Обзор фильма «Майор Гром: Игра»: народный супергерой против полицейских дронов

В российских кинотеатрах 23 мая стартовал прокат долгожданной третьей части супергеройского фильма «Майор Гром: Игра». В центре истории вновь неподкупный и принципиальный питерский полицейский Игорь Гром. Преданные фанаты ждали продолжения приключений русского супергероя несколько лет. За режиссуру ленты снова ответствен Олег Трофим, а над производством блокбастера трудились специалисты Bubble Studios и «Плюс Студии». Эта же команда в 2021 году выпустила оригинальный фильм с подзаголовком «Чумной Доктор» и в 2023 году — приквел «Трудное детство» о ранних годах главного героя.

Премьера третьей части хитового экшена случилась на 46-м Московском международном кинофестивале в конце апреля. Смотр на несколько часов стал выставкой достижений народного... кинопроизводства и импортозамещения, на которой «Майор Гром: Игра» выступил этаким эталоном усердной работы отечественных кинематографистов. Вот уже несколько лет они кровью и потом куют образ русского супергероя. Рассказываем, каким получился фильм «Майор Гром: Игра» и понравится ли он не только фанатам комикса.

Сюжет фильма «Майор Гром: Игра»

Прошел год с событий первого фильма, в котором майор Гром (Тихон Жизневский) победил сумасшедшего айтишника и миллиардера Сергея Разумовского по прозвищу Чумной Доктор (Сергей Горошко). Теперь Игорь — настоящая питерская звезда, живая достопримечательность. Благодарный город славит своего защитника в кепке. Ему ставят памятники, его имя используют в маркетинговых целях местные ларьки шавермы — а это уже признак безусловной любви петербуржцев к народному герою. Короче говоря, его буквально боготворят.

Грамотный пиар в том числе заслуга возлюбленной Грома, которая внимательно следит за медийным имиджем бравого полицейского. Юля Пчелкина (Любовь Аксенова) ушла из журналистики и стала блогером, чтобы в каждом ролике прославлять Грома, настолько девушке вскружила голову любовь. Лучший друг и напарник главного героя Дима Дугин (Александр Сетейкин) тоже не терял времени зря — из тюфяка и вечной обузы он превратился крутого следака, который и пистолет в руках уверенно держит, и уголовные дела щелкает как орешки.

Фото Кадр из фильма «Майор Гром: Игра»

«С Громом год за три», — хвалит парня начальник полиции Прокопенко (Алексей Маклаков) и поручает Игорю вести собственное дело. И это как нельзя кстати, потому что в Питере завелся новый городской сумасшедший, терроризирующий жителей Северной столицы мощными взрывами. Местные его нарекают Призраком.

У таинственного злодея личные счеты с Громом. Призрак предлагает простую сделку — Игорь уходит из полиции, взрывы прекращаются. Но полицейский начинает бороться с преступником в одиночку, отталкивая в первую очередь самых близких. Игорь идет на поводу у антагониста, который подкидывает ему головоломки и дает время на их разгадку. Но бравый следак, всегда отличавшийся острым чутьем и цепкой хваткой, проваливает одну миссию за другой. И вот уже на Дворцовой площади рушится Александрийский столп, а вместе с ним и культ могучего защитника Питера.

Если быть душой компании Гром научился, то вот от образа одинокого защитника, который сам во всем разберется (конечно, нет), он так и не избавился. На противостоянии безумного пиромана и товарища майора и строится ключевая сюжетная линия фильма.

Герои фильма «Майор Гром: Игра»

В картине есть еще множество персонажей, которых создатели наградили собственной линией развития. И среди них очень много новичков киновселенной. В истории появляется чиновница Мария Архипова (Ольга Сутулова), которая жаждет провести полицейскую реформу и заменить всех сотрудников органов дронами, которые, как говорится, не потеют и с похмелья не болеют.

Фото Кадр из фильма «Майор Гром: Игра»

Крупную партию бездушных летающих робокопов обещает поставить зарубежный бизнесмен Август ван дер Хольт (Матвей Лыков). Он выглядит как типичный персонаж, которому ну вообще нельзя доверять, однако Архипову это ничуть не смущает. Лучшие бойцы доблестной полиции во главе с Громом без шансов проигрывают состязание одному дрону подозрительного модника-иностранца. Прокопенко вынужден принять поражение, согласиться на переаттестацию своих сотрудников и во всем содействовать Архиповой.

Что-что, а недостатка в персонажах в фильме нет. Над историей «Игры» корпели семь (!) сценаристов, включая режиссера. Ленту со 168-минутным хронометражем они битком набили персонажами первого и второго плана. Они, как пассажиры в тесной маршрутке утром где-то в питерском Купчино, толкаются локтями и норовят урвать себе местечко в сюжете поудобней. Героев так много, что зрителю в этой давке становится трудно дышать, а спустя два часа голова начинает кружиться от бесконечных перипетий — уследить за всеми становится невыносимо сложно.

Фото Кадр из фильма «Майор Гром: Игра»

Но что самое забавное — в конце концов все снова сводится к печально известному Разумовскому. У него много экранного времени, даже когда он чалится в дурдоме безумного доктора Рубинштейна (Константин Хабенский), который тоже удостоился своей арки.

