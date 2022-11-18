Как справиться с тревожностью? 3 важных совета от психолога

Иногда просто «досчитать до десяти и расслабиться» не помогает.

Психолог Аничка Ибадова поделилась советами по избавлению от повышенной тревожности.

В современном мире тревожное состояние может в разной степени сопровождать жизнь каждого человека. Иногда на это есть вполне объяснимые причины. Но после решения сложных ситуаций напряжение проходит, не оставляя последствий для здоровья. Однако бывают случаи, когда человек пребывает в состоянии постоянных переживаний, его не покидает ощущение чрезмерной тревоги, даже если на это нет видимых причин. Выясняем вместе с экспертом, что делать в таких ситуациях.

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Что такое тревожность

Тревожность — это состояние, с которым может столкнуться любой человек. Современный темп жизни диктует нам свои правила. Они предполагают необходимость в постоянном взаимодействии со множеством факторов, которые вызывают эмоциональное напряжение. Это может быть публичное выступление, волнение перед сдачей экзамена или ответственный разговор с руководителем. Все мы время от времени испытываем тревожность. Но бывает, что это состояние возникает по незначительным причинам.

??Часто тревога появляется, когда действия человека или обстоятельства в мире не соответствуют его ожиданиям. Человек в голове постоянно «варит» мысли, чтобы решить ситуацию вокруг, но чаще всего это ничем не заканчивается, так как ожидания всегда выше полученного результата.

Тревога чаще встречается у женщин, так как у них заложен механизм «предусмотреть все, чтобы спасти потомство». Но нужно понимать, что тревожность в большинстве случаев бывает необоснованной. Это происходит из-за того, что человек «борется» с тем, на что априори не может влиять.

Опасна ли тревожность для здоровья

Если не работать с собой, тревожность может перейти в тревожное и невротическое расстройство, панические атаки. Из-за этого состояния человек может чаще болеть, испытывать постоянное недомогание, сложности в общении с близкими и коллегами. Например, ипохондрия (чрезмерная озабоченность состоянием собственного здоровья) — это вариант тревожного расстройства.

Симптомы тревожности

Поверхностное, едва заметное дыхание. Холодные конечности, постоянная мерзлявость. Плохой сон, мыслительный процесс не заканчивается даже ночью. Отсюда сложности с засыпанием. Также частые пробуждения ночью. Напряжение в теле. В этом состоянии человек перестает осознанно чувствовать свое тело. Фото unsplash.com

Как самостоятельно справиться с тревожностью

Аничка Ибадова рассказала, при помощи каких методов можно нивелировать симптомы тревожности.