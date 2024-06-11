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Фэшн-эксперт назвала вещи, которые будут вечно в тренде
Жизнь и общество

Сегодня, 16:25

0 мин.

Фэшн-эксперт назвала вещи, которые будут вечно в тренде

Мария Маковей
Автор
Гардеробная
Фото wip-studiolublin/istockphoto.com
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Руководитель категории Fashion СDEK.Shopping Елизавета Попова считает, что пиджаки с мужского плеча и юбки-карандаши 1990-х годов остаются актуальными и в 2024 году. Об этом она заявила в беседе с «Лентой.ru».

По ее словам, популярные бренды при создании модных коллекций по-прежнему ориентируются на классический стиль из девяностых.

Также эксперт добавила, что подобные вещи представлены в ассортименте массмаркетовых марок.

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