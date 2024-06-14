Аниме «Подземелье вкусностей» продлили на второй сезон

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Сразу после окончания первого сезона стало известно, что аниме «Подземелье вкусностей» продлили на второй сезон.

Многосерийный проект рассказывает об искателях приключений, исследующих подземелье в поисках дракона и готовящих блюда из монстров, которые встречаются им на пути.

В первый сезон «Подземелья вкусностей» вошло 24 эпизода. Премьера проекта состоялась 4 января.