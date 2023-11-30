Стиль жизни
Не болеть
Медицина Советы и рекомендации Польза и вред Что будет, если... Вопросы и ответы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье
Новости
Психолог объяснила, как питомцы помогают снимать стресс
Здоровье

Сегодня, 18:00

1 мин.

Психолог объяснила, как питомцы помогают снимать стресс

Мария Маковей
Автор
Девушка обнимает собаку
Фото PeopleImages/istockphoto.com
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

30 ноября во всем мире отмечается самый хвостатый и усатый праздник — День домашних животных. Представить повседневную жизнь без четвероногих друзей уже невозможно. Это настоящие товарищи, которые приносят радость, могут поддержать в трудные минуты и самое удивительное — лечат. Эксклюзивано для «СЭ» медицинский психолог Ирина Бабкина рассказала, как братья наши меньшие помогают бороться со стрессом.

«Взаимодействие с домашними питомцами поднимает уровень гормона окситоцина, который позволяет уменьшить уровень гормона стресса — кортизола. Кроме того, существует даже специальная животная терапия, которая позволяет пациентам легче преодолевать различные заболевания. Например, лечение с участием собак называется канистерапия, кошачья помощь — фелинотепария», — объясняет доктор.

Помимо психологической помощи, благоприятен для здоровья человека и тактильный контакт с животным. Еще 2008 году ученые из Миннесотского университета доказали, что поглаживание кошек снижает уровень артериального давления, говорит эксперт.

Кроме того, прогулки с четвероногим товарищем помогут не только сбросить лишние килограммы, но и стабилизировать состояние нервной системы. Также благодаря прогулкам можно найти новых друзей и единомышленников.

Планирование путешествия с&nbsp;собакой. Путешествие с домашними животными: куда можно поехать и куда точно не стоит
Польза и вред
Советы и рекомендации
0
Новости холдинга
Экономист объяснил изменения в учете Росстатом пенсионных выплат
Кризисный менеджер мира: умер Генри Киссинджер
Второй россиянин погиб при пожаре в хостеле в Алма-Ате
Генконсульство РФ проверяет информацию об убийстве россиянок в Турции
dasdsadada

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Последние новости
07:20
Ученые нашли первый признак развития болезни Альцгеймера
06:30
Психолог назвала необычную причину развития депрессии
29 ноя 23:30
Офтальмолог опровергла известные мифы о зрении
28 ноя 20:45
Невролог рассказала, как бороться с деменцией
28 ноя 18:45
Ученые впервые обнаружили гемоглобин в коже
dasdsadada