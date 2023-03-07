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Сегодня, 16:00

6 способов успокоиться, когда сдали нервы

Мария Сальникова
Екатерина Тур
Психосоматолог
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Фото Freepik/lookstudio

Стресс не только мешает действовать рационально, но и плохо сказывается на здоровье. Разумеется, мы не можем контролировать события и обстановку вокруг, но скорректировать свои реакции на них — вполне реально.

Психосоматолог Екатерина Тур рассказала, как взять под контроль эмоции и сохранять спокойствие и мотивацию.

Как справиться с тревожными мыслями о будущем

Вызов «на ковер» к начальнику, экзамены, даже поход к зубному — почти каждый день мы сталкиваемся с ситуациями, исход которых внушает тревогу. Один из способов побороть волнение — представить самый плохой вариант развития событий. Например, что вас уволили, лишили стипендии и так далее. Затем нужно продумать стратегию дальнейшего поведения.

Станет понятно, что вы сможете преодолеть потенциальные проблемы даже при самом страшном варианте развития событий. А значит, нет смысла бояться и тревожиться.
Екатерина Тур
Психосоматолог

Порой страх внушают более глобальные проблемы: экономический кризис, пандемия, стихийные бедствия. В этом случае можно прибегнуть к информационной гигиене и меньше времени посвящать новостям.

Есть процессы, которые неподвластны человеку. Но волноваться о том, что мы не можем контролировать, — бессмысленно. Лучше направить всю энергию и внимание на то, чем можно управлять.
Екатерина Тур
Психосоматолог

А чтобы не испытывать информационный голод, достаточно просматривать только самые важные новости. Можно выбрать два новостных канала, которым вы доверяете, и выделить на их просмотр определенное время (например, по 15 минут два раза в день).

Что делать при неожиданном стрессе

Сокращение штата на работе, просрочка кредита или внезапная ссора с близкими могут привести к ощущению потери контроля. В таких ситуациях необходимы более действенные меры. Вот шесть способов, которые быстро помогут справиться со стрессом:

Дышите

После проживания первой стадии стресса можно использовать дыхательные техники. Глубокое дыхание поможет расслабиться и успокоить нервную систему. Вот несколько эффективных схем:

  • Глубоко вдохнув — досчитать до четырех, задержав дыхание — досчитать до четырех, выдохнув — досчитать до четырехх, задержав дыхание — досчитать до четырех.
  • Глубоко вдохнув — досчитать до четырех, задержав дыхание — досчитать до восьми, выдыхая через рот — досчитать до 16-ти.
  • Вдохнув — досчитать до четырех, задержать дыхание — досчитать до семи, выдыхая — досчитать до восьми.
  • Зажать правую ноздрю, вдохнуть через левую, закрыть обе ноздри и задержать дыхание, насколько возможно. Выдыхать через правую ноздрю.
Фото Istockphoto/MmeEmil

Переключите внимание

Еще один эффективный метод — техника «5х5», используемая для борьбы с паническими атаками. Нужно найти вокруг себя пять разных предметов и дать каждому предмету по пять характеристик. Например: «Передо мной желтый стул, он удобный, у него потертая спинка, сломанная ножка, он сделан из кожи».

Техника основана на переключении внимания в момент здесь и сейчас. Пока разум занимается анализом, внутренние переживания постепенно сглаживаются.
Екатерина Тур
Психосоматолог


Медитируйте

Если есть возможность, уделите хотя бы несколько минут медитации. Этот метод также помогает «выйти из своей головы», сосредоточиться на ощущениях в теле и дыхании и перестать паниковать.

Существуют специальные приложения и видео, которые помогают войти в медитативное состояние.

Можно заниматься этим разово или на постоянной основе, чтобы создать накопительный эффект.
Екатерина Тур
Психосоматолог


Двигайтесь

Быстрая ходьба, бег, отжимания и любые другие виды физической активности помогут снять стресс. Одно занятие облегчает состояние на несколько часов, а регулярные нагрузки имеют накопительный эффект.

Займитесь творчеством

Подойдет любой вид деятельности, который вас умиротворяет и приносит радость. Если есть возможность, уделите полчаса вязанию, рисованию или судоку.

Можно петь, танцевать, играть на музыкальных инструментах. Главное — перенаправить навязчивые мысли и тревогу в правильное русло.
Екатерина Тур
Психосоматолог

Запишите свои чувства

Зафиксировать тревожные мысли на бумаге — хороший способ перестать снова и снова прокручивать их в голове.

Нужно выплеснуть на бумагу все, что беспокоит, не стесняясь в выражениях, не думая о правилах.
Екатерина Тур
Психосоматолог
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Чтобы минимизировать стресс, также важно наладить режим дня, высыпаться, не забывать об отдыхе и о правильном питании.

У нас есть дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

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