Фэшн-эксперт назвала вещи, которые будут вечно в тренде
Руководитель категории Fashion СDEK.Shopping Елизавета Попова считает, что пиджаки с мужского плеча и юбки-карандаши 1990-х годов остаются актуальными и в 2024 году. Об этом она заявила в беседе с «Лентой.ru».
По ее словам, популярные бренды при создании модных коллекций по-прежнему ориентируются на классический стиль из девяностых.
Также эксперт добавила, что подобные вещи представлены в ассортименте массмаркетовых марок.
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