Ученые предупредили о магнитной буре на Земле после серии взрывов на Солнце

На Земле 31 мая ожидается затяжная магнитная буря из-за выброса корональной массы на Солнце, который произошел 29 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Гелиогеофизической службы Института прикладной геофизики.

Эксперты прогнозируют, что буря продлится 15-20 часов, примерно до полудня субботы (1 июня). Ожидается, что ее мощность достигнет уровня G3 по шкале, где G1- это минимальный показатель, а G5-максимальный. В такие дни метеочувствительные люди могут почувствовать слабость, головную боль, сонливость, боли в суставах, а также возможны резкие колебания артериального давления.

Ранее ученые сообщали, что вспышка самого высокого класса мощности Х произошла на Солнце 27 мая. Она привела к нарушениям коротковолновой связи. 29 мая на солнце произошло восемь сильных вспышек, одна из которых — класса Х.