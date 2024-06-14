У Кейт Миддлтон возникли осложнения после химиотерапии

У Кейт Миддлтон возникли осложнения после химиотерапии, сообщает издание The Sun.

По словам источников из близкого окружения королевской семьи, поначалу у принцессы Уэльской были проблемы с лечением. Однако в настоящее время Кейт Миддлтон проходит уже новый этап терапии и планирует вернуться к своим обязанностям после того, как врачи разрешат ей работать.

Напомним, что 22 марта Кейт Миддлтон выпустила видео, где рассказала, что больна раком и начала курс профилактической химиотерапии. Она также пояснила, что онкология была обнаружена в ходе анализов после перенесенной в январе операции на брюшной полости.