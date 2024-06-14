Спин-офф «Игры престолов» под названием «10 тысяч кораблей» снова в работе

Читайте нас в

В своем блоге Джордж Мартин рассказал, что спин-офф «Игры престолов», получивший название «10 тысяч кораблей», снова находится в работе.

Планируется, что проект будет сосредоточен на королеве ройнаров Нимерии, которая смогла увести свой народ из Эссоса в Вестерос после войны с Валирией.

Пилотный эпизод напишет драматург Эбони Бут, которая в этом году получила Пулитцеровскую премию за пьесу Primary Trust.

Ранее пилотом занимался Брайан Хелгеленд, получивший «Оскар» за лучший адаптированный сценарий криминальной драмы «Секреты Лос-Анджелеса», но, похоже, его наработки для спин-оффа теперь неактуальны.