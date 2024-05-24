Канны 2024: кто из российских звезд появился на красной дорожке

На Лазурном берегу Франции продолжается 77-й Каннский фестиваль. По традиции на красной дорожке собираются зарубежные мировые звезды: от актеров и режиссеров до инфлюенсеров и моделей. Российские селебрити в этом году тоже блистали в Каннах.

Рассказываем, кто из звезд отечественного шоу-бизнеса появился на красной дорожке главного кинофестиваля 2024 года.

Ксения Собчак

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак предстала на красной дорожке в белом костюме, который состоял из пиджака свободного кроя с глубоким декольте и юбки в пол.

Фото Victor Boyko, Getty Images

Дополнила образ ведущая остроносыми туфлями, ожерельем в виде части наручников и солнцезащитными очками в оправе «кошачий глаз». Также знаменитость уложила волосы в ретроприческу и накрасила губы красной помадой.

Юрий Борисов и Марк Эйдельштейн

21 мая на Каннском кинофестивале состоялась премьера фильма «Анора», в котором одни из главных ролей сыграли российские актеры Юрий Борисов и Марк Эйдельштейн.

Фото Cindy Ord, Getty Images

На красную дорожку кинофестиваля артисты вышли в классических черных смокингах и белых рубашках. Причем образы мужчины выбрали совершенно одинаковые. Удивительно, но и в деталях артисты сошлись. Оба решили дополнить свои костюмы классической черной бабочкой.

Светлана Устинова

Российская актриса Светлана Устинова появилась на красной дорожке в элегантном образе. На выход она выбрала лаконичное платье молочно-бежевого цвета. Дополнить образ Устинова решила неброскими часами серебристого цвета, массивным кольцом и блестящими серьгами-гвоздиками.

Фото Victor Boyko, Getty Images

Как и Ксения Собчак, актриса сделала ретроприческу и нюдовый макияж с акцентом на губы.

Саша Лусс

Актриса и модель Саша Лусс сделала ставку на беспроигрышный черный цвет. Она позировала фотографам в облегающем платье с высоким воротом. Единственным декором наряда стала баска на талии, которая добавила бедрам девушки нужный объем.

Фото Manuele Mangiarotti / Global Look Press, Pascal Le Segretain / Getty Images

Однако самой запоминающейся деталью образа Лусс стало полное отсутствие макияжа и укладки. Пожалуй, прямые русые волосы и модельное лицо не нуждаются в укладке и косметике.

Наташа Поли

Российская супермодель Наташа Поли посетила премьеру фильма «Эмилия Перес», которая состоялась 18 мая на Каннском фестивале. Супермодель выбрала для выхода на красную ковровую дорожку довольно смелый наряд — черное «голое» платье. Его девушка дополнила черными туфлями с острым мысом, серьгами и браслетом.

Фото Keystone Press Agency / Global Look Press, Andreas Rentz / Getty Images

Также знаменитость сделала вечерний макияж с черными стрелками и нюдовой помадой, а стилисты собрали ей волосы в гладкий хвост.

Татьяна Корсакова

Модель Татьяна Корсакова выбрала для Каннского фестиваля облегающее бархатное платье глубокого изумрудного цвета с обнаженными плечами и разрезом. Дополнила аутфит знаменитость белыми босоножками на высоком каблуке, белыми атласными перчатками, серьгами и колье из белого золота с бриллиантами и крупным изумрудом.

Фото Stefanos Kyriazis, Global Look Press

Также модель гладко зачесала волосы и сделала низкий объемный пучок. А макияж с акцентом на помаде насыщенного алого оттенка подчеркнул выразительную внешность Татьяны.

Лена Ленина

Писательница Лена Ленина каждый год удивляет зрителей кинофестиваля. 2024 год не стал исключением. В этот раз звезда появилась на красной дорожке в довольно необычном образе. Однако внимание публики привлекла креативная прическа знаменитости — на голове женщины сияла настоящая башня из цветов.

Фото Pascal Le Segretain, Getty Images

Фотографам писательница позировала в платье в пол цвета фуксии с декором в виде массивных цветов. Длинный подол наряда украшала яркая вышивка. Селебрити, видимо, настолько влюблена в цветочный принт, что цветы на ее голове перекликались с цветами в ее наряде.