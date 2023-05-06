4 оригинальных фильма ужасов, которые стоит посмотреть

Фильмы ужасов — жанр, ассоциирующийся с бесконечными скриммерами и клише о глупых жертвах, которые сами идут в логово монстра. Но сейчас хорроры расцветают: среди них есть место и классическим «Астралам», и авторским высказываниям, и интересным мирам.

Мы собрали подборку из четырех недавних фильмов ужасов, которые простым крикам предпочитают постапокалиптические сюжеты и повседневные страхи.

«Тихое место»

реж. Джон Красински, 2018

Кадр из фильма «Тихое место».

Семья Эбботов живет в постапокалиптических США 2020. Несколько лет назад после продолжительного метеоритного дождя на планету попали «ангелы смерти» — абсолютно слепые, но идеально слышащие кровожадные монстры. Из-за этого человечество погрузилось в тишину — любой звук может привести к смерти.

У Красински получился уникальный в своем роде хоррор, в котором «скриммером» становится каждый шорох. Нам необязательно видеть чудовищ в сценах, отсылающих к «Чужому» — достаточно звука разбитой фоторамки или звуковых эффектов в детской игрушке.

А под оболочкой из тихого хоррора скрывается изобретательная семейная драма о чувстве утраты и вины. «Тихое место» может похвастаться не только изобретательностью хоррор-элементов, но и одной из самых трогательных сцен признания в любви за последнее десятилетие.

«Доктор Сон»

реж. Майк Флэнаган, 2019

Кадр из фильма «Доктор Сон».

Зима в отеле «Оверлук» преследует Дэнни Торранса (Юэн Макгрегор) уже 31 год. Еще мальчиком после шокирующих событий (из фильма «Сияние») он продолжал видеть призраков отеля, которые питаются его «сиянием» — экстрасенсорными способностями. Теперь бывший алкоголик 40-летний Торранс работает в хосписе и использует способности, чтобы успокаивать умирающих пациентов. Однажды с ним связывается «сияющая» девочка Абра (Кайли Керран) и просит защитить ее от организации «Истинный узел» — охотников за особенными детьми.

«Доктор Сон» — киноадаптация одноименной книги Стивена Кинга, которая продолжила историю «Сияния» и получила негативные отзывы критиков и простых читателей. Но картина Флэнагана, несмотря на спорный первоисточник и кажущуюся вторичность, удалась: она может и увлечь, и испугать.

Лента одновременно исправляет «грехи» Кубрика, который, по словам Кинга, извратил оригинальный роман, и плотно пользуется наследием его «Сияния». У Флэнагана злом выступают не постояльцы отеля, а влияющие на них духи, преследующие Дэнни и приведшие к безумию его отца Джека (Джек Николсон). Воплощены они в практически покадровых пересъемках картины 1980 года, но не ощущаются бездумными повторами. Знаменитые близнецы, комнаты крови и женщина из комнаты 237 здесь скорее воплощают травму, которую нужно пережить главному герою.

«Маяк»

реж. Роберт Эггерс, 2019

Кадр из фильма «Маяк».

Молодой Эфраим Уинслоу (Роберт Паттинсон) устраивается помощником смотрителя маяка на острове где-то у побережья Новой Англии конца XIX века. Его начальником, смотрителем маяка, оказывается старый хромой алкоголик Томас Уэйк (Уиллем Дефо). Уэйк заставляет помощника делать всю грязную работу, постоянно пьет и настрого запрещает помощнику подниматься на маяк и управлять светом. Уинслоу со временем начинает все сильнее скучать, все чаще пить с начальником и, кажется, стремительно сходить с ума.

Эггерс — один из лидеров «новой волны» хорроров, однозначным конкурентом которого можно считать, наверное, только Ари Астера («Солнцестояние»). «Маяк», его второй фильм, получился сюрреалистичной притчей на стыке немецких фильмов ужасов 1920-х («Носферату»), рассказов Эдгара Аллана По, произведений Лавкрафта, моряцких баек и историй о пропавших смотрителях маяка.

Здесь сцены, ссылающиеся на картины Шнайдера, соседствуют с почти сортирным юмором, а жестокие убийства — со сценами мастурбации. Все это вместе держат диалоги, со временем все сильнее отдающие безумием, и исключительный визуальный стиль, которого Эггерс добился с помощью реалистичных декораций, съемки на черно-белую пленку и необычного соотношения сторон — 1.19 : 1.

«Черный телефон»

реж. Скотт Дерриксон, 2021

Кадр из фильма «Черный телефон».

В Денвере 1978 года постоянно пропадают подростки. Однажды маньяк (Итан Хоук) похищает и Финна (Мэйсон Темз). Он попадает в подвал, где нет ничего, кроме черного телефона на стене. Скоро мальчик начинает получать звонки от предыдущих жертв маньяка, которые подсказывают ему путь к свободе.

«Черный телефон» основан на одноименном рассказе Джо Хилла — сына Стивена Кинга, который сохранил любовь отца к детям в хорроре и мистике. Произведение Хилла, как и его адаптация, во многом похоже на «Оно» — маньяк Граббер и в новелле, и в сценарии картины даже подрабатывает клоуном. Но «Черный телефон», в отличие от второй части «Оно», не разваливается на полпути и не погружается в чрезмерное самокопание настолько, чтобы забыть о своих героях и «монстре». В первую очередь это очень крепкий полуторачасовой ужастик о побеге из плена, построенный на одном действительно круто придуманном ходе — телефоне, через который с маньяком борется не только герой, но и те, кому сбежать не удалось.