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Подземелье вкусностей аниме: будет ли продолжение — будет ли 2 сезон
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Сегодня, 20:15

0 мин.

Аниме «Подземелье вкусностей» продлили на второй сезон

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из аниме «Подземелье вкусностей»
Фото Кадр из аниме «Подземелье вкусностей»
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Сразу после окончания первого сезона стало известно, что аниме «Подземелье вкусностей» продлили на второй сезон.

Многосерийный проект рассказывает об искателях приключений, исследующих подземелье в поисках дракона и готовящих блюда из монстров, которые встречаются им на пути.

В первый сезон «Подземелья вкусностей» вошло 24 эпизода. Премьера проекта состоялась 4 января.

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