Стал известен состав жюри 77-го Каннского международного кинофестиваля
Каннский международный кинофестиваль объявил состав жюри. В его состав вошли:
- французская актриса Ева Грин («Город грехов 2: Женщина, ради которой стоит убивать»);
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японский режиссер Хирокадзу Корээда («Монстр»);
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французский актер Омар Си («1+1»);
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турецкая сценаристка Эбру Джейлан («О сухой траве»);
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американская актриса Лили Гладстоун («Убийцы цветочной луны»);
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ливанская актриса и сценаристка Надин Лабаки («Капернаум»);
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испанский актер и режиссер Хуан Антонио Байона («Общество снега»);
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итальянский актер Пьерфранческо Фавино («Лучшие годы»);
Председательницей жюри основной программы стала Грета Гервиг («Барби»).
77-й Каннский кинофестиваль начнется 14 мая, а его победителей объявят 25 мая.
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