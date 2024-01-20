Ужасы против тревожности: почему некоторых успокаивают хорроры

Тревожность — это состояние, с которым при современном ритме жизни сталкиваются все больше людей. У кого-то оно проявляется периодически и незначительно влияет на качество жизни. Но у некоторых тревожность перерастает в тревожное расстройство.

По данным Всемирной организации здравоохранения, это самый распространенный вид психических расстройств в мире: в 2019 году оно было диагностировано у 301 млн человек. А опрос фонда «Общественное мнение» в сентябре 2023 года показал, что у 41% россиян преобладает тревожное настроение.

Каждый справляется с тревожностью по-своему. Некоторые для этого, как ни странно, обращаются к фильмам ужасов. Вместе с клиническим психологом Анастасией Васильковой разбираемся, может ли это работать и что такая реакция говорит о человеке.

Чем настоящая тревога отличается от реакции на хорроры

Тревога — это реакция психики на внутренний или внешний стимул. Почувствовать ее можно и во время конфликта с коллегой или знакомым, и оказавшись вечером в темном переулке.

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Разница между реальной тревогой (той, которая вызвана настоящей опасностью) и той, которую некоторые испытывают, когда смотрят фильм ужасов, не так велика.

Тем не менее степень переживаний, которые возникают при просмотре, может быть и приближена к реальной. Ведь хорроры бывают разные, как и восприимчивость людей.

Почему некоторых успокаивают фильмы ужасов

Несмотря на то что хорроры должны вызывать негативную реакцию: страх, тревогу, дискомфорт — некоторых такое кино, напротив, успокаивает. Почему?

На этот вопрос пытается ответить Колтан Скривнер, доктор философии (Ph.D, или доктор философии — высшая ученая степень, которая присуждается в Канаде, США и некоторых других странах за достижения в некоторых научных сферах, в том числе в психологии) и исследователь, в статье «Отпугивая тревожность».

Ссылаясь на исследование приложения myPersonality (принадлежит Meta, организация запрещена в РФ и признана террористической), Скривнер отмечает, что такая черта, как тревожность, есть у многих любителей ужасов. Автор статьи предполагает, что, осознанно выбирая хорроры, люди с диагностированным расстройством получают возможность контролировать уровень тревоги. Однако, отмечает ученый, полноценные эмпирические исследования этого феномена еще не проводились.

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Отвечая на вопрос, как именно фильмы ужасов могут снижать тревожность, Скривнер делает несколько предположений. Остановимся на них подробнее.

Отвлечение от тревожных мыслей

Человеческая психика устроена так, чтобы обращать особое внимание на потенциальные угрозы — как отмечает Скривнер, это залог выживания. Поэтому фильмы ужасов заставляют зрителя сильнее концентрироваться на событиях по сравнению с другими жанрами.

Более глубокое погружение в вымышленный мир, как предполагает Скривнер, помогает людям с тревожностью отвлечься от собственных назойливых мыслей и переживаний.

«Оправдание» тревожности

Многие из тех, у кого имеется тревожное расстройство, сталкиваются с социальным порицанием и вынуждены подавлять негативные эмоции. Просмотр же ужасов как бы подтверждает их право на проживание тревоги и негатива.

Конкретный источник тревоги

Некоторые люди сталкиваются с безосновательным чувством тревоги и не могут определить причину такого состояния. В этом случае, считает Скривнер, также могут помочь хорроры. Фильм предлагает вполне конкретный источник тревоги: призраков, монстров или маньяков. И концентрируясь на них, человеку может быть проще справиться с необоснованной тревожностью в реальном мире.

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Кроме того, перенося такую тревожность на хотя и пугающий, но все-таки вымысел, зритель получает чувство контроля над ситуацией. Он осознает, что в случае с фильмом состояние тревоги четко ограничено по времени, вымышленные угрозы не представляют реальной опасности, а кроме того, сам зритель в любой момент может выключить фильм. Это также помогает справляться с эмоциями.

Эксперт подчеркнула, что если речь идет о тревожно-фобическом расстройстве или ГТР (генерализованное тревожное расстройство), например, то какие-то «народные методы» точно не помогут, а скорее усугубят ситуацию. В таких случаях понадобится медикаментозное лечение, а затем процесс реабилитации. Если говорить про «условно здоровых людей», то скорее всего, наоборот, психика травмируется, особенно если человек изначально не лоялен к этому жанру.

Как еще можно справиться с тревожностью

Если вы сталкиваетесь с тревожностью, а ужасы не ваш любимый жанр, есть и другие способы побороть это чувство.

Во-первых, на помощь придет физическая активность.

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Во-вторых, можно обратиться к специальным техникам

Техника «Четыре вопроса при тревоге»

Этот способ особенно хорошо помогает в ситуациях, когда тревога вызвана неразрешимой на первый взгляд ситуацией. Задайте себе эти четыре вопроса, а ответы желательно запишите:

Что я уже сделал(а), чтобы справится с этой ситуацией?

Что я еще могу сделать, чтобы помочь себе?

Что я не могу сделать в этой ситуации?

Как и кто еще может помочь мне справиться с этой ситуацией?

Дыхательная техника «Свеча»

Дыхательные техники в целом помогают справиться со стрессом и найти внутренний баланс. Вот одна из тех, которые можно использовать при приступе тревоги.

Сядьте на стул со спинкой или лягте на спину на кровать. Сделайте глубокий вдох через нос. Медленно выдыхайте через сложенные в трубочку губы (будто задуваете свечи). Отдохните 1-2 секунды и повторите упражнение столько раз, сколько необходимо, пока не почувствуете, как тревога угасает.

А что вы думаете о фильмах ужасов против тревожности? Помогает ли такой способ вам? Делитесь историями в комментариях.