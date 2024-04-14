Главные фильмы, которые покажут на Каннском кинофестивале в 2024 году

В этом году Каннский фестиваль пройдет с 14 по 25 мая, а жюри основного конкурса возглавит Грета Гервиг («Леди Берд», «Барби»). Рассказываем о самых интересных фильмах, которые уже совсем скоро покажут на Лазурном берегу.

Мегалополис

Год: 2024.

Страна: США.

Режиссер: Фрэнсис Форд Коппола.

В главных ролях: Джанкарло Эспозито, Обри Плаза, Натали Эммануэль, Шайа ЛаБаф, Адам Драйвер.

Фото Логотип фильма «Мегалополис»

В этом году за главный приз Канн поборется оскароносный режиссер Фрэнсис Форд Коппола. Впервые он попал в поле зрение европейского кинофестиваля в 1967 году с лентой «Ты теперь большой мальчик», но тогда победа досталась «Фотоувеличению» Микеланджело Антониони. Однако уже в 1974 году Коппола получил «Золотую пальмовую ветвь» с картиной «Разговор», а пять лет спустя повторил успех с культовым фильмом «Апокалипсис сегодня».

«Мегалополис» ознаменует возвращение режиссера на большие экраны (последний полнометражный проект Копполы — детективный хоррор «Между» — вышел в далеком 2011 году). Над новинкой кинематографист работал более 40 лет: к работе над сценарием он приступил еще в 1983-м, а съемки начались лишь в 2022-м. Известно, что действие фильма развернется в альтернативном Нью-Йорке после разрушительного катаклизма, а в центре истории окажется молодой архитектор, который задумает превратить город в утопию.

Ученик

Год: 2024.

Страна: США, Дания, Ирландия, Канада.

Режиссер: Али Аббаси.

В главных ролях: Себастиан Стэн, Джереми Стронг, Мария Бакалова, Мартин Донован, Эмили Митчелл.

Фото Кадр из фильма «Ученик»

Режиссер иранского происхождения Али Аббаси, который снял два эпизода телехита «Одни из нас» с Педро Паскалем, — тоже отнюдь не новичок в Каннах. В 2018 году он победил в секции «Особый взгляд» с картиной «На границе миров», а в 2022-м участвовал уже в основном конкурсе с криминальным триллером «Убийца «Священный паук».

Теперь же Аббаси включится в борьбу за «Золотую пальмовую ветвь» с биографической драмой о молодости Дональда Трампа. Главная роль в фильме досталась Себастиану Стэну, знакомому зрителям по образу офицера Баки Барнса из киновселенной Marvel. Стоит отметить, что недавно актер блеснул на другом престижном смотре: в Берлине Стэн получил «Серебряного медведя» за роль в ленте «Другой человек».

Виды доброты

Год: 2024.

Страна: Ирландия, Великобритания.

Режиссер: Йоргос Лантимос.

В главных ролях: Эмма Стоун, Маргарет Куолли, Джесси Племонс, Уиллем Дефо, Хантер Шафер.

Фото Кадр из фильма «Виды доброты»

Греческий режиссер Йоргос Лантимос не раз участвовал в Каннском кинофестивале: в 2009 году — с психологической драмой «Клык» (лауреат программы «Особый взгляд»), в 2015-м — с «Лобстером» (Приз жюри), а в 2017-м — с «Убийством священного оленя» (награда за лучший сценарий). Кроме того, его последний фильм «Бедные-несчастные» получил «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля и принес Эмме Стоун второй «Оскар».

Американская актриса стала новой музой Лантимоса и, конечно же, сыграла в его новой работе «Виды доброты». Также в ней снялись Маргарет Куолли и Уиллем Дефо, до этого засветившиеся и в «Бедных-несчастных», звезда «Эйфории» Хантер Шафер, номинант на «Оскар» Джесси Племонс и многие другие. Сценаристом антологии, которая будет состоять из трех историй, выступил Эфтимис Филиппу, уже работавший с Лантимосом над его предыдущими проектами.

О, Канада

Год: 2024.

Страна: Пол Шредер.

Режиссер: Эмилия Перес.

В главных ролях: Ричард Гир, Джейкоб Элорди, Ума Турман, Майкл Империоли, Кристин Фросет.

