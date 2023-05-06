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4 оригинальных фильма ужасов, которые стоит посмотреть

Георгий Амиян
Киножурналист
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Кадр из фильма «Доктор Сон».
Фото Кадр из фильма «Доктор Сон».

Фильмы ужасов — жанр, ассоциирующийся с бесконечными скриммерами и клише о глупых жертвах, которые сами идут в логово монстра. Но сейчас хорроры расцветают: среди них есть место и классическим «Астралам», и авторским высказываниям, и интересным мирам.

Мы собрали подборку из четырех недавних фильмов ужасов, которые простым крикам предпочитают постапокалиптические сюжеты и повседневные страхи.

«Тихое место»

реж. Джон Красински, 2018

Кадр из фильма «Тихое место».
Кадр из фильма «Тихое место».

Семья Эбботов живет в постапокалиптических США 2020. Несколько лет назад после продолжительного метеоритного дождя на планету попали «ангелы смерти» — абсолютно слепые, но идеально слышащие кровожадные монстры. Из-за этого человечество погрузилось в тишину — любой звук может привести к смерти.

У Красински получился уникальный в своем роде хоррор, в котором «скриммером» становится каждый шорох. Нам необязательно видеть чудовищ в сценах, отсылающих к «Чужому» — достаточно звука разбитой фоторамки или звуковых эффектов в детской игрушке.

А под оболочкой из тихого хоррора скрывается изобретательная семейная драма о чувстве утраты и вины. «Тихое место» может похвастаться не только изобретательностью хоррор-элементов, но и одной из самых трогательных сцен признания в любви за последнее десятилетие.

«Доктор Сон»

реж. Майк Флэнаган, 2019

Кадр из фильма «Доктор Сон».
Кадр из фильма «Доктор Сон».

Зима в отеле «Оверлук» преследует Дэнни Торранса (Юэн Макгрегор) уже 31 год. Еще мальчиком после шокирующих событий (из фильма «Сияние») он продолжал видеть призраков отеля, которые питаются его «сиянием» — экстрасенсорными способностями. Теперь бывший алкоголик 40-летний Торранс работает в хосписе и использует способности, чтобы успокаивать умирающих пациентов. Однажды с ним связывается «сияющая» девочка Абра (Кайли Керран) и просит защитить ее от организации «Истинный узел» — охотников за особенными детьми.

«Доктор Сон» — киноадаптация одноименной книги Стивена Кинга, которая продолжила историю «Сияния» и получила негативные отзывы критиков и простых читателей. Но картина Флэнагана, несмотря на спорный первоисточник и кажущуюся вторичность, удалась: она может и увлечь, и испугать.

Лента одновременно исправляет «грехи» Кубрика, который, по словам Кинга, извратил оригинальный роман, и плотно пользуется наследием его «Сияния». У Флэнагана злом выступают не постояльцы отеля, а влияющие на них духи, преследующие Дэнни и приведшие к безумию его отца Джека (Джек Николсон). Воплощены они в практически покадровых пересъемках картины 1980 года, но не ощущаются бездумными повторами. Знаменитые близнецы, комнаты крови и женщина из комнаты 237 здесь скорее воплощают травму, которую нужно пережить главному герою.

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«Маяк»

реж. Роберт Эггерс, 2019

Кадр из фильма «Маяк».
Кадр из фильма «Маяк».

Молодой Эфраим Уинслоу (Роберт Паттинсон) устраивается помощником смотрителя маяка на острове где-то у побережья Новой Англии конца XIX века. Его начальником, смотрителем маяка, оказывается старый хромой алкоголик Томас Уэйк (Уиллем Дефо). Уэйк заставляет помощника делать всю грязную работу, постоянно пьет и настрого запрещает помощнику подниматься на маяк и управлять светом. Уинслоу со временем начинает все сильнее скучать, все чаще пить с начальником и, кажется, стремительно сходить с ума.

Эггерс — один из лидеров «новой волны» хорроров, однозначным конкурентом которого можно считать, наверное, только Ари Астера («Солнцестояние»). «Маяк», его второй фильм, получился сюрреалистичной притчей на стыке немецких фильмов ужасов 1920-х («Носферату»), рассказов Эдгара Аллана По, произведений Лавкрафта, моряцких баек и историй о пропавших смотрителях маяка.

Здесь сцены, ссылающиеся на картины Шнайдера, соседствуют с почти сортирным юмором, а жестокие убийства — со сценами мастурбации. Все это вместе держат диалоги, со временем все сильнее отдающие безумием, и исключительный визуальный стиль, которого Эггерс добился с помощью реалистичных декораций, съемки на черно-белую пленку и необычного соотношения сторон — 1.19 : 1.

«Черный телефон»

реж. Скотт Дерриксон, 2021

Кадр из фильма «Черный телефон».
Кадр из фильма «Черный телефон».

В Денвере 1978 года постоянно пропадают подростки. Однажды маньяк (Итан Хоук) похищает и Финна (Мэйсон Темз). Он попадает в подвал, где нет ничего, кроме черного телефона на стене. Скоро мальчик начинает получать звонки от предыдущих жертв маньяка, которые подсказывают ему путь к свободе.

«Черный телефон» основан на одноименном рассказе Джо Хилла — сына Стивена Кинга, который сохранил любовь отца к детям в хорроре и мистике. Произведение Хилла, как и его адаптация, во многом похоже на «Оно» — маньяк Граббер и в новелле, и в сценарии картины даже подрабатывает клоуном. Но «Черный телефон», в отличие от второй части «Оно», не разваливается на полпути и не погружается в чрезмерное самокопание настолько, чтобы забыть о своих героях и «монстре». В первую очередь это очень крепкий полуторачасовой ужастик о побеге из плена, построенный на одном действительно круто придуманном ходе — телефоне, через который с маньяком борется не только герой, но и те, кому сбежать не удалось.

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