Плюсы фильма «Майор Гром: Игра»

Режиссер Олег Трофим и команда планомерно набивают шишки на доселе не изведанном в русском кинематографе жанре. Под тяжестью постоянного прессинга и скептицизма российских зрителей стилистика и визуал вселенной Bubble Comics принимают все более отчетливые формы. Уже очевидно, что создатели кивают в сторону нолановской вселенной «Темного рыцаря», а не игрушечной правды DC или Marvel. Что ж, если вдохновляться, то только лучшими. Комиксовый Питер в «Игре» пусть и стал немного солнечнее, чем в первой части, но его неонуарные элементы никуда не делись. Улочки, каналы, интерьеры — стиль Санкт-Петербурга из параллельной вселенной становится все более физически ощутимым.

Экшен-сцены и драки хороши, но их катастрофически мало на фильм с таким внушительным хронометражем. Создатели заметно прокачались в постановке боевых сцен и погонь. Они стали масштабнее, изобретательнее, драйвовее. На экране видно, что бюджет на компьютерную графику вырос.

Фото Кадр из фильма «Майор Гром: Игра»

Многочисленные камео, пасхалки и отсылки к поп-культуре. Видно, что команда фильма подходит к созданию каждой картины с запредельной самоотдачей и бешеным энтузиазмом. И классно, что народный герой Гром лепится руками не только непосредственно создателей фильма, но и силами всех причастных и неравнодушных к русскому кино людей, то есть тем самым народом. В фильме есть несколько камео популярных блогеров — Badcomedian, Эльдар Джарахов, Бустер и другие. А в речи персонажей то и дело проскакивают забавные фразочки в духе «Вы кто такие, я вас не знаю...» и других легендарных мемов Рунета. Создатели с удовольствием расставляют по всему фильму такие «приветы» преданному фандому. Но, как показывает реальность, чтобы фанатки франшизы пришли в восторг, нужно просто почаще показывать злодеев. Каждое их появление на экране вызывает щенячий восторг.

Еще один плюс — попытка (хоть местами и топорная) поднять реальные животрепещущие темы. Повсеместное вторжение ИИ в жизнь обычных людей, страх перед всем новым, война с роботами, слежка, цензура (тот самый пресловутый «хлопок») — конечно, создатели пытаются охватить все, зацепить каждую тенденцию. Но в целом именно это и оживляет все происходящее на экране. Остается только найти баланс, отсеять лишнее.

Фото Кадр из фильма «Майор Гром: Игра»

Минусы фильма «Майор Гром: Игра»

Диалоги. Да, мемы — это замечательно, но одними приколами сыт не будешь, точнее — не сделаешь героя уникальным. Коммуникативное взаимодействие персонажей в «Игре» блеклое и не запоминающееся. Что не реплика, то пафос, в особенности у злодеев, которым не хватает приземленности в речах. Химии на уровне общения нет даже у Грома и Юлии, настолько оно пресно. При этом в неразговорчивости персонажей точно обвинять не стоит, болтают они много, но скучно, а еще чаще — излишне. Ни одной яркой реплики так и не звучит.

Избыток сюжетных линий и персонажей. У фильма монструозный хронометраж, который создателем не удается выдержать в едином темпе. Динамика проседает — для супергеройского фильма это звоночек тревожный. Ощущение, что создатели хотели заполнить историю всем, чем только можно (опять-таки порадовать фанбазу), — больше сюжетных линий, больше неожиданных поворотов, больше персонажей... В конечном итоге основная линия Игоря Грома зависает где-то между бесконечными разборками многочисленных злодеев. Как итог — винегрет из героев, которые впустую отнимают экранное время у главного героя, а Тихон Жизневский не понимает, что ему вообще играть.

Обилие клише и плоских героев. Если классический злодейский монолог перед убийством главного героя авторам еще можно простить (но даже если один из персонажей вслух смеется над этим тропом, это еще не значит, что он становится хорошим), то слабые мотивы антагонистов не поддаются оправданию. Вершиной творящейся неразберихи в поступках злодеев становится финальная битва, причину которой поймут только самые подкованные фанаты «Грома». Сценаристы не боятся использовать избитые сюжетные решения, но, кажется, забывают, что они требуют жертв — в первую очередь среди персонажей. Желание угодить фанатам и обеспечить себе задел для будущих частей заставляет создателей действовать излишне осторожно.

Фото Кадр из фильма «Майор Гром: Игра»

Стоит ли смотреть «Майор Гром: Игра»

Несмотря на всю сумбурность, клишированность злодеев, предсказуемость сюжета, плохим фильмом «Майор Гром: Игра» называть не хочется. Но и великолепным назвать тоже язык не поворачивается. Создатели старательно пытались избавить историю от проблем предыдущих частей, но в процессе заразились новыми болячками и явно пошатнули психическое здоровье Игоря Грома. В итоге третью часть, к сожалению, нельзя еще назвать той самой, в которой авторы наконец-то выработали свой стиль и которая не выглядит как долгий реверанс в сторону западного кинокомикса.

Однако лента точно порадует всех фанатов вселенной «Грома». Тем более что финал картины недвусмысленно намекает, что история майора Грома на киноэкране еще не закончена (да, сцена после титров по всем законам жанра имеется). Простым зрителям же остается наблюдать и ждать момента, когда можно будет уверенно процитировать классику (как это делает один из героев «Игры») и сказать: «Хорошая работа, Олег!»