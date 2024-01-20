«Мастер и Маргарита»: что известно о новой экранизации Булгакова

25 января в российский прокат выходит очередная киноверсия бессмертного романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Рассказываем, что известно о фэнтези-драме, главные роли в которой исполнили Евгений Цыганов, Юлия Снигирь, а также немецкий актер Аугуст Диль, знакомый зрителям по фильму Квентина Тарантино «Бесславные ублюдки».

Сюжет фильма «Мастер и Маргарита»

Действие картины разворачивается в Москве начала 1930-х годов. В центре истории — известный писатель, который внезапно становится изгоем: спектакль по его пьесе отменяют, а коллеги начинают его избегать. В это же время мужчина знакомится с загадочной Маргаритой, которая становится его музой.

Фото Кадр из фильма «Мастер и Маргарита»

Любовь Маргариты вдохновляет главного героя на написание нового произведения. Персонажами романа становятся люди из окружения писателя, а центральной фигурой — некий Воланд. Работа над рукописью так захватывает автора, что вскоре грань между вымыслом и реальностью попросту стирается.

Создатели фильма «Мастер и Маргарита»

Режиссером фэнтези-драмы «Мастер и Маргарита» выступил Михаил Локшин. Напомним, что его предыдущим проектом (а также полнометражным дебютом) была приключенческая мелодрама «Серебряные коньки», которая в свое время была весьма успешна на Netflix.

«Нам хотелось, чтобы человек, который никогда не читал книгу, смог бы проникнуться драмой героев. Понять, как они между собой связаны. Кино должно было работать как для зрителей, хорошо знающих книгу, так и для тех, кто, может быть, никогда не читал или читал давно и не помнит, и для международных зрителей, которые, может, вообще не слышали, что такое «Мастер и Маргарита», — признался режиссер.

Фото Кадр из фильма «Мастер и Маргарита»

Сценарий Локшин написал вместе с Романом Кантором: в его послужном списке значатся все те же «Серебряные коньки», а также сериал «Эпидемия», который хвалил сам Стивен Кинг.

За картинку отвечал Максим Жуков: ранее оператор работал над такими фильмами, как «Майор Гром: Чумной Доктор» и «Гром: Трудное детство».

Актерский состава фильма «Мастер и Маргарита»

Мастера и Маргариту в новой экранизация сыграли Евгений Цыганов («Питер FM», «Битва за Севастополь») и Юлия Снигирь («Великая», «Новый Папа»), которые являются парой в реальной жизни.

Фото Кадр из фильма «Мастер и Маргарита»

Стоит отметить, что изначально лента получила название «Воланд». Роль повелителя сил Тьмы досталась немецкому актеру Аугусту Дилю, в фильмографии которого можно найти такие крупные голливудские проекты, как «Солт» с Анджелиной Джоли и «Союзники» с Брэдом Питтом.

Однако большинство зрителей помнят Диля по той самой сцене из «Бесславных ублюдков» Квентина Тарантино, в которой его персонаж разоблачает британского шпиона лишь по тому, как мужчина показывает пальцами «три», заказывая виски.

Фото Кадр из фильма «Бесславные ублюдки»

Вот как Диль описал своего героя в интервью «Кинопоиску»: «Во время подготовки я изучал разные образы дьявола. Есть Мефистофель, Сатана, Люцифер — все эти имена мы встречаем и у Булгакова. Я решил, что это будет легкий безвозрастный джентльмен, который смотрит на человечество как турист на чужую страну. Он любознательный, ему никогда не скучно, несмотря на то что на протяжении 800 лет или уже 1000 лет он участвует в одной и той же бесконечно повторяющейся игре».

Фото Кадр из фильма «Мастер и Маргарита»

Членов свиты Воланда сыграли Алексей Розин (Азазелло), Юрий Колокольников (Коровьев) и Полина Ауг (Гелла), а также кот породы мейн-кун по кличке Кеша (Бегемот).

Кроме того, в работе над фильмом приняли участие Марат Башаров (директор театра Степан Лиходеев), Игорь Верник (конферансье театра Жорж Бенгальский), Леонид Ярмольник (доктор Стравинский), Алексей Гуськов (барон Майгель) и многие другие.

Еще одним иностранцем в касте, помимо Аугуста Диля, стал Клас Банг: датчанин из мини-сериала «Дракула» и исторического блокбастера «Варяг» сыграл Понтия Пилата.

Фото Кадр из фильма «Мастер и Маргарита»

А вот в Иешуа Га-Ноцри перевоплотился уроженец Нидерландов Аарон Водовоз, до этого засветившийся в приключенческом боевике «King's Man: Начало» в образе князя Феликса Юсупова (любопытно, что Диль в том же фильме исполнил роль Владимира Ленина).

Релиз фильма «Мастер и Маргарита»

Съемки новой экранизации Булгакова завершились еще в 2021 году, однако дата премьеры неоднократно переносилась. В итоге фильм появится в российских кинотеатрах уже 25 января.