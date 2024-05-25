5 лучших и 5 худших образов на Каннском кинофестивале в 2024 году
77-й Каннский фестиваль запомнится не только интересными фильмами, но и эффектными нарядами. Актеры, режиссеры и другие значимые в мире кино фигуры собираются на Лазурном Берегу, надевая свои лучшие костюмы и платья. На несколько дней красная дорожка превращается в подиум для коллекций именитых дизайнеров. Вместе со стилистом рассмотрели лучшие и худшие наряды селебрити.
Лучшие образы Каннского кинофестиваля в 2024 году
1 — Эльза Хоск
Черно-белая классика в этом сезоне в тренде. А особенно если она дополнена интересными элементами типа фактурного лифа и шлейфа. Эльза Хоск в платье от Nina Ricci в исполнении Харриса Рида выглядит безупречно.
2 — Пас Вега
Белый может быть скучным, но не в этом случае. Актриса выбрала платье-бант от Nicolas Jebran. Несмотря на определенную минималистичность, образ получился интересным. Гипертрофированный бант делает ее обладательницу не только хрупкой и изысканной,но и заметной издалека. Это гарантия эффектного появления.
3 — Белла Хадид
Нужно уметь себя правильно подать, чтобы на красной дорожке в черном платье выглядеть роскошно. Накидка добавляет образу изысканности, что очень актуально для выпускного бала, например. А классический крой наряда от Versace отлично подчеркивает фигуру Беллы.
4 — Деми Мур
Телесный цвет имеет массу оттенков — от фарфора до загара. И когда оттенок ткани правильно скоординирован с оттенком кожи и усилен необычным кроем — получается поистине королевский образ. Наряд Деми Мур определенно получился эффектным.
5 — Шанина Шейк
В этом сезоне фестиваля незаслуженно мало красного. Может, звезды боялись слиться с красной дорожкой? Шутки в сторону. Женщину в красном не заметить невозможно, и Шанина Шейк хорошо об этом знает. Она выбрала для фестиваля алое платье из тафты от Zuhair Murad.
Худшие образы Каннского кинофестиваля в 2024 году
Каннский фестиваль не обходится без модных провалов. Кто же на этот раз отметился в Каннах в откровенно неудачных аутфитах?
1 — Зои Салдана
Платье Зои Салданы вполне сошло бы за старую добрую классику, если бы не странные розовые банты, в которые «упаковали» актрису. Особенно много вопросов к ленте вокруг колен Зои. Актриса выглядит так, словно она небрежно упакованный подарок.
2 — Обри Плаза
Классический крой верхней части платья Обри Плазы и простое исполнение нижней части предательски укорачивают ноги и превращают образ в атласное недоразумение. Неудачно смотрится и «жгут» поперек тела селебрити.
3 — Айшвария Рай
Смелый наряд индийской актрисы Айшварии Рай выглядит так, будто он создан из новогодней мишуры. Впрочем, надо отдать должное смелости актрисы.
4 — Зои Витток
Если у платья слишком много деталей кроя и аляповатый принт, то оно никогда не будет элегантным. Тут и пестрое цветовое сочетание, и пышная баска, и вырез на груди, и отделка тесьмой, и цветы, и птицы, и животные. Зои Витток явно перестаралась.
5 — Вики Крипс
Актриса Вики Крипс выбрала один из самых сложных цветов — винный. Он беспощадно акцентирует внимание на мельчайших несовершенствах в образе. А белые элементы декора не смогли придать свежести и сработать на контрасте, а, наоборот, выглядят нелепо. Элегантная женщина превратилась в подростка с карманами на груди.