4 мультфильма, которые не стоит включать детям
Сейчас так много анимационного контента, что при выборе очередного мультика для своего ребенка можно ненароком включить то, что не предназначено для детских глаз и ушей. Собрали несколько интересных анимационных лент и сериалов, которые стоит смотреть только взрослым. И только после того, как они уложили детей спать.
Марс Экспресс
Год: 2023.
Страна: Франция.
Режиссер: Жереми Перен.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,7.
Рейтинг IMDb: 7,5.
Французский полнометражный мультфильм рассказывает о мире будущего — в 2200 году вся элита человечества перебралась на Марс. В качестве рабочей силы сливки общества используют разумных и послушных роботов. Они почти неотличимы от людей. Все меняется, когда один из роботов отказывается подчиняться, нарушая второй закон робототехники. Частный детектив и ее напарник-андроид начинают поиски студентки-хакерши. Именно она, возможно, ответственна за это.
Анимационный сайфай-нуар «Марс Экспресс» дебютировал в Каннах в 2023 году и номинировался на премию «Сезар». Работу Жереми Перена тепло приняли как простые зрители, так и критики. Они высоко оценили реалистичность футуристического будущего и актуальность поднятых «взрослых» вопросов. Авторы сделали научную фантастику с ударением на слове «научная», в лучших традициях жанра. Сложные философские и этические вопросы здесь облачены в провокативный киберпанковский мир с борделями и убийствами. Зрелище, как вы понимаете, не для детей.
Антология русского хоррора: Красный состав
Год: 2022.
Страна: Россия, Канада, Молдова.
Режиссеры: Алексей Климов, Любомир Арсов, Джим Брайсон, Адам Джеффкоут, Сергей Кибус и др.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,3.
Рейтинг IMDb: 6,0.
Международный альманах «Антология русского хоррора: Красный состав» создан талантливыми авторами из Европы, Америки и России. Проект основан на жутковатых произведениях русскоязычных писателей: от Александра Пушкина до Александра Грина. Каждый эпизод — отдельная история, выполненная в оригинальной художественной технике, что роднит анимационный сериал в первую очередь с таким хитом, как «Любовь. Смерть. Роботы». Это уникальный экспериментальный проект с кибердемонами, зловещими крысами, ожившими трупами и другими чудовищами русского ужаса.
В визуальном плане хоррор покоряет качеством и проработанностью каждой детали. Над проектом работали профессионалы, горящие своим делом. Они поставили перед собой грандиозную задачу — перенести на экран все самое страшное, жуткое и пугающее из произведений русской классики. Послереволюционный Петроград, заснеженный крестьянский домишко, махровая русская глубинка... Что ни место, то мрак. Как вы понимаете, в это путешествие детишек лучше не брать.
Харли Квин
Год: 2019 — настоящее время.
Страна: США.
Режиссеры: Сесилия Аранович, Мэтт Гарофало, Фрэнк Марино, Хуан Хосе Меса-Леон.
Рейтинг «Кинопоиска»: 8,2.
Рейтинг IMDb: 8,4.
Успешный анимационный сериал про главную суперзлодейку поп-культуры Харли Квин, чей образ за последние годы сильно эволюционировал. В мультсериале антигероиня окончательно эмансипируется. Девушка понимает, что Джокер ее не любит, а лишь использует в своих интересах, поэтому она бросает любовника и начинает творить свои злодейские делишки с новой бандой.
В первую очередь анимационное шоу предназначено для фанатов комиксов, в частности вселенной DC. Нужно быть изрядно просвещенным, начитанным и насмотренным, чтобы считывать все отсылки и пасхалки, коих в мультфильме огромное количество. А еще Харли Квин не стесняется выражаться и совершает самые разные преступления — короче говоря, девушка далеко не лучший пример для подражания. Так что знакомство со злоключениями клоунессы лучше отложить до того момента, когда ваше чадо уже сформируется как личность.
«Бриклберри»
Год: 2012 — 2015.
Страна: США.
Создатели: Роджер Блэк, Вако Оджин.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,8.
Рейтинг IMDb: 7,3.
Американский сатирический мульсериал «Бриклберри» — это мастер-класс по «туалетному» и оскорбительному юмору. Достаточно глянуть коротенький трейлер мультика, чтобы оценить авторский замысел. Действие шоу происходит в захудалом национальном парке, животные в котором либо сношаются, либо шарахаются от тех, кто вообще-то призван их защищать.
В плане юмора сериал роднится с «Южным парком». Однако создатели «Бриклберри» намного чаще переходят черту, скатываясь — кто-то скажет — в откровенную похабщину и трешатину. Впрочем, другие назовут это «высокой аморальностью». Матерные шутки про половые органы и инвалидов здесь рука об руку идут с жестокими эпизодами издевательств над животными и посетителями заповедника. Многие взрослые зрители отзываются о мультике как о зрелище, которое вынесло им мозг. А этот орган у детей находится в самой активной фазе формирования, так что, родители, будьте осторожнее.