Аниме «Подземелье вкусностей» продлили на второй сезон
Сразу после окончания первого сезона стало известно, что аниме «Подземелье вкусностей» продлили на второй сезон.
Многосерийный проект рассказывает об искателях приключений, исследующих подземелье в поисках дракона и готовящих блюда из монстров, которые встречаются им на пути.
В первый сезон «Подземелья вкусностей» вошло 24 эпизода. Премьера проекта состоялась 4 января.
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13 июн 19:45
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