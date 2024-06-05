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У кого из звезд самые красивые ноги по золотому сечению — ортопед Мэрион Яу
Жизнь и общество

Сегодня, 14:30

1 мин.

Ортопед назвала знаменитых женщин с самыми красивыми ногами

Ксения Богданова
Ноги звезд.
У кого из звезд самые красивые ноги по золотому сечению.
Фото istockphoto.com/Nikolay Tsuguliev
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Известный врач-ортопед Мэрион Яу составила рейтинг знаменитых женщин с лучшими ступнями, которые соответствуют золотому сечению, сообщает портал The Sun.

Наивысший рейтинг золотого сечения по формуле получила Меган Маркл. Длина свода ног супруги принца Гарри составила 97% по золотому сечению.

«Это самый высокий показатель. Можно сказать, что она имеет в буквальном смысле королевские ноги», — отметила Яу.

Второе место в рейтинге досталось Эмме Уотсон, ее ноги соответствуют стандарту на 91%.

Третье место заняла Ким Кардашьян, ее ступни набрали 89% по золотому сечению.

Также в топ «Самых красивых ног» вошли Мила Кунис — 88%, Холли Уиллоуби — 84%, Молли Мэй Хейг — 81%, Мишель Киган — 80% и Жаклин Джосса — 79%.

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