Фото Кадр из фильма «О, Канада»

Не менее именитый участник основного конкурса Канн-2024 — это Пол Шредер: именно он написал сценарии к «Таксисту» и «Бешеному быку» Мартина Скорсезе, за что был номинирован на «Золотой глобус». В копилке кинематографиста также имеются номинация на «Оскар» и «Золотой лев» Венецианского кинофестиваля за вклад в мировой кинематограф. Что касается Каннского смотра, то Шредер боролся за главную награду дважды: в 1985 году — с фильмом «Мисима: Жизнь в четырех главах» и в 1988-м — с «Патти Херст».

В этом году режиссер представит на суд жюри драму «О, Канада» об умирающем от рака режиссере-документалисте, который соглашается на последнее интервью. Центрального персонажа сыграл Ричард Гир, а вот его более молодую версию — Джейкоб Элорди, звезда сериала «Эйфория» и исполнитель роли Элвиса Пресли в байопике «Присцилла».

Эмилия Перес

Год: 2024.

Страна: США, Мексика.

Режиссер: Жак Одиар.

В главных ролях: Зои Салдана, Эдгар Рамирес, Селена Гомес, Карлос Гаскон, Адриана Пас.

Фото Кадр из фильма «Эмилия Перес»

Французский режиссер Жак Одиар — еще один неоднократный участник Каннского кинофестиваля: главный приз смотра он получил в 2015 году с криминальной драмой «Дипан», однако к тому времени он уже успел заработать и Гран-при жюри («Пророк»), и награду за лучший сценарий («Никому не известный герой»). В 2018-м Одиар покорил и Венецию: вестерн «Братья Систерс» с Хоакином Фениксом принес ему «Серебряного льва» за лучшую режиссуру.

Его новая работа «Эмилия Перес» описывается как криминальный мюзикл, главные роли в котором исполнили звезда франшиз «Стражи галактики» и «Аватар» Зои Салдана и поп-певица Селена Гомес, известная любителям сериалов по комедийному детективу «Убийства в одном здании».

Партенопа

Год: 2024.

Страна: Италия, Франция.

Режиссер: Паоло Соррентино.

В главных ролях: Гари Олдман, Стефания Сандрелли, Луиза Раньери, Изабелла Феррари, Сильвио Орландо.

Фото Кадр из фильма «Партенопа»

Поборется за «Золотую пальмовую ветвь» и итальянский режиссер Паоло Соррентино. Впервые он приехал в Канны в 2004 году с криминальной мелодрамой «Последствия любви», а уже в 2008-м получил первую награду смотра (Приз жюри за байопик «Изумительный»). За годы карьеры Соррентино также завоевал «Оскар» и BAFTA в категории «Лучший фильм на иностранном языке» («Великая красота») и несколько призов Венецианского кинофестиваля («Рука бога»).

Название его нового фильма «Партенопа» отсылает к древнегреческой мифологии (так звали одну из сирен), однако действие развернется в Неаполе во второй половине XX века. Большая часть актерского состава отведена итальянцам, и все же одна из главных ролей досталась оскароносному британцу Гари Олдману.

Горизонты: Часть 1

Год: 2024.

Страна: США.

Режиссер: Кевин Костнер.

В главных ролях: Кевин Костнер, Джена Мэлоун, Сиенна Миллер, Сэм Уортингтон, Изабель Фурман.

Фото Кадр из фильма «Горизонты: Часть 1»

Вне конкурса в Каннах покажут первую часть вестерна «Горизонты». Режиссером, автором сценария, продюсером и исполнителем главной роли выступил Кевин Костнер. Также в картине снялись Сэм Уортингтон (франшиза «Аватар»), Джена Мэлоун (франшиза «Голодные игры»), Джейми Кэмпбелл Бауэр («Очень странные дела») и многие другие. Российская премьера фильма «Горизонты: Часть 1» запланирована на 27 июня.

Фуриоса: Хроники Безумного Макса

Год: 2024.

Страна: Австралия.

Режиссер: Джордж Миллер.

В главных ролях: Аня Тейлор-Джой, Крис Хемсворт, Чарли Фрейзер, Том Берк, Нэйтан Джонс.

Фото Кадр из фильма «Фуриоса: Хроники Безумного Макса»

И, пожалуй, самая громкая внеконкурсная премьера — это, конечно же, приквел постапокалиптического блокбастера «Безумный Макс: Дорога ярости». Экшен-фильм «Фуриоса» посвящен юности однорукой воительницы, которую вместо Шарлиз Терон теперь играет Аня Тейлор-Джой. В режиссерском кресле — по-прежнему Джордж Миллер, снявший оригинальную трилогию с Мелом Гибсоном, а главная мужская роль закреплена за звездой киновселенной Marvel Крисом Хемсвортом.