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Вещество фильм 2024: дата выхода в России и трейлер, Канны и Деми Мур
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Сегодня, 20:30

1 мин.

Хоррор «Вещество» с Деми Мур выйдет в российский прокат

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Вещество»
Фото Кадр из фильма «Вещество»
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В российский прокат выйдет боди-хоррор «Вещество» Корали Фаржа («Песочный человек»), главные роли в котором сыграли Деми Мур и Маргарет Куолли. Права на показ фильма купила компания «Вольга».

На Каннском кинофестивале картина произвела большое впечатление, получив 13-минутные овации.

По сюжету фильма популярная актриса теряет работу из-за возраста. Пытаясь сохранить карьеру, главная героиня принимает специальный препарат под названием «Вещество» в надежде вернуть себе молодость.

В проекте также снялись Деннис Куэйд, Пепе Балдеррама, Оскар Лесаж, Гор Абрамс, Мэттью Геци, Александра Бартон и Филип Шурер.

Премьера «Вещества» прошла 19 мая в рамках основной программы Каннского кинофестиваля. Дата выхода фильма в России пока неизвестна.

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