слове «научная», в лучших традициях жанра. Сложные философские и этические вопросы здесь облачены в провокативный киберпанковский мир с борделями и убийствами. Зрелище, как вы понимаете, не для детей.

Антология русского хоррора : Красный состав

Год: 2022.

Страна: Россия, Канада, Молдова.

Режиссеры: Алексей Климов, Любомир Арсов, Джим Брайсон, Адам Джеффкоут, Сергей Кибус и др.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,3.

Рейтинг IMDb: 6,0.

Фото Кадр из мультфильма «Антология русского хоррора»

Международный альманах «Антология русского хоррора: Красный состав» создан талантливыми авторами из Европы, Америки и России. Проект основан на жутковатых произведениях русскоязычных писателей: от Александра Пушкина до Александра Грина. Каждый эпизод — отдельная история, выполненная в оригинальной художественной технике, что роднит анимационный сериал в первую очередь с таким хитом, как «Любовь. Смерть. Роботы». Это уникальный экспериментальный проект с кибердемонами, зловещими крысами, ожившими трупами и другими чудовищами русского ужаса.

В визуальном плане хоррор покоряет качеством и проработанностью каждой детали. Над проектом работали профессионалы, горящие своим делом. Они поставили перед собой грандиозную задачу — перенести на экран все самое страшное, жуткое и пугающее из произведений русской классики. Послереволюционный Петроград, заснеженный крестьянский домишко, махровая русская глубинка... Что ни место, то мрак. Как вы понимаете, в это путешествие детишек лучше не брать.

Харли Квин

Год: 2019 — настоящее время.

Страна: США.

Режиссеры: Сесилия Аранович, Мэтт Гарофало, Фрэнк Марино, Хуан Хосе Меса-Леон.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,2.

Рейтинг IMDb: 8,4.

Фото Кадр из мультфильма «Харли Квин»

Успешный анимационный сериал про главную суперзлодейку поп-культуры Харли Квин, чей образ за последние годы сильно эволюционировал. В мультсериале антигероиня окончательно эмансипируется. Девушка понимает, что Джокер ее не любит, а лишь использует в своих интересах, поэтому она бросает любовника и начинает творить свои злодейские делишки с новой бандой.

В первую очередь анимационное шоу предназначено для фанатов комиксов, в частности вселенной DC. Нужно быть изрядно просвещенным, начитанным и насмотренным, чтобы считывать все отсылки и пасхалки, коих в мультфильме огромное количество. А еще Харли Квин не стесняется выражаться и совершает самые разные преступления — короче говоря, девушка далеко не лучший пример для подражания. Так что знакомство со злоключениями клоунессы лучше отложить до того момента, когда ваше чадо уже сформируется как личность.

«Бриклберри»

Год: 2012 — 2015.

Страна: США.

Создатели: Роджер Блэк, Вако Оджин.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,8.

Рейтинг IMDb: 7,3.

Фото Кадр из мультфильма «Бриклберри»

Американский сатирический мульсериал «Бриклберри» — это мастер-класс по «туалетному» и оскорбительному юмору. Достаточно глянуть коротенький трейлер мультика, чтобы оценить авторский замысел. Действие шоу происходит в захудалом национальном парке, животные в котором либо сношаются, либо шарахаются от тех, кто вообще-то призван их защищать.

В плане юмора сериал роднится с «Южным парком». Однако создатели «Бриклберри» намного чаще переходят черту, скатываясь — кто-то скажет — в откровенную похабщину и трешатину. Впрочем, другие назовут это «высокой аморальностью». Матерные шутки про половые органы и инвалидов здесь рука об руку идут с жестокими эпизодами издевательств над животными и посетителями заповедника. Многие взрослые зрители отзываются о мультике как о зрелище, которое вынесло им мозг. А этот орган у детей находится в самой активной фазе формирования, так что, родители, будьте осторожнее.